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Worldwide: Martin Sorrell爵士、Fred Watt和Mark Weil讨论全球商业复杂性的挑战和趋势 (Video)

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近日，S4 Capital创始人兼执行主席Martin Sorrell爵士和CVC Capital Partners管理合伙人Fred Watt与TMF Group首席执行官Mark Weil一同讨论了他们如何看待当前在世界各地营商时看到的全球复杂性问题。

早在10月初，TMF Group就在伦敦开展了一场名为"2022年全球商业复杂性指数 - 挑战与趋势：英国视角"的现场直播活动。

本次现场讨论的嘉宾包括：TMF Group首席执行官Mark Weil、WPP和S4 Capital创始人Martin Sorrell爵士和CVC Capital Partners管理合伙人Fred Watt。

此次讨论的重点是全球商业复杂性问题（包括由新冠疫情等全球事件引起的问题）以及全球企业税等领域的协调一致。

合规义务和商业复杂性

Mark Weil首先概述了TMF Group全球商业复杂性指数（GBCI）数据的研究和收集过程。该年度报告已经连续发布九年。

"我们关注的是投资和运营的规则和要求，着眼于77个司法管辖区的292项因素。地理学家应该知道世界上总共有220个司法管辖区。这77个管辖区代表了约 90%的GDP和95%的FDI净流入，涵盖了您可能开展任何规模的投资或运营的大部分地区。"

TMF Group根据从GBCI报告中收集的所有数据制作了一个排名，从监管与合规的角度列出了在每个司法管辖区营商的难易程度。排名依据来自三大关键运营领域的法律法规：会计和税务、人力资源与薪酬管理以及实体管理。

商业复杂性的不同观点

虽然TMF Group的GBCI报告分析主要聚焦于设立企业的行政和法律方面，但企业和投资者还需要考虑其他因素，比如风险。

Martin Sorrell爵士和Fred Watt对经营全球业务都很熟悉，了解他们如何看待进入一个新司法管辖区的关键因素十分有趣。

Martin Sorrell爵士的WPP公司在鼎盛时期，业务遍及全球一百多个国家/地区。这些年Martin一直在进入新的司法管辖区营商，并且非常成功。

他表示：

"复杂性这个词对我来说就是文化商业复杂性。在我的名单中，韩国是最难的，下一个是日本，然后是法国。再就是法律结构。"

从私募股权角度的看法

在Martin分享了他从私募股权的角度对于商业复杂性的看法之后，Fred Watt谈到了他在选择司法管辖区时考虑的因素。

"复杂性确实会影响投资决策。这不仅仅是行政负担，因为我们基本可以应对行政负担。如果只是更多的文书和归档工作，需要花费更多时间来完成 - 我们在投资前已经考虑到了这一点。"

"这一点我们可以理解，也可能会为在该国/地区营商付出一定代价。"

他解释说，从复杂性角度来看待商业投资时，他的公司会关注两个关键领域。风险是其中一个重要因素。

"我们为投资者寻找一定的最低回报，这是我们对他们的承诺，也是我们的目标。"

他继续说道："但是，按国家/地区划分，我们会思考两个具体风险。首先，一个国家/地区的地缘政治风险，也就是法律法规因政治环境发生变化的可能性有多大；其次是货币。如果我们在一个历史上货币高度波动的国家/地区开展投资，则需要将该因素纳入我们的回报预期。"

"只有考虑这两种风险并付出代价，才能获得净回报。我们一直在被认为具有较高地缘政治风险和较高货币风险的国家/地区寻求更高回报。"

风云变幻的全球营商形势

Martin认为，营商形势在过去40年内发生了巨大变化，未来仍将如此，这意味着拓展国际版图需更加谨慎周到，更有针对性。

"世界已经发生了翻天覆地的变化，"马丁说。"WPP曾在113个国家/地区开展业务。 S4 Capital在32个国家/地区开展业务，以前是33个，后来我们退出了俄罗斯。我认为不太可能再回到113，这几乎是全球司法管辖区数量的一半。"

"现在，所有跨国公司都面临着一个截然不同的时代。复杂性难以捉摸，形势完全不同于以前了。 能赢的是那些有选择性的人，而不是一味贪大的人。"

复杂性的影响因业务而异

Mark Weil将关注点带回到了开拓新市场时无法摆脱履行法律义务的具体细节这一事实。他还指出，对于有能力将这些业务外包的企业来说，这种行政负担可能更容易承受，但规模较小的企业也许会更明显感受到压力。

他说道："我们乐于为爽快干脆的大型企业服务，可以"说干就干"。但如果是一家规模较小的企业，商业复杂性就显得格外重要了。"

"但如果你没有资源，过程会十分艰难。当然政府会提供出口代理，有些机构会尽力提供帮助。不过如果你把行政复杂性、市场准入和征收风险放在首位时，则需要考虑很多问题。"

"我们只是着眼于客观事实，看是否需要提交这个或那个文件——需要多长时间？需要多少工作？需要花费多少成本？"

驾驭商业复杂性

驾驭全球营商复杂性本身就是一项复杂任务。设立和运营跨境企业时需要考虑很多变量。

如果您想了解更多有关TMF Group的《2022年全球商业复杂性指数》的信息，可以在 这里 免费下载报告。

如果您想更深入地了解全球商业复杂性，点击 这里 查看此次直播回放或播放下方视频。

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Originally published 23 February 2023

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.