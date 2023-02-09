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Green and Spiegel hukuk firması olarak, 6 Şubat 2023'te Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlerden dolayı büyük üzüntü yaşıyoruz.

Uluslararası yardım çalışmalarına destek olmak adına, depremden etkilenen kişilere Kanada vize ve göçmenlik soruları ve sorunları ile ilgili ücretsiz danışma yardımında bulunuyoruz. Ücretsiz danışma sunduğumuz konular dahilinde oturma izni kartı yenileme işlemleri; oturma izni seyahat belgesi başvurusu; çalışma veya eğitim izni belgesi uzatma işlemleri, iltica başvuruları, ve daha pek çok alan bulunuyor.

Eğer siz, veya depremden etkilenen herhangi bir tanıdığınızın Kanada göçmenliğine dair soru veya sorununuz varsa, lütfen bize ulaşın. Danışma hizmetimizi İngilizce veya Türkçe olarak sağlayabiliyoruz.

Green and Spiegel ailesi olarak, depremde hayatını kaybeden kişilere rahmet, aile ve yakınlarına baş sağlığı diliyor, depremden herhangi bir şekilde etkilenmiş herkese en içten desteklerimizi sunuyoruz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.