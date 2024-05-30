İçinde bulunduğumuz Mayıs ayı bildirim yükümlülükleri açısından özellikli bir aydır. Bu Duyurumuz söz konusu yükümlülükleri hatırlatmak için hazırlanmıştır.

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İçinde bulunduğumuz Mayıs ayı bildirim yükümlülükleri açısından özellikli bir aydır. Bu Duyurumuz söz konusu yükümlülükleri hatırlatmak için hazırlanmıştır.

Her ay düzenli olarak verilen beyanname ve bildirimlere bu Duyurumuzda yer verilmemiştir.

2024 yılı Mayıs ayı Vergi Takvimine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

1. VERGİ LEVHALARININ İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN YAZDIRILMASI GEREĞİ:

2011/61 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 408 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile vergi levhalarının işyerine asılması zorunluluğu kaldırılmış, internet vergi dairesinden yazdırılarak işyerinde bulundurulması uygulamasına geçilmiştir.

Buna göre, mükellefler tarafından verilen gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerine istinaden, Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda oluşturulan ve internet vergi dairesine aktarılan vergi levhaları, mükellefler tarafından Mayıs ayı sonuna kadar internet vergi dairesinden alınarak yazdırılmak zorundadır. Söz konusu vergi levhalarının vergi dairelerine veya SM, SMMM yahut YMM'lere tasdik ettirilmesi söz konusu değildir. Sistem tarafından verilen onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir.

Vergi levhalarının işyerinde bulundurulmadığının tespiti halinde her bir tespit için VUK'nun 353/4 maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası (2024 yılı için 1.700 TL) kesilecektir.

2. EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDENECEKTİR :

Emlak Vergisi Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca emlak vergisi birinci taksitinin Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir. İkinci taksitin ise Kasım ayı içinde ödenmesi zorunludur.

Ödenmesi gereken emlak vergisinin %10'u oranında hesaplanacak olan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı'nın da emlak vergisi taksitleri ile birlikte ödenmesi gerekir. Keza, işyerlerine ait çevre temizlik vergisi tutarının da emlak vergisi taksit süreleri içinde ödenmesi gereği vardır. Bilindiği gibi konutlara ait çevre temizlik vergisi, su faturalarında ayrıca gösterilmek suretiyle tahsil edilmektedir.

Belediyeler, ödenmesi gereken emlak vergisi tutarlarını, emlak sahiplerine bildirmedikleri için emlak vergisi mükelleflerinin, ödenmesi gereken vergiyi belediyelerden öğrenmeleri ve belediyelerin hesapladıkları vergiyi kontrol ettikten sonra ödeme yapmalarını öneririz.

Emlak vergisi, ilgili belediyeye doğrudan ödenebileceği gibi, belediyenin banka hesabına da yatırılabilir. Belediyelerin internet siteleri üzerinden online ödenebilir, son bir alternatif de verginin posta çeki ile ödenmesidir.

3. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN VE İRTİBAT BÜROLARININ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ :

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'na (Kanun) istinaden yayımlanan Uygulama Yönetmeliğine göre, yabancı yatırımlarla ilgili ve istatistik amaçlı olarak kullanılacak bilgilerin yabancı sermayeli şirketler ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü 'ne (Genel Müdürlük) bildirilmesi gerekmektedir.

01.06.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış ve Genel Müdürlüğe, Kanun kapsamında yer alan şirket ve şubelerin formla yapılan bildirim yükümlülüğü kaldırılmıştır.

Bunun yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı internet sayfasından erişimi sağlanan “Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi” (E-TUYS) üzerinden beyan yükümlülüğü yürürlüğe konulmuştur. EK-1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formuyla yapılan söz konusu elektronik beyanın da Mayıs ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir. E-TUYS ile ilgili ayrıntılı açıklamalar 2018/081 no.lu Sirkülerimiz ile yapılmıştır.

İrtibat büroları ile ilgili bildirim yönteminde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Buna göreirtibat bürolarının faaliyetlerine ilişkin EK4 (İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu)'nu yine Mayıs ayı sonuna kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

4. YATIRIM İNDİRİMİ STOPAJININ BEYANI VE ÖDENMESİ :

Kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde yatırım indiriminden yararlanan mükelleflerin, indirim konusu yaptıkları tutarın, Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mülga Ek 1 – 6'ncı maddelerine istinaden hak kazanılan yatırım indirimine ilişkin kısımları üzerinden, GVK'nun geçici 61 ve 69 uncu maddelerine istinaden %19,8 oranında stopaj yapılması gerekmektedir.

Yatırım indirimi stopajının Mayıs/2024 ayının 26 ncı (26'sı hafta sonu tatiline rast geldiğinden 27 nci) günü akşamına kadar verilecek muhtasar beyanname ile beyan edilerek, aynı günün akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Bilindiği gibi, GVK mülga Ek 1 – 6 ncı madde kapsamına giren yatırımlar dışındaki, yani GVK'nun mülga 19'uncu maddesi kapsamındaki yatırımlardan kaynaklanan yatırım indirimi haklarının kullanımı stopaj gerektirmemektedir.

5. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ÖDEMELERİ :

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre veraset ve intikal vergisinin, tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki (toplamda 6) eşit taksitte ödenmesi gerekir.

Yarışma ve çekilişlerde kazananlara ödenecek ikramiyeler ile 5602 sayılı Kanunla tanımlanan şans oyunları dolayısıyla dağıtılacak ikramiyelerden kesilen vergiler ise beyanname verme süresi içinde ödenmek zorundadır.

6. DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGESİ YILLIK HARÇ ÖDEMESİ :

Bilindiği üzere, Kamu Gözetimi Kurumunca (KGK) yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının, belgenin verildiği yılı takip eden yıllarda 492 sayılı Harçlar Kanununa (Kanun) Ekli 8 sayılı tarifenin XIV'üncü bölümünün “Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için)” başlıklı birinci sırasında belirtilen harçları ödemeleri gerekmektedir.

91 seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre 20242 yılı için geçerli olan tutarlar aşağıdaki gibidir:

YETKİ TÜRÜ TUTAR

KAYİK Dahil

(Vergi Kodu: 9224) 204.200,10 TL'den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının binde 5,75'i

KAYİK Hariç

(Vergi Kodu: 9226) 102.096,60 TL'den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının binde 5,75'i



Kanunun 113'üncü maddesi uyarınca, kurumlar vergisi beyannamesi verme

492 sayılı Harçlar Kanununun 113'üncü maddesi uyarınca, kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilecek harçların, Mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

7. ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARI YILLIK HARÇ ÖDEMESİ :

Harçlar Kanunu'nun 113'üncü maddesi ve anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “XV-Elektrik üretimi lisans harçları” başlıklı bölümü uyarınca, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden binde 15 oranında harç ödemeleri gerekmektedir.

Elektrik üretimi lisans harçları her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilecektir. Bu harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmemekte ve Mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

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