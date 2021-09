ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

对于LPR而言,递解程序最友好的一点就是举证责任的反转。前文说到,在边境豁免时,LPR需要承担举证责任,证明其有充分的理由获得SB-1签证的豁免,且没有放弃永久留美的意图。此处举证标准是美国法律中的"优势证据标准",也就是举证方需要证明其所陈述的事实为真的可能性大于其为假的可能性。换言之,就是必须证明有50%或以上的可能性为真。参见Matter of Y-G-, 20 I&N Dec. 794 (BIA 1994)。而在递解程序中,举证责任在政府一方,且举证标准是"清晰,明确,且具有信服力的证据"。参见Woodby v. I.N.S., 385 U.S. 276, 277 (1966)。"清晰且具有信服力"本身就是一个非常高的举证标准,他要求证明所述事实有非常大的可能性为真。而在此之上,LPR递解程序的举证标准还被加入了"明确"这一词。按照最高法院在Addington v. Texas, 441 U.S. 418, 432 (1979)的解释,"明确"一词在此处的定义是"没有任何可以怀疑的证据,类似甚至超过刑事案件中排除一切合理怀疑的标准"。简而言之,在递解程序中剥夺LPR绿卡的难度基本上和在美国法律体系下被定罪的难度相当。因此,如果LPR有充分详实的证据,即使出现边境豁免没有成功的最坏情况,也有很大的可能在递解程序中胜诉。

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Immigration from United States

U.S. Restricts Entry From India, And Other Updates To Travel Restrictions To The U.S. Lippes Mathias Wexler Friedman We continue receiving questions from clients regarding COVID-related U.S. entry requirements and restrictions.

10 Common Questions About USCIS Biometrics Envoy Global, Inc. With several key updates in previous months, employers and employees are eager to know what changes they should be aware of for biometrics collections.

Emergency E-Visa Now Available For Afghan Citizens Envoy Global, Inc. India's Ministry of Home Affairs introduced the new e-Emergency X-Misc Visa on Wednesday for citizens of Afghanistan.

New Developments For Green Card Holders Still Abroad During COVID-19 Klasko In 2020, Oxford English Dictionary chose an assortment of words to define the year including "Blursday" and "coronavirus."

Applying For A US Visa During The Pandemic: Things You Should Know Masuda, Funai, Eifert & Mitchell, Ltd. Since the start of the COVID-19 pandemic, international travel has been difficult or, in some cases, impossible. As a result, it has been difficult for non-US Citizens to apply for visas, either new visas or renewals...