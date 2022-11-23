20 Kasim 2022 Tarihli ve 32019 Sayili Resmi Gazete'de yayimlandigi üzere 1-30 Eylül 2022 tarihleri arasinda Sanayi ve Teknoloji Bakanligi tarafindan toplam 1300 proje için Yatirim Tesvik Belgesi (YTB) düzenlenirken 35 belge ise iptal edilmistir. Tamamlama vizeleri yapilan projelerin sayisi 265'dir.

45 milyar 161 milyon 291 bin 677 lira olarak hesaplanan YTB kapsamina alinan projelerde planlanan yatirimlarin gerçeklesmesiyle 29 bin 872 kisinin istihdam edilmesi planlanmaktadir. Iptal edilen 35 YTB kapsaminda ise 812 milyon 763 bin 198 lira sabit yatirim yapilmasi ve 2904 kisiye istihdam saglanmasi öngörülmüstü.

Ayrica Eylül ayi boyunca öngörülen sürede biten yatirimlar için tamamlama vizesi yapilan firmalarin sabit yatirim tutari 3 milyar 8 milyon 818 bin 559 lira, bu firmalarda istihdam edilen kisi sayisi ise 13 bin 567 olarak gerçeklesmistir.

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