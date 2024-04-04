欧洲专利局正在加快对面临侵权之诉和/或撤销之诉案件的异议程序，以减轻欧洲统一专利法院（UPC）、国内法院和欧洲专利局审理案件的负担：

"从现在起，欧洲专利局将在获悉欧洲统一专利法院或成员国国内法院 /成员国国家机关有悬而未决的侵权之诉或撤销之诉时，加快异议程序的进程。"

无论是否有明确请求，均可进行这种加快处理，且其适用于 欧洲专利和单一专利。与欧洲专利或具有单一国家效力的欧洲专利（"单一专利"）有关的侵权或撤销之诉可在欧洲统一专利法院或缔约国的国家法院或主管部门进行，与欧洲专利局的异议程序（" 平行异议程序"）并行。在这种情况下，迅速完成欧洲专利局的平行异议程序有助于提高法律确定性和程序效率，以及塑造欧洲专利体系的高质量和统一性。

因此，如果欧洲统一专利法院或缔约国的国内法院或主管部门告知欧洲专利局已提起与欧洲专利或单一专利有关的侵权或撤销之诉时，欧洲专利局将加快处理平行异议程序。

在加快平行异议程序的情况下，异议处理部门将尽一切努力在收到此类消息或当事方的请求后三个月内启动下一程序（如来函、听证程序传票）。

英国专利局：预计会有更多与人工智能相关的专利申请

英国在Emotional Perception AI Ltd（情绪感知人工智能有限公司）一案中做出了具有

里程碑意义的判决，裁定人工神经网络（ ANN）不是计算机程序。这与英国知识产权局（ UKIPO）和欧洲专利局（ EPO）以往的既定做法大相径庭，他们先前将任何类型的人工智能（ AI）相关申请作为计算机实施的发明进行审查（ Emotion Perception AI Ltd 诉专利、外观设计和商标局局长一案，案号 [2023] EWHC 2948(Ch)）。

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