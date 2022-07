Gin bestaat al meer dan 1.000 jaar, maar er is nog nooit een beter moment geweest om gin te drinken. Om Wereld Gin Dag op 11 juni te vieren, onderzoekt Trademark Attorney Laura Morrish de intellectuele eigendomsaspecten rond deze populaire drank.

Gin is een zachte drank gedistilleerd uit de bessen van de jeneverbesboom en zijn oorsprong gaat terug tot een oudere drank uit Denemarken bekend als jenever, die van oudsher medicinaal was. Tegenwoordig wordt gin uitsluitend voor het plezier gedronken en wordt het op verschillende manieren bereid uit een breed scala van plantaardige ingrediënten, waardoor een aantal verschillende stijlen en merken zijn ontstaan.

Gin renaissance

In 2019 werd gin aangekondigd als de favoriete gedistilleerde drank van het Verenigd Koninkrijk, waarbij het zelfs aansloot bij jongere consumenten, aangezien rapporten suggereren dat 55% van de 18-24's de gedistilleerde drank heeft gedronken. Er zijn een aantal factoren betrokken geweest bij de terugkeer van de drank naar populariteit bij de consument. De rebranding van gins zoals Bombay Sapphire als "premium"-producten met een "premium"-uitstraling en -gevoel, alsmede de introductie van ambachtelijke gins en boeiende marketingactiviteiten hebben bijgedragen tot de belangstelling voor premium gin.

Het aantal ginedistilleerderijen in het VK is in 2021 met 110 toegenomen omdat onze honger naar de gedistilleerde drank tijdens de pandemie sterk toenam. Uit cijfers van het Office for National Statistics blijkt dat er in het VK nu 820 ginedistilleerderijen zijn, tegenover 710 in 2020 en 190 in 2015.

Productdiversificatie

Naast deze nieuwe producenten die de markt betreden, hebben langetermijnspelers manieren gevonden om te diversifiëren en hun marktaandeel te behouden door nieuwe smaken, kant-en-klare producten en alcoholvrije versies te introduceren.

Beefeater Blood Orange en Pink zijn uitgegroeid tot bestsellers, hoewel Beefeater Dry dat traject niet heeft gevolgd; het is in feite voorbijgestreefd door Hendrick's. Gordon heeft momenteel acht varianten in het assortiment, waaronder Sicilian Lemon, Mediterranean Orange, White Peach, Spot of Elderflower (wellicht niet de meest verleidelijke productnaam ooit), Sloe en Premium. De best verkochte gin van het VK is Gordon's Pink, niet Gordon's. Tanqueray Flor De Sevila is nu een top 10-merk qua volume. Gearomatiseerde gins maken de meeste van de best verkopende varianten uit en het is mogelijk dat gin zonder zijn succes al lang tot een trend uit het verleden zou zijn gedegradeerd.

Zowel Gordon's als Tanqueray hebben ook een 00, alcoholvrije, versie van hun populaire gins op de markt gebracht. Aangezien gin per definitie een alcoholische drank is, zijn deze producten technisch gezien geen "gin" en liggen zij naast andere niet-alcoholische "gedistilleerde dranken", zoals Ceder's, in de winkels en bij de keuzemogelijkheden van de consument.

De lancering van seizoensgebonden producten, zoals de op de notenkraker geïnspireerde gin van Marks and Spencer en de op het Platina Jubileum geïnspireerde glitter gin van Aldi, zorgen ervoor dat gin bij speciale gelegenheden nooit ver uit onze gedachten en uit onze winkelkarretjes is verdwenen.

De populariteit van gin heeft geleid tot verschillende samenwerkingsverbanden, onder meer tussen fabrikanten en voetbalclubs. Zo hebben Leicester City Football Club en Burleighs 'Wonderstrike Gin' gelanceerd. Terwijl Waitrose een Buckingham Palace gin heeft gelanceerd om het Platina Jubileum van de Koningin te vieren.

Deze strategie van samenwerking en diversificatie heeft met succes de dynamiek van de eerste jaren van de ginhausse in stand gehouden door de soms beperkte aantrekkingskracht van de traditionele gedistilleerde drank te verbreden en nieuwe gelegenheden en kansen voor consumptie aan te grijpen. Deze ontwikkelingen in de ginsector stellen merkeigenaars echter ook voor uitdagingen op het gebied van intellectuele eigendom.

Overwegingen inzake intellectuele eigendom

Moet merkbescherming worden gezocht voor elke variatie van uw merk en label, over een volledig gamma gearomatiseerde producten, of is het voldoende om alleen uw kernmerk te beschermen? Uiteindelijk zal dit afhangen van de verwachte levensduur van het merk en het succes van het product, en of dat een investering in de bescherming ervan rechtvaardigt.

Evenzo, moet modelbescherming worden gezocht voor alle vormen en maten van gebruikte flessen, of is het alleen de moeite waard om bescherming te hebben voor de vorm van uw al lang bestaande producten? Dit zal waarschijnlijk alleen relevant zijn wanneer de kenmerken van de fles opvallend en ongewoon zijn en de fles onderscheiden van andere flessen op de markt.

Bovendien moet, naarmate een merk evolueert, aandacht worden besteed aan de opgenomen waren wanneer merkaanvragen worden ingediend, om ervoor te zorgen dat manoeuvres op het gebied van niet-alcoholische en kant-en-klare dranken door overeenkomstige specificaties worden gedekt, door klasse 32 in plaats van alleen de traditionele waren van klasse 33 in de aanvragen op te nemen. Voorkom dat inbreuk wordt gemaakt op oudere rechten op dit gebied door het verrichten van rechercheonderzoeken.

Handhaving

Er moet ook aandacht worden besteed aan de strategie die wordt gevolgd bij de bescherming van de merknaam van submerken en seizoensartikelen. Marks and Spencer's nam het in 2021 voor de tweede keer op tegen Aldi toen het een "opvallend" gelijkende kerstjenever produceerde. De gins van beide retailers zaten in een klokvormige fles met een lampje in de voet, waardoor eetbare goudvlokken in de vloeistof oplichten. M&S beweerde dat de producten van Aldi "ontwerpen zijn die bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken dan de [M&S] ontwerpen" en haalde mediaberichten waarin de producten werden vergeleken aan als bewijs van gelijkenis.

Deze zaak kan uiteindelijk worden beslecht, maar hoeveel moet een bedrijf investeren in het afdwingen van intellectuele eigendomsrechten op een seizoensgebonden of limited edition product?

Samenwerkingen

Wanneer jeneverproducenten samenwerken met beroemdheden of andere bedrijven, welke partij moet dan bescherming zoeken voor de gebruikte merknaam? Wanneer de naam van een bestaand merk wordt gebruikt voor nieuwe producten, kan het zijn dat de merkeigenaar zijn huidige bescherming voor het handelsmerk moet herzien om na te gaan of het deze nieuwe producten dekt. Het kan ook aangewezen zijn een licentieovereenkomst te sluiten om de belangen van beide partijen te beschermen, zelfs indien de samenwerking slechts voor een beperkte periode of zelfs voor één enkel evenement geldt.

De keuze en de kwaliteit van de producten op de markt, en de voortdurende evolutie ervan, is een uitdaging voor merkeigenaars op het gebied van intellectuele eigendom, die een groeiend productengamma moeten bijhouden.

Neem contact op met onze consultants voor verder advies over de bescherming van jenever- en gedistilleerdmerken.

