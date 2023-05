Mit unserem Quarterly Update 01/2023 geben wir Ihnen wieder einen Überblick über aktuelle Themen und Entwicklungen in der Versicherungswirtschaft, neue Rechtsprechung und Gesetzesvorhaben:

Dr. Isabelle Kilian berichtet zum aktuellen Stand des Hinweisgeberschutzgesetzes und dessen Auswirkungen für Versicherer;

Karin Schäffer setzt sich mit den Voraussetzungen und Rechtsfolgen der negativen Feststellungsklage bei Schadensersatzansprüchen mit Auslandsbezug auseinander;

Dr. Daniel Kassing fasst die jüngst ergangene Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln zur unterlassenen Prüfung der Insolvenzreife als wissentliche Pflichtverletzung in der D&O-Versicherung zusammen und

Dr. Daniel Kassing bespricht gemeinsam mit Dr. Behrad Lalani einen echten Rechtsprechungsklassiker: das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt zur Anrechnung von Abwehrkosten auf die Versicherungssumme.

Zwischenzeitlich haben wir unser Quarterly Update um drei Rubriken ergänzt. Neben dem Rechtsprechungsklassiker" wagen wir unter Clyde International" mit Beiträgen unserer Kollegen aus anderen Standorten einen Blick über den deutschen Tellerrand. Daneben geben wir Ihnen mit der Rubrik Behind the scenes" einen Einblick in unseren Arbeitsalltag.

Das Quarterly Update 01/2023 können Sie unter dem unten folgenden Link herunterladen.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und freuen uns auf Ihr Feedback. Sprechen Sie uns bei Fragen, Anmerkungen und Anregungen gerne an.

Ihr Clyde & Co Insurance Team Germany

With our Quarterly Update 01/2023 we again provide you with an overview of current topics and developments in the insurance industry, new case law and legislative projects:

Isabelle Kilian reports on the current status of the Whistleblower Protection Act and its implications for insurers;

Karin Schäffer deals with the prerequisites and legal consequences of the negative declaratory action in claims for damages with a foreign connection;

Daniel Kassing summarises the recent decision of the Higher Regional Court of Cologne on the omission of an examination of insolvency maturity as a knowing breach of duty in D&O insurance and

Daniel Kassing, together with Behrad Lalani, discusses a real case law classic: the ruling of the Higher Regional Court of Frankfurt on the offsetting of defence costs against the sum insured.

In the meantime, we have added three new sections to our Quarterly Update. In addition to the Classic Case Law section (Rechtssprechungsklassiker), we dare to look beyond the German horizon with contributions from our colleagues from other locations. Also, you'll get insights into our everyday work in the section "Behind the scenes".

