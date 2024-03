ARTICLE

Worldwide: US Policy Toward China And Administrative Actions Other Developments In US China Relations

2024 年 1 月、米国内では、以下を含む米中間の経済、貿易(輸出入)、投資、その他の商業活 動に影響を及ぼし得るさまざまな動きがありました。

〔ポイント〕

" 2023 年 11 月 15 日、米中首脳会談が 1 年ぶりに開催され、米中間の対話継続の重要性 が再確認されたことを踏まえ 1、2024 年 1 月には、マヨルカス国土安全保障長官と王小 洪中国公安部長との会談(1 月 10 日)、ファイナー大統領副補佐官と劉建超中国共産党 中央対外連絡部部長の会談(1 月 10 日)、レモンド商務長官と王文涛中国商務部長との 会談(1 月 11 日)、ブリンケン国務長官と中国共産党中央対外連絡部長との会談(1 月 12 日)、ビルサック農務長官の唐仁健中国農務相との会談(1 月 18 日)、米中金融ワ ーキンググループ会合(1 月 19 日)、サリバン大統領補佐官と王毅中国外交部長との会 談(1 月 27 日)、米中麻薬対策作業部会の初会合(1 月 30 日)など、両首脳が再確認 した米中関係に関する基本姿勢を具体的に実施するためのさまざまなレベルでの対話が 行われた。ただし、これらの会談は、内外に米中ハイレベルの対話再開を象徴的に示す 機会となったが、対話を通じた具体的な成果は公表されていない。

" 1 月 26~27 日のサリバン補佐官と王外交部長との会談は、1 月に行われたハイレベルの 米中対話の中でも、最も広範囲で掘り下げた議論が行われたもようだ。同会談後、米中 首脳の電話による会談を早期に行うことが発表されたことから、ウクライナや中東情勢 の行方が不透明な情勢下で、米中間の対話を維持しようとする両首脳の決意が窺われ る。2

" また、サリバン補佐官は、外交問題評議会で米中関係の将来について「われわれは、 (米中関係において)以前の時代遅れの構造やメカニズムを再構築するつもりはない」 「(軍事)対立のリスクを低減させるため、中国と協働して、危機における連絡体制を 深めていきたい」などと発言し(1 月 30 日)、バイデン政権での米中関係の運営は、今 後とも両国間の対立・競争関係の継続を前提に、(武力が関与する)深刻な紛争の回避 を優先目標としていくことが再確認された。

" バイデン政権は、1 月もタイ、日本(12 日、日米外相会談)、グアテマラ(14 日、アレ バロ大統領就任式へのバイデン大統領の特使派遣)、ベトナム(1 月 26 日、フェルナン デス国務次官とベトナム首相)、EU(31 日、第 5 回米 EU 貿易技術評議会)、フィジ ー、オーストラリア、インドネシアなど、同盟諸国や友好国との関係維持、強化に向け た努力を続けている。

" 国防総省が発表した「国防産業戦略(National Defense Strategy)」(1 月 11 日) は、米国内で高まる安全保障強化に向けた国防産業基盤の拡充の必要性を、国防総省の 視点から取りまとめたもので、米国内の伝統的な防衛関連企業のみならず、日本を含む 米国外の安全保障に関連しうる多様な産業や企業のビジネスにも潜在的に影響を及ぼし 得る要素が含まれている。

" 中国の企業などに対する経済制裁、輸出管理、投資規制の面では、既存の法令に基づく 目立った措置の発表はなかったが、米議会下院では、中国・台湾関連の複数の法案が下 院で可決されるなど(1 月 12 日)3、若干の進展が見られた。ただし、下院を通過した 法案が、そのままの形で上院で可決されるかどうかは不透明となっている。

I. 米行政府(バイデン政権)

A. 大統領府(The White House)4

1 月 9 日 中国の衛星発射などに係るカービー国家安全保障会議(NSC)戦略広報調整 官のコメント

ジョン・カービー NSC 戦略広報調整官は、ホワイトハウスの記者ブリーフィングで、台湾総統 選挙(1 月 13 日)の 4 日前に中国が台湾の上空に向けた衛星の発射などに対して、ホワイトハ ウスから中国に対するメッセージはないか、と尋ねる記者の質問に、「こうした行動が選挙に より動機づけられたものだという確証はないが、彼らの意図は何なのか、目的は何なのか、興 味深い疑問を投げかけているのは確かだ」「われわれは、台湾の民主的制度は尊重されなけれ ばならないと考えている。われわれは、自由で公正で透明な選挙を望んでいる。そして、われ われは、台湾の人々が政権に選んだ誰にでも、協力し、支持するつもりである」と答えました。 5

\1 月 10 日 ファイナー大統領副補佐官と劉建超中国共産党中央対外連絡部部長との会談

\ホワイトハウスは、ジョン・ファイナー大統領副補佐官(国家安全保障担当)が、2023 年 11 月 のカリフォルニア州での米中首脳会談を踏まえた「オープンなコミュニケーションラインを維 持し、責任をもって競争を管理するための継続的な取り組みの一環」として、劉建超・中国共 産党中央対外連絡部部長と 1 月 10 日に首都ワシントンで会談を行ったと発表しました。両者は、 「米中両軍間のコミュニケーションの再開や違法薬物の製造・密輸と闘うための協力など、首 脳会談の主要な成果の継続的な実施」や「中東問題、ロシアのウクライナ侵攻、両岸問題(中 台問題)など、世界的および地域的の安全保障上の問題」について議論し、「米中間のハイレ ベル外交と交流の継続への支持を再確認した」としています。また、ファイナー大統領副補佐 官は、「台湾海峡と南シナ海における平和と安定の重要性を強調した」としています。 6

1 月 11 日 台湾総統選挙に係る米政府高官のコメント

ホワイトハウスは、台湾総統選挙を控え、米政府高官が報道関係者に対して行った電話による 背景説明の内容を公開しました。米政府高官は、「台湾は、地域だけでなく、世界的にも民主 主義のモデルである。われわれは、台湾の選挙に対する外部からの干渉や影響に反対する」 「今回の選挙や選挙結果に対する中国の反応を推測するつもりはないが、今回の選挙は通常で 日常的な民主的プロセスの一部である。北京は、さらなる軍事的圧力や威圧で応じることを選 択した場合、挑発者となるだろう」「台湾海峡の平和と安定は、世界の国々や経済にとって極 めて重要である」「この選挙および政権移行期間を通じて、われわれは、外交的および最近再 開された軍事的チャンネルの双方において、北京とのコミュニケーションチャンネルが開かれ ていることを確保する」などと述べました。 7

1 月 11 日 グアテマラの大統領就任式にバイデン大統領特使の派遣を発表

ホワイトハウスは、グアテマラ・シティーで 1 月 14 日に開催される、ベルナルド・アレバロ氏 の大統領就任式出席のため、米国国際開発庁のサマンサ・パワー長官を団長とする大統領特使 団を派遣すると発表しました。 8

1 月 12 日 レモンド商務長官を団長とする大統領通商投資使節団のフィリピン派遣の発表

ホワイトハウスは、ジョー・バイデン大統領が米・フィリピン首脳会談 9でのコミットを踏まえ、 フィリピンのイノベーション経済、コネクティブ・インフラ、クリーンエネルギーへの移行、 重要鉱物セクター、国民の食料安全保障に対する米国企業の貢献を強化するため、ジーナ・レ モンド商務長官を団長とする大統領貿易投資使節団を 2024 年 3 月 11~12 日の間、フィリピン のマニラに派遣すると発表しました。 10

1 月 17 日 米国大統領代表団のマーシャル諸島共和国大統領就任式派遣

ホワイトハウスは、マーシャル諸島共和国のマジュロで 1 月 21 日に開催されるヒルダ・ハイネ 新大統領の就任式に、バイデン大統領の特使として、アジア開発銀行の米国専務理事であるシ ャンタル・ウォン氏率いる大統領代表団が出席すると発表しました。 11

1 月 18 日 日米韓安全保障担当官による大学間量子パートナーシップに関する共同ステート メント

ホワイトハウスは、シカゴ大学、東京大学およびソウル大学が、量子分野における学術研究に 関するグローバルパートナーシップに署名したことを受け 12、ジェイク・サリバン大統領補佐官 (国家安全保障担当)、日本の秋葉剛男国家安全保障局長、韓国の趙泰勇国家安全保障室長に よる「量子分野での人材を訓練し、新たなグローバル経済での(米・日・韓の)全体的な競争 力を強化するもので、歓迎する」旨の共同ステートメントを発表しました。 13

1 月 19 日 全米市長会冬期会議におけるバイデン大統領の発言 ホワイトハウスは、全米市長会冬期会議におけるバイデン大統領の発言内容を発表しました。

力を強化するもので、歓迎する」旨の共同ステートメントを発表しました。13 1 月 19 日 全米市長会冬期会議におけるバイデン大統領の発言 ホ に中国とメキシコに働きかけた」「米国は中国に食い物にされると皆が言っていたが、勘弁し ていただきたい。中国は、多くの問題を抱えている。中国の問題が悪化することを望んでいる わけではない。中国はフェアにプレイしてほしい」などと述べました。 14

Footnotes

1. 2023 年 11 月ジェトロ月例報告書。

2. 2023 年 11 月の米中首脳会談で米中が共通の利益を有し今後の対話の焦点として特定された 3 つの分野のう ち、フェンタニルなどの違法薬物問題及び米中軍事対話については、具体的な対話の協議が開始されたが、 AI 問題については、依然として対話の日程は明らかにされていません。

3. これらの法案には、「2023 年台湾差別禁止法案(Taiwan Non-Discrimination Act of 2023)」「台湾に対 する中国の脅威を終わらせるための国際金融関連機関への圧力法案(Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats to Taiwan Act; PROTECT Taiwan Act)」「2023 年中国為替レート透明性法案 (China Exchange Rate Transparency Act of 2023」などが含まれています。

4. https://www.whitehouse.gov/

5. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2024/01/09/press-briefing-by-press-secretary karine-jean-pierre-and-nsc-coordinator-for-strategic-communications-john-kirby-37/

6. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/01/10/readout-of-principal-deputy-national-security-advisor-jon-finers-meeting-with-peoples-republic-of-china-minister-of-the-international-liaison-department-of-the-central-committee-of-t/

7. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2024/01/11/background-press-call-by-a-senior-administration-official-on-taiwan-elections/

8. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2024/01/11/president-biden-announces-presidential-delegation-to-the-republic-of-guatemala-to-attend-the-inauguration-of-his-excellency-bernardo-arevalo/ グアテマラは、台湾と正式な外交関係を維持している国の 1 つです。バイデン大統領 およびハリス副大統領は、それぞれ、アレバルロ氏の大統領就任を祝うメッセージを発表しました。

9. バイデン大統領は 2023 年 5 月 1 日、フィリピンのマルコス大統領とホワイトハウスで首脳会談を行いまし た。会談後、バイデン大統領はフィリピンに対して貿易投資促進のための大統領使節団を派遣することとな ったと述べました。https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/05/01/remarks-by-president-biden-and-president-ferdinand-marcos-jr-of-the-philippines-before/

10. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/01/12/statement-from-nsc-spokesperson-adrienne-watson-on-secretary-gina-raimondos-participation-in-the-presidential-trade-and-investment-mission-to-the-philippines/

11. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2024/01/17/president-biden-announces-presidential-delegation-to-the-republic-of-the-marshall-islands-to-attend-the-inauguration-of-her-excellency-hilda-heine/

12. シカゴ大学、東京大学およびソウル大学校は 1 月 18 日、量子分野における学術研究に関するグローバルパ ートナーシップに署名したと発表しました。https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z1311_00102.html

13. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/01/18/u-s-japan-and-republic-of-korea-launch-cutting-edge-quantum-collaboration/

14. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2024/01/19/remarks-by-president-biden-at-the-u-s-conference-of-mayors-winter-meeting-2/

