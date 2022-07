ARTICLE

Neben dem Ausbau der E-Mobilität werden die Autohersteller auch ihre Geschäftsmodelle überarbeiten. Eine Möglichkeit hierzu ist das vermehrte Angebot von Abo-Services. So können Autobesitzer bestimmte Dienstleistungen für ihr Fahrzeug wie temporärer Versicherungsschutz, over-the-air-updates, etc. für eine bestimmte Zeit buchen, ohne beim Fahrzeugkauf bereits den Aufpreis dafür zu zahlen. So können diese Services über das Internet vom Hersteller in situ freigeschaltet und wieder gesperrt werden, ohne dass ein Werkstattbesuch nötig ist.

An einer rechtzeitigen und aktiven Übergangsplanung hin zu Elektromobilität arbeiten OEMs und Zulieferer derzeit aktiv. In den nächsten Jahren muss sich jedoch die gesamte Industrie aktiv damit beschäftigen, denn damit lassen sich zwischen 40 und 60 Prozent der global abgeschätzten Restrukturierungskosten in Höhe von 70 Mrd. Dollar einsparen.

Die von OEMs und Zulieferern angekündigten Investitionen in Elektrofahrzeuge haben sich in den letzten zwei Jahren verdoppelt und werden bis 2026 auf 526 Milliarden Dollar ansteigen. Bei den OEMs wird sich die Anzahl der bestehenden Verbrenner- und Hybridmotoren-Programme in Europa zwischen 2024 und 2028 um etwa 33 Prozent reduzieren. Damit steht die gesamte Automobilindustrie vor einem substanziellen Wandel.

Auch an der BEV-Produktion gehen die aktuellen Ressourcenprobleme nicht spurlos vorbei. So hält die Halbleiterknappheit trotz höherer Produktion bis mindestens 2024 an. Der Bedarf von Halbleitern wird für BEV von 2021 auf 2026 um den Faktor 10 steigen und dazu beitragen, dass die Fertigungskapazitäten der Halbleiterhersteller bis 2024 nicht ausreichen werden, den gesamten Bedarf der Automobilindustrie zu bedienen.

Während der Absatzrückgang vor allem bei den Verbrennern zu verzeichnen ist, verdoppelt sich der weltweite BEV-Absatz von 2020 zu 2021 auf 6,75 Mio. Fahrzeuge. Diese Entwicklung wird auch 2022 und in den Folgejahren weiter an Dynamik gewinnen. So zeigt auch der Beschluss des EU-Parlaments zum Aus für Verbrennermotoren, dass Europa, auch wenn es sicherlich Ausnahmen und Kompromisse geben wird, im Elektromarkt auf dem Weg in eine Führungsposition ist. Somit kann bis 2035 mit einem BEV-Anteil von 83 Prozent aller verkauften Fahrzeuge gerechnet werden, schon in 2028 werden 55 Prozent aller Verkäufe vollekektrisch angetriebene Fahrzeuge sein. Weltweit wird bis 2035 lediglich ein Anstieg auf 50 Prozent batterieelektrischer Fahrzeuge erwartet.

