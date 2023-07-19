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毛里齐奥·卡特兰的著名作品《喜剧演员》，也被称为"香蕉"，继续成为新闻热点。在2019年迈阿密海滩巴塞尔艺术展期间，将香蕉用胶带粘在墙上的艺术品引起了社会的轰动（后来被古根海姆以15万美元的价格买下），它现在也成为了针对这位意大利艺术家的诉讼标的。

来自加利福尼亚州格伦代尔的乔·莫福德认为，喜剧演员只是他20年前制作的香蕉和橙子的翻版。

莫福德在他的脸书主页上写道："我在2000年就这么做了。但有个皮条客在2019年偷了我的遗弃的垃圾并借机赚了12万以上。这是剽窃吗...？"

事实上，乍一看，这两部作品非常相似。《香蕉与橙》描绘了一个黄色的塑料香蕉，中心放在实心的绿色矩形面板上，并用灰色胶带封住。在香蕉上方的另一块绿色面板上，贴着一个橙色的带子。

"喜剧演员"是用同样的灰色胶带把一个真正的香蕉直接贴在墙上。

2022年，法官宣布，"没有人可以主张一个创意的版权，因此Morford不能主张使用胶带将香蕉固定在垂直平面上这个创意的版权。Morford也不能主张香蕉或胶带的版权。" (请参阅此处 - 英文)

但他总结道："虽然用银胶带把香蕉粘在墙上可能无法获得最高程度的创造力，但其荒谬和滑稽的性质满足了获得原创资格所需的'最低程度的创造力'。"

此外"艺术家在表达把香蕉粘在墙上的想法时，只能在颜色、位置和角度上做出这么多选择在这两幅作品中，一条银色的胶带从左到右以一定角度向上延伸，将一根居中的黄色香蕉从左到右侧向下倾斜贴在墙上。在这两部作品中，香蕉和胶带大致在各自的中点相交，尽管在莫福德的作品中，胶带在香蕉上没有"喜剧演员"中所处的位置那么中心。"

现在，重点可能是莫福德的作品对这位意大利艺术家产生的影响：卡特兰是否有可能看到《香蕉和橘子》，并因此复制它？

为了证明这一点，莫福德提交了一系列要素。

据莫福德介绍，他最初于2001年在加利福尼亚州创造了香蕉和橙子，多年来，这项工作已经通过几个网站在互联网上发布。香蕉和橙子于2008年首次在YouTube上发布，随后也在Facebook和Blogspot上分享。此外，据他的网站分析表明，在这三个网站之间，25个不同国家的互联网用户浏览了香蕉和橙子。最后，莫福德在2020年登记了香蕉和橙子的版权：他最初于2020年1月25日提交了申请，在最初的拒绝和重新提交后，美国版权局于2020年11月19日批准了他的申请。

然而，法官发现，这些证据不足以证明卡特兰的作品不是独立创作的。（见此处，第7页）

事实上，虽然一根绑在墙上的香蕉管看起来很像另一根，但仅仅相似不足以证明侵犯了版权。正如法院所指出的，对于侵权索赔，莫福德将被要求证明卡特兰确实抄袭了《香蕉》和《橘子》，这两部作品之间的相似之处"延伸到了作品的原创、可保护的元素"。在本案中，这些要求中的后一个被证明是有意义，富含信息量的。当谈到用胶带粘在墙上的香蕉时，版权法到底保护什么？

正如判决书中所述，"为了了解材料是否受到保护，从而确定两件作品是否以法律保护的方式基本相似，第十一巡回法院规定使用"抽象法"来进行检测。同上，"为了使用这个方法来检测实质性相似，法院首先将被指控侵权的程序分解为其组成结构部分——这是抽象的。"同上（去除），"接下来，法院筛选出所有不受保护的材料。"同上（去除），"最后一步是将创意的剩余内核与被诉侵权的"作品"作品进行比较，以确定是否存在实质性的相似性——比较。"同上。（去除）

应用"抽象法"检测，法院发现卡特兰已经确定"喜剧演员"与香蕉和橙子在本质上并不相似。首先，这是在过滤和比较阶段确定的：一旦法院梳理出《香蕉和橘子》的哪些部分是可保护的，并将这些部分与《喜剧演员》进行比较，就可以清楚地看出，《喜剧演员》与《香蕉和桔子》的差异太大，不可能成为在法律层面成为复制品，这一重大事实不存在争议。"

出于所有以上原因，迈阿密的联邦法官做出了有利于这位意大利艺术家的裁决。

人们可能会怀疑这两部作品是否真的不同。但是，在我们看来，除了法官强调的那些原因之外，还有另一个主要区别：你真的可以说卡特兰的香蕉让你尝到了艺术的概念。

The article was originally published on HFG Law& Intellectual Property website: https://www.hfgip.com/zh/news/30278

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