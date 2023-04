En marzo del 2023, el Departamento de Justicia ("DOJ," por sus siglas en inglés) y la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC," por sus siglas en inglés) de los EE. UU. publicaron una edición en español de la "Guía de referencia sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU., segunda edición" (la "Guía de referencia sobre el FCPA"). Esta es la primera vez que el DOJ y el SEC publican la Guía de referencia sobre el FCPA en un idioma extranjero.

La Guía de referencia sobre el FCPA proporciona a empresas, profesionales, y el público información detallada sobre los requisitos legales del FCPA y, al mismo tiempo, proporciona información sobre las expectativas del DOJ y el SEC en relación a prácticas y aplicación de programas de cumplimiento a través de hipótesis, ejemplos de casos y declinaciones anónimas, resúmenes de jurisprudencia aplicable, y procedimientos de opinión del DOJ. Entre otras cosas, La Guía de Referencia sobre el FCPA explica como las agencias han interpretado los elementos claves de las disposiciones antisoborno y de contabilidad, enumera los factores que las agencias consideran cuando deciden abrir una investigación y presentar cargos, cubre las clases de resoluciones acordadas por las agencias que tratan casos del FCPA, incluyendo las penalidades, sanciones y remediaciones impuestas bajo esas resoluciones, y describe las expectativas de las agencias para los programas de cumplimiento corporativo.

Lanzada por primera vez en noviembre del 2012 y actualizada en julio del 2020, la Guía de referencia sobre el FCPA ha demostrado ser una guía útil para ayudar a las empresas a comprender los riesgos de corrupción y las formas de prevenir o mitigar violaciones del FCPA, navegar investigaciones del FCPA, y comparar sus programas de cumplimiento con las expectativas del DOJ y el SEC. El contenido de la edición en español es igual al de la segunda edición, la cual se publicó en julio del 2020. Para obtener una discusión más detallada de las actualizaciones a la Guía de referencia sobre el FCPA del 2020, consulte nuestro aviso anterior para clientes aquí.

Como se señaló, esta es la primera vez que el DOJ y el SEC publican la Guía de referencia sobre el FCPA en un idioma extranjero. Según el DOJ, la edición en español "está destinada a servir como un recurso para nuestros socios del orden público, así como a las empresas, el personal profesional y el público, en nuestra lucha colectiva contra la corrupción."1 Aunque las acciones de ejecución del FCPA implican a jurisdicciones en todo el mundo, el hecho de que la primera versión no en inglés de la Guía de referencia sobre el FCPA sea en español es indicativo del continuo interés del DOJ y el SEC en Latinoamérica. Dado el nivel de acciones del FCPA en países de lengua portuguesa y la continua y cercana coordinación entre las autoridades de EE. UU. y Brasil, nuestra expectativa es que la próxima traducción de la Guía de referencia sobre el FCPA probablemente sea en portugués.



U.S. DOJ and SEC Release First-ever Spanish Edition of the FCPA Resource Guide

In March 2023, the U.S. Department of Justice ("DOJ") and the Securities and Exchange Commission ("SEC") released a Spanish-language edition of the "Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, Second Edition" (the "FCPA Resource Guide"). This is the first time DOJ and SEC have published the FCPA Resource Guide in any foreign language.

The FCPA Resource Guide provides "companies, practitioners, and the public with detailed information about the statutory requirements of the [FCPA] while also providing insight into DOJ and SEC enforcement practices through hypotheticals, examples of enforcement actions and anonymized declinations, and summaries of applicable case law and DOJ opinion releases."2 Among other things, the FCPA Resource Guide explains the agencies' interpretation of key elements of the FCPA's anti-bribery and accounting provisions, sets out factors the agencies consider when deciding whether to open an investigation and bring charges, discusses the types of resolutions that the agencies bring in FCPA cases, including the penalties, sanctions, and other remedies imposed pursuant to those resolutions, and describes the agencies' expectations for corporate compliance programs.

First released in November 2012 and updated in July 2020, the FCPA Resource Guide has proven to be a useful guide to help companies understand corruption risks and ways to prevent or mitigate FCPA violations, navigate FCPA investigations, and benchmark their compliance programs against DOJ and SEC expectations. The Spanish Edition's contents are the same as those in the July 2020 edition. For a more in-depth discussion of the 2020 updates to the FCPA Resource Guide, please consult our prior client alert.

As noted, this is the first time DOJ and SEC published the FCPA Resource Guide in a foreign language. According to DOJ, the Spanish Edition "is meant to serve as a resource for our law enforcement partners, companies, practitioners and the public in [the] collective fight against corruption."3 Although FCPA enforcement actions implicate jurisdictions worldwide, the fact that the first non-English version of the FCPA Resource Guide is in Spanish is indicative of DOJ's and SEC's continued interest in the Latin America region. Given the level of enforcement in Portuguese-speaking countries and the continued, close coordination between U.S. and Brazilian authorities, we would expect the next translation to likely be in Portuguese.

Footnotes

1. Guía de referencia sobre el FCPA.

2. Foreword to the FCPA Resource Guide.

3. FCPA Resource Guide (justice.gov).

Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Morrison & Foerster LLP. All rights reserved