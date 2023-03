ARTICLE

Cela aidera non seulement à affronter les périodes de défis plus "musclés", mais encore à ajuster leurs plans de création de valeur pour tirer parti de nouvelles opportunités et continuer à offrir aux investisseurs des rendements supérieurs. Ce sont à ces rendements, le fameux alpha, que nous reconnaitrons les vainqueurs et les perdants de cette période... bouleversée et bouleversante !

Dans un contexte économique et géopolitique incertain, les fonds de Private Equity doivent impérativement être capable d'anticiper plus efficacement les risques. Un diagnostic approfondi et une remise en question quasi-permanente des points d'amélioration de leurs sociétés en portefeuille nous semblent encore plus indispensables qu'à l'accoutumée.

Depuis l'automne dernier, sobriété énergétique et port du col roulé sont de mise. En plus des subventions spécifiques dont les entreprises peuvent bénéficier, cette diminution de la consommation énergétique est porteuse d'économies sur le long terme ou d'investissements utiles : investir dans sa propre centrale hydrogène par exemple et "se verdir" de façon plus générale. Le chemin vers davantage d'indépendance énergétique est clairement un facteur décisif dans la jugulation des risques liés aux difficultés d'approvisionnement.

Les investisseurs font preuve de prudence à mesure que les multiples de valorisation s'ajustent entre vendeurs et acheteurs potentiels. Ils imposent des due diligences poussées, aux calendriers plus maitrisés, avant d'effectuer une nouvelle acquisition. Les critères deviennent plus stricts.

Faut-il voir ici la fin d'un cycle de croissance ou d'un âge d'or ? Nul ne peut l'affirmer. Ce qu'il est possible de faire, en revanche, c'est constater. Constater, par exemple, que l'époque des financements abondants, qui ont permis d'alimenter nombre de LBOs, tend à être révolue. Les guichets ne sont pas fermés ; simplement, les guichetiers sont un peu plus prudents. Les leviers diminuent, les covenants sont plus serrés, les simulations et autres tests de sensibilité à des scénarios plus pessimistes, scrupuleusement étudiés.

