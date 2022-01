ARTICLE

Spätestens in 2023 rechnen wir mit einer Auflösung der Engpässe in der Halbleiterproduktion, sodass es zu einem überproportionalen Aufholeffekt kommen kann. Dieser Effekt sollte explizit in der Liquiditätsplanung berücksichtig werden. Vor dem Hintergrund steigender Rohstoffpreise sollte auch selektiv ein Aufbau von Beständen in kritischen Materialien geprüft werden. Dies kann auch das Risiko weiterer Preiserhöhungen reduzieren und helfen, die zu erwartende Gewinnmarge abzusichern.

Die Corona-Krise und die daraus resultierenden Unsicherheiten in der Nachfrage zusammen mit umfangreichen Investitionen in den Wandel zu Elektromobilität haben sich in den Bilanzen niedergeschlagen. Die Verschuldungsgrade konnten zwar gegenüber den Höchstständen in 2020 reduziert werden, liegen aber noch deutlich über den Werten aus 2018. Sie begrenzen den Finanzierungsspielraum weiter und erfordern kurzfristige Maßnahmen.

