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正如我们在 2023 年 3 月的简报中所报道的，美国海关与边境保护局 (以下简称“美国海关”) 根据最近颁布的《维吾尔族强迫劳动预防法案》(以下简称“《涉疆法案》”) 下给予其的更多的权力，即将对从中国进口的汽车产品进行围攻。尤其令美国汽车制造商担忧的是，支持北美新兴电动汽车行业的供应链，由于汽车制造商们正如2019 年上届政府推出 301 贸易关税一样再次被推入美中关系的政治中心圈，而变得更为脆弱。唯一不同的是，这次的“强迫劳动力”提案得到了两党的支持。民主党人在劳工和人权问题上团结一致，共和党人在涉及中国、国家安全的任何事情上都团结一致，是的，甚至他们仍对美国的大规模电气化转型表示犹豫不决。在过去的六个月中，由于供应商和汽车制造商们在面临着零部件被扣留，甚至从UFLPA实体名单上的中国供应商采购零部件的风险，我们深入地了解了美国海关执行《涉疆法案》的能力，以及 《涉疆法案》是如何阻挠电动汽车的转型。

《涉疆法案》于 2022 年 6 月签署成为法律。在今年早些时候，负责制定《涉疆法案》执法策略的美国政府跨机构小组强迫劳动执法工作组证实，美国海关将在原先法律或执法战略中指定的“先级领域” (即棉花、多晶硅和西红柿)之外执行《涉疆法案》，这一改变对美国汽车行业产生了更大的影响。

《涉疆法案》建立了一个可反驳的推定，即根据《美国法典》第 19 条，第1307款，全部或部分在新疆开采、生产或制造的商品或由 UFLPA 实体名单上的实体开采、生产或制造的商品禁止进口美国。这意味着负责在商品抵达美国时在边境执行《涉疆法案》的美国海关及其下属机构可以推定某些中国商品是用来自新疆的强迫劳动制造的，或该商品的供应链依赖于新疆的强迫劳动力。商品进口商可以反驳这一推定，但前提是其须提供“清晰且令人信服的证据”证明货物不依赖来自新疆省的强迫劳动生产。

然而，是什么导致中国汽车行业成为被审查强迫劳动指控的又一个领域呢？ 近二十年来，中国汽车供应商一直为北美汽车制造商和一、二级供应商提供优质且成本优惠的产品。 并且美国汽车制造商和上游供应商很高兴在日益复杂的汽车供应链中购买来自中国汽车零部件，尤其是目前中国拥有比欧洲或北美更为发达的电动汽车供应链。 然而，与之前的 301 关税一样，《涉疆法案》也为美国汽车制造商和供应商评估其中国供应基地提供了另一个理由。但是，这种担忧是否足以回避这样一个现实：无论电池供应商的原产国如何，锂电池及相关零部件仍主要来自中国。

任何熟悉中国汽车供应链的人都知道，大多数零部件都是在距离新疆维吾尔自治区数千英里之外的地方制造的，而《涉疆法案》的中心，新疆，仍然是中国西部边缘的一个偏远且基本上未开发的地区，居住着维吾尔族、哈萨克族、吉尔吉斯族等少数民族。该地区并不以汽车零部件而闻名，尤其是那些向美国出口产品的供应商。然而，新疆已成为电动汽车转型之战的前沿和中心，这是为什么呢？

这可能并非巧合，或许与英国的一些研究人员有关，他们利用了过去对新疆人权问题的调查发表了几份针对美国汽车供应链的报告。 2022年12月，英国谢菲尔德哈勒姆大学发表了一篇名为《驱动力——维吾尔地区的汽车供应链和强迫劳动》的报告。尽管谢菲尔德大学多年来一直在报道新疆的情况，但直到2022年12月，谢菲尔德大学才决定将重点放在中国的汽车行业。该校研究人员在 12 月的报告中宣称： “在中国政府的补贴和激励措施下，世界上最大的钢铁和铝生产商已转移到维吾尔地区。 轮胎、内饰、挡风玻璃、电池和几乎所有其他主要部件也受到 政策的影响。汽车行业迫不及待地想将其供应链 转移到原材料产地 。如果不进行全面追踪， 这将会带来巨大的法律、道德和声誉风险。”

谢菲尔德大学于 2023 年 5 月发布了继去年 12 月之后的又一篇名为《维吾尔地区强迫劳动制造的产品》的报道。 在这个报道中，谢菲尔德大学声称：

到2026年，汽车零部件制造市场预计将达到近2万亿美元。中国是全球最大的汽车零部件供应国之一，2021年出口额将超过450亿美元。美国汽车工业尤其依赖中国零部件， 到 2021 年，中国对美国的出口额已达到中国出口的约四分之一（价值 115 亿美元）。汽车零部件的制造明显依赖于强迫劳动，原材料投入包括铝、钢和铜。在新疆生产的其他汽车零部件的产量也有所增加，例如电池、电子产品、汽车内饰、玻璃以及轮胎和车轮。与其他经历快速扩张的行业类似，中国政府投入了大量资源，将高污染和能源密集型原材料加工地转移到维吾尔地区。”

到 2023 年 5 月，美国海关边境保护局全面加大了针对汽车行业的审查力度，而且无论出于何种意图和目的，谢菲尔德大学的报告似乎都推动了这一举措。 并且美国海关与边境保护局并不是唯一一家依赖谢菲尔德大学报告的机构。 2022 年 12 月，美国参议院财政主席 Ron Wyden（俄勒冈州共和党人）就八家主要汽车制造商的供应链可能包括来自中国新疆地区的材料的报道对他们进行了质询。 参议员的信中引用了谢菲尔德大学2022 年 12 月的报告。随后，Wyden参议员于 2023 年 3 月跟进，向汽车制造商和一级供应商发送了第二封信，要求提供有关这些公司如何采购材料和监督其供应链的信息。参议员的信中再次引用了谢菲尔德 2022 年 12 月的报告。

据 Axios 今年 2 月报道，Wyden并不是唯一质疑美国对中国供应链依赖的国会议员。而且，Wyden参议员并不是唯一一位依靠谢菲尔德大学的报告来支持这些质疑的国会议员。 事实上，谢菲尔德大学的报告似乎在支持美国在强迫劳动问题和安全供应链问题上对华政策方面发挥了重要作用。而且，虽然美国海关和执法小组没有公开承认其依赖谢菲尔德大学的报告，但我们有很多理由相信该报告目前正在影响美国海关的决策。

目前，美国对中国强迫劳动问题的担忧和立法行动似乎并未减弱，但随着北京继续否认这些指控，汽车行业仍面临一个悬而未决的问题：这将如何影响美国的电气化的已成？时间会告诉我们答案。

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