Lors de l'évaluation de la stratégie en matière de marques, un certain nombre de facteurs doivent être pris en compte, notamment la nature du marché, le produit, la nature de la marque et les éléments susceptibles d'être protégés, la longévité de la marque, tout projet de licence de la marque et la catégorie de la marque. Qu'une marque soit finalement protégée par un enregistrement, la fonction de cet enregistrement en tant qu'"épée" ou "bouclier" déterminera l'utilisation future de l'enregistrement et, bien que cette fonction puisse changer pendant la durée de vie de l'enregistrement, il est important de comprendre les options que l'enregistrement offre au titulaire des droits. Essayer de faire respecter un enregistrement qui a été conçu pour agir comme "bouclier" peut rendre le titulaire vulnérable à une contre-attaque et finalement le mettre dans une position où le "bouclier" est perdu.

