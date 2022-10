ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Am 7. Oktober 2022 hat der Bundesrat dem Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz zugestimmt. Damit steht nun fest, worauf viele Beschäftigte gehofft haben: Unternehmen können auf freiwilliger Basis unter bestimmten Voraussetzungen steuer- und sozialabgabefreie Leistungen in Höhe von jeweils bis zu 3.000 Euro an ihre Beschäftigten erbringen (sog. Inflationsausgleichsprämie). Sinn und Zweck der Prämie ist es, die Belastungen der Beschäftigten insbesondere durch die gestiegenen Gaspreise abzufedern.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from UK

Higher Levels Of Age Discrimination Cases Are Emerging As Older Employees Do Not Fear Not Receiving A Reference Giambrone & Partners The past two the three years have seen the biggest changes to the workplace in recent years, from Zoom meetings to hybrid working.

The Repeal Of The New IR35 Regime: How Will The Market And HMRC React? Osborne Clarke The staffing supply chain will need to address a range of questions in a new world that may be more complex and risky...

Court Of Appeal Overturns Injunction Against Termination And Re-instatement Wrigleys Solicitors Decision means Tesco may proceed with a ‘fire and rehire' process to withdraw benefits.

Employment Measures Against Inflation In France And In The UK Littler Mendelson In response to rising inflation, the French and UK governments have instituted various measures that affect employers.

Cost-of-living Crisis: Frequently Asked Questions Lewis Silkin As the cost-of-living crisis bites, a growing number of employers are facing demands for pay increases at best, and threats of strikes at worst.