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6 Mart 2023 Tarihli ve 32124 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı üzere 1-31 Ocak 2023 tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplam 1496 proje için Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) düzenlenirken 67 belge ise iptal edilmiştir. Tamamlama vizeleri yapılan projelerin sayısı 308'dir.



83 milyar 93 milyon 49 bin 808 lira olarak hesaplanan YTB kapsamına alınan projelerde planlanan yatırımların gerçekleşmesiyle 34 bin 131 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. İptal edilen 67 YTB kapsamında ise 965 milyon 689 bin 497 lira sabit yatırım yapılması ve 2.255 kişiye istihdam sağlanması öngörülmüştü.

Ayrıca Ocak ayı boyunca öngörülen sürede biten yatırımlar için tamamlama vizesi yapılan firmaların sabit yatırım tutarı 3 milyar 259 milyon 69 bin 752 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı ise 14 bin 80 olarak gerçekleşmiştir.

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