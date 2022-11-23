20 Kasim 2022 Tarihli ve 32019 Sayili Resmi Gazete'de yayimlandigi üzere 1-30 Eylül 2022 tarihleri arasinda Sanayi ve Teknoloji Bakanligi tarafindan toplam 1300 proje için Yatirim Tesvik Belgesi (YTB) düzenlenirken 35 belge ise iptal edilmistir. Tamamlama vizeleri yapilan projelerin sayisi 265'dir.

Sayisi

Sabit Yatirim Tutari

Istihdam

Listesi

Düzenlenen

1300

45.161.291.677 TL

29.872

2022 Eylül Ayinda Düzenlenen YTB Listesi

Iptal Edilen

35

812.763.198 TL

2.904

2022 Eylül Ayinda Iptal Edilen YTB Listesi

Tamamlama Vizesi Yapilan

265

3.008.818.559 TL

13.567

2022 Eylül Ayinda Tamamlama Vizesi Yapilan YTB Listesi

45 milyar 161 milyon 291 bin 677 lira olarak hesaplanan YTB kapsamina alinan projelerde planlanan yatirimlarin gerçeklesmesiyle 29 bin 872 kisinin istihdam edilmesi planlanmaktadir. Iptal edilen 35 YTB kapsaminda ise 812 milyon 763 bin 198 lira sabit yatirim yapilmasi ve 2904 kisiye istihdam saglanmasi öngörülmüstü.

Ayrica Eylül ayi boyunca öngörülen sürede biten yatirimlar için tamamlama vizesi yapilan firmalarin sabit yatirim tutari 3 milyar 8 milyon 818 bin 559 lira, bu firmalarda istihdam edilen kisi sayisi ise 13 bin 567 olarak gerçeklesmistir.

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