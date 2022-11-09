ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

在2022年10月20日，美国公平就业机会委员会发布了《了解你的权利：工作场所歧视是非法的》海报。此海报是美国公平就业机会委员之前颁布的《公平就业机会是法律》海报的更新版本。

美国公平就业机会委员会执行保护雇员、求职者、工会成员及其求职者免受就业歧视的联邦法律。这份更新后的海报总结了禁止工作歧视的联邦法律，并解释了如果受保护的个人认为自己遭受了歧视，他们可以如何提出投诉。具体而言，美国联邦法律禁止基于种族、肤色、性别（包括怀孕和相关条件、性别取向或性别认同）、国籍、宗教、年龄（40 岁及以上）、同工同酬、残疾或遗传信息（包括家庭病史或基因测试或服务）的歧视以及禁止对提出指控、合理反对歧视或参与歧视诉讼、调查或程序而进行报复。

受联邦法律约束的雇主必须换下先前版本的海报，并且将此更新后的海报放置在工作场所的显眼位置，通常是公司张贴给员工和工作申请人通知的位置。除了在实体办公室张贴此更新后的海报之外，美国公平就业机会委员会还鼓励雇主将海报发布在公司网站显眼的位置，作为实体发布的补充方式，已告知远程工作的员工其在联邦法律下的权利。在美国拥有超过15名雇员的私有企业雇主将受联邦法律的保护，并且必须遵守海报的发布要求。

点击此处可以查看更新后的海报。

与往常一样，如果您对更新后的海报和与其相关的要求有任何疑问，请随时与我们联系。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.