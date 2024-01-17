Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye ve Diğer Ülkelere Nasıl Gidilir?

Ankara Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasında 1963 yılında imzalanan ve 1973 yılında yürürlüğe giren bir ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşmasıdır. Bu anlaşma, Türk vatandaşlarına Birleşik Krallık'ta iş kurma ve çalışma hakkı tanımaktadır.

Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye gitmek için öncelikle aşağıdaki şartları yerine getirmeniz gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir.

En az 18 yaşında olmanız gerekmektedir.

İyi derecede İngilizce bilmeniz gerekmektedir.

İngiltere'de iş kurmak için gerekli sermayeye sahip olmanız gerekmektedir.

Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye gitmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İngiltere'deki bir işverenle iş görüşmesi ayarlamanız gerekmektedir. İşvereninizle birlikte bir iş planı hazırlamanız gerekmektedir. İş planınızın İngiltere Göçmenlik Bürosu tarafından onaylanması gerekmektedir. İngiltere Vizesi ve Göçmenlik Dairesi'ne vize başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.

Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye giderken yanınızda aşağıdaki belgeleri götürmeniz gerekmektedir:

Pasaportunuz

Vişiniz

İş planınız

İşvereninizle olan sözleşmeniz

Banka hesap dökümleriniz

Eğitim ve iş deneyiminizi gösteren belgeler

Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye gittikten sonra, 5 yıl boyunca İngiltere'de iş kurma ve çalışma hakkınız bulunmaktadır. Bu sürenin sonunda, İngiltere'de kalıcı oturum izni başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ankara Anlaşması ile Şu Anda Gidilebilen Ülkeler Hangileridir?

Ankara Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık'ın yanı sıra, aşağıdaki ülkeler arasında da geçerlidir:

Kuzey İrlanda

İzlanda

Danimarka

Finlandiya

İsveç

Norveç

Lüksemburg

Malta

Avusturya

Belçika

Hollanda

Almanya

Bu ülkelerde, Ankara Anlaşması ile iş kurma ve çalışma hakkınız bulunmaktadır.

Ankara Anlaşmasının Avantajları Nelerdir?

Ankara Anlaşması, Türk vatandaşlarına aşağıdaki avantajları sunmaktadır:

Birleşik Krallık ve diğer Avrupa ülkelerinde iş kurma ve çalışma hakkı

İngiltere'de 5 yıl sonra kalıcı oturum izni alma hakkı

Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım hakkı

Ankara Anlaşmasının Dezavantajları Nelerdir?

Ankara Anlaşmasının aşağıdaki dezavantajları bulunmaktadır:

İngiltere'de iş kurmak için gerekli sermayenin bulunması gerekmektedir.

İngiltere'de iş kurmak için iyi derecede İngilizce bilmeniz gerekmektedir.

İngiltere'de iş kurmak için bir iş planı hazırlamanız ve bu planın İngiltere Göçmenlik Bürosu tarafından onaylanması gerekmektedir.

Ankara Anlaşması, Türk vatandaşlarına Birleşik Krallık ve diğer Avrupa ülkelerinde iş kurma ve çalışma hakkı tanıyan önemli bir anlaşmadır. Bu anlaşma, Türk vatandaşlarının Avrupa'da kariyer yapma ve yeni fırsatlar bulma fırsatı sunmaktadır.

Çitil Avukatlık Ortaklığı olarak, yurtdışı oturum ve çalışma alternatfileri konularında sizlere yardımcı olabilir, hukuksal çerçevede, bu zorlu yolculukta sizlere rehberlik edebiliriz.

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