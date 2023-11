ARTICLE

Executive Summary:

Chaque année, NAVEX effectue une analyse plus approfondie de son Rapport de référence 2023 sur la gestion des incidents et la ligne d'assistance téléphonique mondial annuel pour obtenir des informations sur les tendances régionales en matière de signalements d'incidents parmi notre clientèle mondiale. Nous analysons nos données mondiales selon quatre régions principales : Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique (APAC).

Comme les années passées, cette analyse révèle des différences régionales significatives. Cependant, nous commençons notre analyse des données 2022 sur les signalements avec un point commun majeur : les auteurs des signalements de toutes les régions semblent devenir plus prudents depuis la vague de « Grande démission » de 2021, comme en témoigne une augmentation marquée des signalements anonymes d'année en année. L'identification de toutes les causes de l'augmentation de cette prudence dépasse le cadre de cette étude, mais nous supposons que l'incertitude économique généralisée et l'instabilité géopolitique jouent un rôle majeur. Ces tendances macroéconomiques ont probablement contribué au repli apparent des auteurs des signalements qui, récemment encore, étaient beaucoup plus susceptibles d'indiquer leur nom lors d'un signalement que les années précédentes. Les employés semblent désormais s'être désengagés, mettant au premier plan les problèmes liés à la culture de l'entreprise, tandis qu'ils se concentrent davantage sur leur emploi actuel, plutôt que sur le futur de leur emploi.

Malgré tout, cette tendance majeure présente également des nuances régionales, révélées par une analyse approfondie incluse pour la première fois dans ce rapport. En plus de l'examen des données sur les incidents dans la région du siège social d'une entreprise, NAVEX présente également les données calculées en fonction de la région d'origine du signalement. Cela permet de comprendre l'histoire des cultures organisationnelles, illustrant comment les entreprises basées dans certaines régions mettent en Suvre leurs programmes d'éthique et de conformité à l'échelle mondiale. Cela met également en lumière les cultures régionales ; les indicateurs basés sur le point de vue de la région d'origine du signalement permettent d'apporter des informations spécifiques concernant le personnel dans ces régions du monde.

Quelques-uns des principaux enseignements tirés de cette analyse vous sont présentés ci-dessous.

Augmentation du volume des signalements dans toutes les régions ; prudence accrue des auteurs des signalements

Le Volume médian des signalements pour 100 employés a augmenté pour toutes les régions en 2022 par rapport à 2021. Cela indique probablement qu'un éventail de facteurs affecte le personnel à l'échelle mondiale, éventuellement, la détérioration des marchés du travail et une plus grande incertitude ont contribué à ce que certains travailleurs s'empressent d'investir de l'énergie dans la dynamique de leur lieu de travail actuel plutôt que de se concentrer sur l'exploration de différentes opportunités.

Les entreprises de l'Union européenne ont également été confrontées au déploiement accéléré de la Directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte au cours de cette période, qui a obligé de nombreuses entreprises de cette région à mettre en place des systèmes d'alerte internes. Il sera intéressant d'observer dans quelle mesure le volume des signalements dans l'UE augmentera progressivement ; l'Europe et l'Asie-Pacifique affichent toujours des volumes médians bien inférieurs à ceux de l'ensemble de l'Amérique du Nord et du Sud.

Au fur et à mesure de l'augmentation des volumes, le pourcentage des signalements effectués de manière anonyme a également augmenté. Cela reflète peut-être encore une fois un plus grand sentiment de prudence parmi les employés de toutes les régions. Les entreprises d'Amérique du Nord affichent le taux médian d'anonymat le plus bas. Par ailleurs, les signalements effectués en Europe étaient les moins susceptibles d'être anonymes, ce qui suggère que les auteurs des signalements de cette région pourraient être les moins préoccupés par les représailles.

Diminution du nombre des signalements relatifs à la santé et à la sécurité et augmentation des signalements de type Ressources humaines (RH) ; stabilité des signalements liés aux représailles en Europe

NAVEX a examiné 24 Types de problèmes comme sous-ensembles des six Catégories de référence plus larges, ce qui constitue une nouveauté pour ce rapport, définissant les types de problèmes que les auteurs des signalements soulèvent par le biais de différents mécanismes de réception. Cette analyse basée sur le Type de problème découle d'un examen approfondi de près de 22 000 variantes de la manière dont les clients NAVEX catégorisent les données des problèmes liés aux signalements de leurs propres programmes. Nous considérons qu'une classification commune consituerait une référence pour l'avenir du secteur, mais notre rapprochement de ces milliers de signalements dans leurs catégories respectives de Types de problèmes leur permet d'éclairer de manière significative cette analyse des signalements. Des conseils sur la catégorisation de ces données sur les problèmes pour les programmes individuels sont disponibles dans le Rapport de référence 2023 sur la gestion des incidents et la ligne d'assistance téléphonique.

En ce qui concerne les Catégories de référence, pour commencer, d'une manière générale, les signalements sur la santé, la sécurité et l'environnement, (SSE) représentaient un pourcentage médian plus faible, ou un pourcentage généralement constant, du total des signalements dans toutes les régions et mesures en 2022 par rapport à 2021. Cela montre probablement le déclin de l'importance de la COVID-19 par rapport aux autres problèmes dans le monde, que ce soit du point de vue de l'emplacement du siège social ou de la région d'origine du signalement. Parallèlement, le pourcentage médian des signalements de la catégorie Ressources humaines, diversité et respect sur le lieu de travail a généralement pris de l'importance dans toutes les régions et mesures, ce qui montre probablement à quel point les employés se concentrent plus intensément sur la dynamique humaine de leur lieu de travail.

L'étude des 24 Types de problèmes a révélé des nuances complexes parmi les régions en fonction de l'emplacement du siège et du lieu d'origine du signalement. Certaines différences sont apparues, et l'Amérique du Nord se différenciait souvent des autres régions. Les entreprises basées en Amérique du Nord ont affiché un pourcentage médian beaucoup plus faible de signalements liés aux conflits d'intérêts. Le pourcentage des signalements relatifs à la concurrence libre et loyale étaient nettement plus importants pour l'ensemble des signalements effectués à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Les signalements liés à la santé et la sécurité représentaient un pourcentage plus important dans toutes les mesures en Amérique du Nord, tout comme les signalements liés à une menace imminente pour une personne ou des biens. Ces résultats pourraient tous s'expliquer par l'effet des pressions réglementaires régionales, la proposition de directive de l'UE sur les droits de l'homme dans la chaîne d'approvisionnement, par exemple, ou l'étude du climat politique aux États-Unis, où des signalements de menaces contre des personnes ou des biens sont malheureusement, plus fréquents.

Enfin, nous continuons de surveiller de près le pourcentage des signalements liés aux représailles. Bien que ce Type de problème représente un pourcentage relativement faible des signalements à l'échelle mondiale, il a un impact considérable sur la confiance que les auteurs des signalements sont prêts à accorder à un système de signalements interne. Le pourcentage est resté stable pour les entreprises ayant leur siège en Europe, tandis que les Taux de corroboration ont diminué, en raison de la mise en Suvre de la directive européenne, nous nous serions attendus à ce que ces deux mesures augmentent au fur et à mesure que les employés s'habituaient progressivement à utiliser les systèmes de signalements. Cela dit, pour les signalements effectivement réalisés en Europe, le pourcentage des signalements liés aux représailles a augmenté. Cela pourrait indiquer une prise de conscience croissante du public autour de la question des représailles dans cette région. Le Japon voit également le déploiement de nouvelles réglementations en matière de protection des lanceurs d'alerte et de signalements internes – ce sont autant de facteurs à surveiller qui pourraient affecter les mesures à venir.

Les signalements ayant leur origine en Amérique du Nord et provenant des entreprises dont le siège social se trouve en Amérique du Nord présentent de loin le pourcentage le plus élevé en ce qui concerne les représailles. Cela pourrait montrer que les auteur des signalements sont conscients de ce problème, ou que les entreprises agissent activement pour encourager les signalements sur ce type de problème. Par ailleurs, le pourcentage des signalements effectués concernant des représailles a légèrement augmenté dans toutes les régions, à l'exception de l'Asie-Pacifique, où il est resté stable.

Augmentation de l'utilisation du téléphone et d'Internet comme méthode de réception des signalements

Dans chaque région, le pourcentage des signalements effectués par téléphone a augmenté par rapport à toutes les méthodes de réception. Aujourd'hui encore, certains auteurs de signalements souhaitent simplement parler à une personne. L'essor du travail à distance peut également contribuer à expliquer cette tendance, éliminant la crainte que certains employés pourraient avoir d'être entendus par un collègue ou une autre personne alors qu'ils effectuent un signalement.

Cela dit, le pourcentage des signalements effectués par téléphone pour les entreprises ayant leur siège en Europe a diminué. Les responsables des programmes de gestion des risques et de la conformité basés dans cette région ont peut-être la possibilité de mieux renseigner les auteurs des signalements sur les avantages de l'option de l'appel téléphonique, afin d'éviter de passer à côté de signalements potentiels.

Les signalements effectués sur Internet représentaient généralement le pourcentage le plus élevé, toutes mesures et zones géographiques confondues, à quelques exceptions près. Les signalements effectués par téléphone représentaient le pourcentage le plus élevé parmi ceux ayant leur origine en Amérique du Nord. La catégorie « Autres », qui inclut les signalements en personne, étaient aussi nombreux que ceux effectués par le biais d'Internet pour les signalements ayant leur origine en Asie-Pacifique, ce qui suggère que les employés de cette région utilisent de manière significative les canaux en personne et d'autres canaux.

Émergence d'une tendance saisonnière concernant le volume des signalements

Lorsque nous examinons la médiane des signalements par mois, une tendance constante semble émerger dans toutes les régions, ce qui pourrait s'expliquer par l'allocation saisonnière des ressources pour les formations, confirmant les périodes d'activité de signalements les plus importantes.

Plus précisément, avec quelques variations individuelles, les régions affichent généralement une augmentation stable des volumes de signalements au cours des quatre à cinq derniers mois de l'année et en janvier. Cette tendance apparaît plus clairement lorsque les données sont examinées du point de vue de la région d'origine du signalement, ce qui conforte le sentiment que les normes de ces domaines respectifs déterminent ces tendances.

