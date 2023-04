ARTICLE

Sowohl der Finanzsektor als auch die Realwirtschaft sind immer mehr regulatorischen Anforderungen und Erwartungen verschiedener Interessengruppen ausgesetzt, ESG-Kriterien zu erfüllen und ESG-Kennzahlen zu veröffentlichen. Gute ESG-Kennzahlen dürften künftig entscheidend für den Unternehmenserfolg sein, weil Geschäftspartner, Investoren und Verbraucher zunehmend ihre Entscheidungen daran ausrichten.

Bisher trafen ESG-Berichtspflichten nur Finanzinstitute und wenige große Unternehmen. Nach der neuen EU-Richtlinie zur Unternehmens-Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) werden künftig auch mittelständische Unternehmen ab 250 Beschäftigte erfasst. In der EU müssen dann ca. 50.000 Unternehmen zu ihren ESG-Kennzahlen berichten.

Originally Published by 22 March 2023

