ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Synthèse

Un programme de conformité et d'éthique d'entreprise efficace repose sur deux principes. Tout d'abord, le programme doit guider l'entreprise dans l'environnement réglementaire complexe d'aujourd'hui ; c'est la partie conformité. Deuxièmement, le programme doit aider l'entreprise à fonctionner avec intégrité, une norme de comportement plus importante pour les clients, les employés et les autres parties prenantes chaque année ; c'est la partie éthique.

Comment un programme de conformité et d'éthique peut-il fonctionner sur ces deux principes, tout en réagissant aux pressions commerciales, technologiques et sociales du jour ? C'est la question à laquelle NAVEX tente de répondre dans le rapport annuel Top 10 Trends in Risk and Compliance (Top 10 des tendances en matière de risque et de conformité).

Pour trouver ces réponses, NAVEX consulte des experts de confiance du secteur ainsi que des leaders d'opinion et des praticiens internes. Ceux-ci présentent leurs meilleures idées quant à ce que les professionnels de la GRC et les autres dirigeants devraient envisager et préparer pour 2024. Le résultat est ce rapport entre vos mains (ou sur vos écrans).

La moitié des informations contenues dans le rapport de cette année concernent l'environnement réglementaire complexe que nous avons mentionné précédemment. Par exemple, l'application des sanctions économiques a fait monter l'échelle des priorités pour le Département de la justice américain - « les sanctions sont la nouvelle FCPA », selon l'avocate générale adjointe Lisa Monaco – et les programmes de conformité devront s'adapter à cette nouvelle réalité. Il en sera de même pour les nouvelles règles de déclaration ESG, les normes de confidentialité élargies et les nouvelles directives des organismes de réglementation du monde entier en matière de programme de conformité.

Mais ce n'est pas tout. L'autre moitié du rapport de cette année explore comment les programmes de conformité devront répondre aux défis plus larges dans la manière dont les entreprises fonctionnent et les employés travaillent. Ici, nous pouvons observer l'arrivée de l'intelligence artificielle. Avant même que les régulateurs ne développent des réglementations spécifiques à l'IA, les entreprises ont déjà des défis clairs en matière de Gouvernance, de gestion des risques et d'éthique avec la manière dont les employés essaient déjà d'utiliser l'IA. Les responsables de la conformité peuvent, et doivent, jouer un rôle de premier plan pour garder une longueur d'avance sur ce défi avant qu'il ne dépasse nos limites. Encore une fois, nous pouvons dire la même chose pour le risque de fraude dans la main-d'Suvre distribuée, les nouveaux types de risques de Cybersécurité qui poussent les RSSI et les responsables de la conformité à collaborer, etc.

Nous pouvons donc également affirmer que 2024 sera une année où les responsables de la conformité élargiront et intégreront également leurs objectifs de gestion des risques dans toute l'entreprise.

La bonne nouvelle, c'est que les responsables de la conformité peuvent relever tous ces défis, grâce à la transformation numérique qui balaye notre secteur. Un système d'information GRC moderne et correctement configuré peut collecter et analyser des données afin que vous et l'équipe de direction puissiez prendre de meilleures décisions, plus conscientes des risques et obtenir de meilleurs résultats – et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive dans les années à venir.

Quoi qu'il en soit, nous espérons que le guide de cette année fournira des informations précieuses à tous les professionnels de la GRC désireux de relever les défis à venir.

Pour consulter le rapport complet, veuillez cliquer ici.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.