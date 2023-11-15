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美利坚合众国（USA），通常简称美国（US），位于北美洲，北邻加拿大，南接墨西哥。

美国是一个经济强国，也是一个联邦共和国，由50个州、一个联邦区和数片领地组成。按面积和人口计算，美国是世界第三大国，2022年的国内生产总值（GDP）超过25万亿美元，约占全球总量的四分之一。

美国是世界贸易组织（WTO）、经济合作与发展组织（OECD）、美墨加三国协议（USMCA）、亚太经济合作组织（APEC）和美洲国家组织（OAS）的重要成员。

对于海内外企业而言，美国的营商环境蕴含大量机遇，但在迈入该市场之前，需对其形成全面的理解。例如，美国作为联邦共和国，各州都拥有税收、劳动和法律方面的主权。此外，州内的每个县或市都有权对地方税收和营业执照提出要求。

尽管存在上述挑战，但对于有意在美国投资和营商的企业而言，美国的经济规模和无与伦比的发展前景仍很具吸引力。

商业机会

美国一直致力于为外国投资者提供稳定友好的商业环境。

该国的法律体系完善透明，能够保护企业及其多元化投资，并且当地基础设施先进，是极具利润性的消费者市场之一。

此外，美国还拥有低税收的环境，并且在其税收制度下为企业的研发（R&D）投资提供了一系列有吸引力的激励措施，利于企业在当今全球市场中保持领先地位和竞争力。

实事快读： 2022年，美国以接近25.7万亿美元的国内生产总值成为全球最大经济体[Bureau of Economic Analysis，2023年9月]。

货币：美元（符号：$；代码：USD）

语言：英语

政府类型：以宪法为基础的联邦共和国

人均国民总收入：2022年为76,370美元，相比2021年增长7.72%[Macrotrends.net]。

人口：3.404亿[Worldometer，2023年9月]

首都：华盛顿特区

主要产业：医疗保健、科技、建筑、零售与批发、非耐用消费品制造、金融与保险

外国投资者有资格获得来自联邦和州的资金补贴，如长期优惠贷款。为了推动新企业在美国境内的蓬勃发展，美国致力于为投资者提供优质服务，包括税额抵免、赠款计划、贷款和免税。

目前，外国企业可以从三个联邦机构获得支持：经济发展管理局（EDA）为创造就业机会的活动提供利率优惠的长期贷款，小企业管理局（SBA）和美国农业部（USDA）可为在农村地区创造就业机会的商业公司提供高达90%的贷款担保。

基于上述福利，便不难理解为何许多跨国企业在美国开展业务，包括劳斯莱斯、西门子、联合利华和壳牌等。

美国境内理想的营商地点可谓分布广泛。

除了纽约和洛杉矶等全球知名城市外，还有许多引人注目的新兴城市。例如，在《金融时报》和《日本经济新闻》于2023年首次推出的"投资美国"排行榜中，迈阿密荣登榜首。该排名评估了美国城市适宜外国企业和外商在美投资的程度，前十名中有三席来自佛罗里达州，得克萨斯州和北卡罗来纳州各占两席。

营商的优势

对于寻求海外投资的企业而言，美国市场很具吸引力，这不难理解。美国的经济活动约占全球总量的25%，世界500强企业中有四分之一位于美国。

TMF Group发布的《2023年全球商业复杂性指数》显示，美国仍是进行商业活动最简单的司法管辖区之一。这是因为美国积极营造商业友好的环境，吸引外国直接投资（FDI）。

尽管由于全球市场受到持续压力的影响，美国经济目前的增速略低于历史水平，但其经济长期呈现可靠稳定的增长趋势，这是其他经济体所不具备的。

近年来，美国经历了通货膨胀，不过，拜登接替特朗普成为总统后，投资者的信心有所增强。特朗普执政期间在税务和商业方面很友好，但对于美国的企业而言，特朗普政府波动性较强，会给营商造成挑战。拜登政府则倾向于提供更平稳的投资环境。

由于《北美自由贸易协定》（NAFTA）逐步取消了对产品和服务征收的大部分关税和其他贸易壁垒，在美国营商的外国企业不仅坐拥极具活力的消费者市场，还能便捷地与墨西哥、加拿大等邻国开展跨境贸易。

如前所述，为吸引全球投资，美国的部分州和市提供税额抵免和其他投资激励措施。进入美国市场营商或扩大业务的企业还更容易获得世界知名学府培养的高技能、高学历且具有灵活性的人才。

美国还为领先的智力劳动成果提供强有力的知识产权保护和执法体系，这对于投资创新研发活动的企业具有显而易见的吸引力。

营商的挑战

美国固然充满机遇，但与其他市场一样，企业也应了解该国存在的一系列挑战和注意事项。

美国50个州的法律法规各不相同，因此企业需要确保自己完全遵守联邦和州级规定，以避免声誉受损和潜在的法律诉讼风险。

此外，实体在各州注册时还需要聘请本地代理。在美国50个州，TMF Group拥有提供此类行政服务的专业能力，并已助力无数跨国企业履行本地合规义务。

美国的联邦、州和地方税收体系异常复杂——事实上，美国有8万多个不同的税收司法管辖区，美国国税局（IRS）则以严格执行税收规则而著称。

与此同时，新冠疫情催生了一系列与员工休假和居家办公等问题相关的新法规。

为应对上述挑战，TMF Group编写了有关如何在美国营商的全面指南。

税务与法规

美国的联邦、州和地方均征收税款。企业要驾驭这一复杂局面，本地知识至关重要。

2017年12月，美国颁布了税收改革立法，永久性地将居民企业的联邦级企业所得税（CIT）税率从35%统一降至21%。美国对外籍人士征收的所得税取决于其收入与美国的关联程度，以及该外籍人士在美国所经营实体的级别和范围。

美国联邦一级不征收增值税或销售税。各州和地方司法管辖区可征收销售税，各州的税率通常在0%到10.02%之间。而资本利得税（CGT）税率最高为21%。

美国不遵循国际财务报告准则，因为美国政府未将其采纳为官方会计准则。美国使用自己的公认会计准则（GAAP）。

税收概览： 企业所得税：21%

美国联邦一级不征收增值税或销售税

各州可征收销售税，税率通常在0%到10.02%之间

资本利得税：21%（最高税率）

美国的监管环境不断变化，因此企业必须牢牢把握最新动态。例如，美国的《反洗钱法》（AML）由一系列法规和实施条例组成，其核心是1970年颁布的《银行保密法》（BSA）。

近来，美国颁布了《公司透明度法案》（CTA），将于2024年1月1日生效，创建了首个健全的实益拥有人信息数据库。该法案旨在防止不道德的商业行为，例如向恐怖主义融资，将为执法机构提供重要信息。

人力资源与薪酬管理

美国劳工部（DOL）是美国负责执行劳动法规的主要政府机构。

目前，DOL负责管理和执行约180项联邦劳动法，包括规定工资和加班费标准的《公平劳动标准法》（FLSA）、涵盖工作场所健康和安全标准的《职业安全与健康法》（OSH），以及涵盖服务合同的《就业法》（EA）。

联邦和州法律均禁止雇主在招聘时因种族、肤色、宗教、性别、年龄、民族/国籍、残疾或退伍军人身份而歧视任何人。雇主必须向DOL提出申请，获得批准后才能雇用外籍员工。

美国的工作许可与工作签证有所不同。工作许可允许已在美国居住的个人合法工作，而工作签证则必须在入境前申请。

各州都有权制定自己的薪资支付周期法规，可按周、双周、月或半月支付薪资。根据FLSA，联邦最低时薪为7.25美元。随后，一些州也制定了自己的最低工资标准。

美国的社会保障体系包括老年、遗属和残疾保险（OASDI）以及医疗保险（Medicare）。雇主和雇员通常各向OASDI缴纳雇员工资的6.2%，并向Medicare缴纳工资的1.45%。

此外，雇主还须缴纳联邦和州失业税，即FUTA和SUTA。FUTA是基于雇员的工资，税率为支付给每位雇员的前7,000美元的6%，而SUTA税率则因州和企业的过往失业记录而异。

在美国设立企业

在美国设立企业时，就企业形式而言，外国投资者通常选择股份有限公司、有限责任公司或合伙公司的形式。企业对实体类型的选择取决于多个因素：责任、税收和报告目的。

在美国设立和运营实体相对简单，尤其是与可靠的企业服务提供商或注册代理机构合作时。由于各州对不同类型的实体都有自己的要求，因此备案时间可能有所不同，最长需要数天来收集必要的备案文件。

根据各州的法规，企业有可能需要在营商的每个州进行注册。广义而言，企业符合以下条件，即被视为在某州开展商业活动：

您的企业在该州有实体存在

您的企业来自该州的收入超过了一定的美元门槛金额

您有雇员在该州工作

在实际注册或设立企业之前，最好就每个新成立实体咨询法律顾问和税务专家，以获得有效的法律和税务建议。

美国是企业拓展业务的热门市场，但其监管要求的规模和范围日益增加，给企业构成了重大挑战。由于联邦和州一级的法律要求各不相同，因此，要在CTA等新规出台后仍保持良好的企业治理，对于首次进军美国市场的企业而言实属不易。

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