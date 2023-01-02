6735 sayili Uluslararasi Isgücü Kanununun 6. maddesi uyarinca yabancilarin çalisma izni olmaksizin Türkiye'de çalismalari veya çalistirilmalari yasak olup buna aykiri olarak yabanci çalistiran isverenlere ve yabancilara ayni Kanunun 23. maddesi uyarinca idari para cezasi uygulanmaktadir.

Bu kapsamda izinsiz çalistirilan her bir yabanci için 2022 yilinda isverenlere uygulanan idari para cezasi 16.066 TL iken bu rakam, 24.11.2022 tarihinde Resmî Gazete 'de yayimlanan 542 sira numarali VUK genel tebligi geregince %122,93 olan yeniden degerleme oraninda artirilarak 2023 yili için;

Çalisma izni bulunmayan yabanciyi çalistiran isverenlere her bir yabanci için; 35.815 TL'ye

Çalisma izni olmaksizin bagimli çalisan yabanciya; 6.423 TL'den 14.318 TL'ye

Çalisma izni olmaksizin bagimsiz çalisan yabanciya; 12.854 TL'den 28.655 TL olarak belirlenmistir.

6735 sayili Kanunun 23.maddesi uyarinca; yukarida sayilan fiillerin tekrari halinde idari para cezalari bir kat artirilarak uygulanmaktadir.

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