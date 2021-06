ARTICLE

Großbritannien reiht sich mit dem Angemessenheitsbeschluss in die mittlerweile bereits anschauliche Liste an sicheren Drittstaaten ein. Damit besteht für den Datentransfer mit UK kein Bedarf am Abschluss von weiteren SCC, BCR oder der Durchführung rechtsvergleichender Risikoabwägungen, wie zuletzt von den neuen Guidelines des EDSA für unsichere Drittstaaten festgeschrieben ( DORDA Datenschutz Newsletter ). Unternehmen müssen allerdings weiterhin

Der nun erlassene Angemessenheitsbeschluss gilt ab sofort und für die nächsten vier Jahre, sohin bis zum 27.6.2025. Inhaltlich hat sich die EU-Kommission dabei mit den zahlreichen kritischen Stimmen – gerade in Zusammenhang mit den durchaus mit den USA vergleichbaren Überwachungsinstrumenten – auseinandergesetzt: So trägt der Angemessenheitsbeschluss den Bedenken und Erkenntnissen der Schrems II Entscheidung Rechnung und sieht ua vor, dass Anordnungen auf Datenzugriffe nur bei berechtigten Interessen an der Rechtsdurchsetzung und Beweissicherung ausgestellt werden dürfen. Wesentlicher Unterschied zur Rechtslage in den USA ist aber vor allem die effektive Möglichkeit zur Erhebung eines Rechtsmittels gegen derartige Beschlüsse. Darüber hinaus geht die Finalfassung im Vergleich zum Vorentwurf aber auch gezielter auf die Gemeinsamkeiten zwischen den UK- und EU-Datenschutzregelungen ein. Das ist nur konsistent, schließlich wurde das europäische Datenschutzregime auch maßgeblich durch Guidelines und Rechtsprechung der ICO, der Datenschutzbehörde von Großbritannien, geprägt und hat UK die DGSVO in Britisches Recht übernommen.

Wie bereits von unseren DORDA Datenschutzexperten aufgearbeitet ( DORDA Datenschutz Newsletter ), hatte der Brexit auch große Auswirkungen auf die bestehenden Datentransfers von und an Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich. Seit dem Austritt aus der Europäischen Union zum 31.12.2020 gilt Großbritannien nämlich datenschutzrechtlich als Drittland und bedarf es daher grundsätzlich zusätzlicher geeigneter Garantien iSd Art 44 ff DSGVO. Die bisherige Gleichstellung auf Basis der Übergangsregelung im Abkommen zwischen der EU und Großbritannien, die eine mit dem US Datentransfer vergleichbare Rechtsunsicherheit vermeiden sollte, endet bereits kommenden Mittwoch am 30.6.2021. Die EU-Kommission hat nun gerade noch rechtzeitig den seit Februar 2021 vorliegenden Angemessenheitsbeschluss final veröffentlicht und damit in Kraft gesetzt:

