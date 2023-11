ARTICLE

Op 1 januari 2024 treden nieuwe regels in werking met betrekking tot de aanstelling gemachtigde bij Britse merkregistraties en is jurisprudentie van het HvJEU niet langer leidend in het Verenigd Koninkrijk. Luke Portnow schetst de gevolgen voor houders van IE-rechten in het Verenigd Koninkrijk.

Aankomende wijzigingen in de regelgeving in het Verenigd Koninkrijk zullen bijdragen aan de voordelen van het werken met een gemachtigde in het Verenigd Koninkrijk. Het is belangrijk rekening te houden met de volgende updates.

UK IP-adres

Vanaf 1 januari 2024 is voor alle nieuwe procedures voor het UK Intellectual Property Office (UKIPO) en verzoeken tot wijziging van de registratie een domicilieadres in het Verenigd Koninkrijk, Gibraltar of de Kanaaleilanden vereist.

Hiervoor (sinds 1 januari 2021) was een adres in het VK, Gibraltar of de Kanaaleilanden alleen vereist voor nieuwe procedures bij het UKIPO. In eerste instantie was dit niet van toepassing op de één miljoen nationale registraties in het VK die werden afgesplitst uit bestaande registraties van EU-merken en Gemeenschapsmodellen bij het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU (Brexit).

Het UKIPO heeft geconstateerd dat veel in het buitenland gevestigde vertegenwoordigers registraties indienen en opposities behandelen zonder kennis van het nationale systeem, wat volgens een rapport van The Chartered Institute of Trade Mark Attorneys (CITMA) over 'Ongereguleerde vertegenwoordigers in het Britse systeem voor Intellectueel Eigendom' leidt tot "hogere kosten, vertragingen en disruptie voor bedrijven",

Daarnaast heeft het UKIPO bevestigd dat virtuele kantoren en postbussen alleen geldig zullen zijn als ze fysiek kennisgevingen en brieven kunnen accepteren. Deze verandering zal helpen voorkomen dat vertegenwoordigers schijnadressen in het Verenigd Koninkrijk gebruiken voor services.

Nieuwe regelgeving in het Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is in juli 2023 ook een nieuwe regelgeving van kracht voor IP-professionals met een nieuw Core Regulatory Framework en Standard Operating Procedure.

De veranderingen vereisen een aanpassing van de regels voor cliëntenrekeningen, aanzienlijke wijzigingen in intern beleid en interne processen, verbeterde conflictcontroles en een wijziging van de zakelijke voorwaarden en opdrachtbevestigingen van cliënten. (Neem contact op met uw Novagraaf consultant voor onze bijgewerkte zakelijke voorwaarden in het Verenigd Koninkrijk).

Wat betekent dit voor 2024?

Tot slot zal het komende kalenderjaar ook het einde inluiden van de suprematie van de EU (CJEU) jurisprudentie in het Verenigd Koninkrijk.

Er worden verdere wetswijzigingen voorgesteld die vereisen dat vertegenwoordigers in het VK niet alleen een gekwalificeerd adres voor de dienst moeten hebben, maar ook lid moeten zijn van een gereguleerde instantie (zoals CITMA, CIPA of de Law Society) of werknemer in het VK moeten zijn van de rechthebbende in het VK.

Er worden verdere wetswijzigingen voorgesteld die vereisen dat vertegenwoordigers in het VK niet alleen een gekwalificeerd adres voor de dienst moeten hebben, maar ook lid moeten zijn van een gereguleerde instantie (zoals CITMA, CIPA of de Law Society) of werknemer in het VK moeten zijn van de rechthebbende in het VK.

Dit artikel is geschreven door Luke Portnow, Luke is merkgemachtigde en werkzaam op ons kantoor in Londen.

