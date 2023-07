ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Beschikbaarheidsonderzoek is een essentieel onderdeel van het merkontwikkelingsproces, maar wanneer moet u onderzoek uitvoeren en waar moet u op letten? Mona Asgari licht toe.

Onlangs bespraken we het belang van het bijhouden en vastleggen van beslissingen met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe merken. Twee belangrijke stappen in het merkontwikkelingsproces zijn het uitvoeren van beschikbaarheidsonderzoek en registratie van het bijbehorende intellectuele eigendom (IE). Dit zorgt voor een sterke basis voor merkontwikkeling, -bescherming en -handhaving.

Hoe identificeer je intellectueel eigendom?

Sterke, betrouwbare IE-bescherming bestaat uit verschillende lagen, die verschillende vormen van IE omvatten.

Het is belangrijk om verder te denken dan je belangrijkste merknaam. Een registratie voor je 'huismerk' als woordmerk biedt bescherming, maar je moet ook nadenken over logo's, vormen, verpakkingen, slogans en andere onderscheidende elementen of combinaties.

Denk bijvoorbeeld aan een nieuw automerk. Naast het woordmerk zal er ook een logo zijn en het model van de auto zelf. Wat als je licenties wilt verlenen voor gebruik van het merk voor autoreparaties, financiering, verzekeringen of zelfs merchandise als het merk een trouwe aanhang heeft? Gebruik je op de website nog andere logo's, mogelijk registreerbare slogans of kan het uiterlijk van de auto's voorwerp zijn van geregistreerde modelrechten?

Het is ook belangrijk u te laten adviseren hoe u de bescherming in de toekomst veilig kunt stellen en tegelijkertijd de 'kwade trouw'-bepalingen kunt vermijden. Waar kan het merk over vijf jaar in de markt staan? Een ander onderdeel van deze overweging is of een bepaald element of bepaalde elementen van het merk zouden kunnen veranderen, en of dat een kernelement en onveranderlijk element van de identiteit van het merk is.

Hieraan gekoppeld is het onderzoeken, of het beoogde gebruik wordt geblokkeerd in markten buiten de eigen markt. Deze kennis is cruciaal voordat je besluit om het merk op verschillende markten te lanceren.

Waarom is beschikbaarheidsonderzoek belangrijk?

Voordat u definitief kiest voor het lanceren van uw merk, is het uitvoeren van een onderzoek naar de beschikbaarheid van merken een cruciale en waardevolle volgende stap in de merkontwikkeling. Dergelijke onderzoeken kunnen aan het licht brengen of uw merken beschikbaar zijn voor gebruik en/of registratie in de door u gekozen markten, waarbij potentiële conflicten worden geïdentificeerd voordat er meer tijd en geld wordt geïnvesteerd in het opbouwen, beschermen en lanceren van het merk. De belangrijkste uitkomst van dergelijke onderzoeken is om erachter te komen of u op bezwaren stuit van houders van oudere rechten. Dient u het gebruik van een merk in bepaalde jurisdicties te vermijden, voordat u negatieve publiciteit trekt of (nog belangrijker) wordt aangeklaagd? Het antwoord op deze vraag kunnen we vinden in het uitvoeren van onderzoeken.

Onderzoeken naar de beschikbaarheid van merken kunnen ook waardevol zijn om te beoordelen of het inderdaad financieel noodzakelijk is om een registratie te verkrijgen. Het kan zijn dat de zoekresultaten aangeven dat het mogelijk is, maar dat de commerciële waarde ervan beperkt is. Onderzoeken naar de vrijgave van merken, kunnen ook aan het licht brengen of een merk onbedoelde betekenissen of associaties heeft.

Zodra een beschikbaarheidsonderzoek is uitgevoerd, kunt u een weloverwogen beslissing nemen over de vraag of u wilt lanceren of dat er stappen of wijzigingen nodig zijn om conflicten te beperken of te vermijden.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.