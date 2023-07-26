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华盛顿特区 (2023年7月 17日) – 纬博申律师事务所 (Womble Bond Dickinson) 今天宣布Carol Lee 将以合伙人身份加入律所商业诉讼团队。 李律师是跨国公司在面临内部和政府调查以及商业诉讼时业界最值得信赖的律师之一，擅于处理与出口管制，经济制裁，外国投资委员会，反洗钱，反腐败法相关的一系列监管问题。在加入纬博申前，李律师在高伟绅律师事务所华盛顿办公室执业。

李律师的加盟是纬博申律师事务所近期一系列战略扩张中的重要拼图。律所的扩张还包括了本月初对两家加州诉讼精品律所的收购以及过去一整年内新增近50名律师。

纬博申商业诉讼团队负责人及全球董事会成员Chris Jones表示"李律师在指引国际公司如何应对美国复杂的法律监管方面将给律所带来重要的、丰富的经验，尤其是在商业纠纷解决，政府调查，和国际贸易这些领域。"" 李律师的多样文化背景对于如今处于全球性市场中的客户有着极其重要的意义。"

李律师常在美国证监会，美国司法部、商务部、财政部相关程序中代表国内外客户。李律师以其出众的业务能力得到广泛认可，被认为是处理在大中华区及日本地区有业务的客户所面临的常见美国法律问题的业界知名律师。

华盛顿办公室管理合伙人Elizabeth Lee表示 "我们非常欢迎像李律师这样业界认可的律师加入我们。""除了增强律所在华盛顿地区的影响力，李律师丰富多样的执业能力将在促进律所多个关键领域团队协作上发挥重要作用。"

李律师从乔治敦大学法学院取得法学博士学位。在法学院期间，李律师在华盛顿特区时任地区高等法庭法官的Florence Pan 法官处实习（现任美国哥伦比亚特区上诉法庭法官）。李律师同时还拥有斯坦福大学国际政策研究的硕士学位，以及清华大学的本科学位。

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