1. 10.1- Gayri Maddi Hakların Tanımı Gayri maddi haklar, sinema filmleri, radyo-televizyon yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil olmak üzere edebi, artistik, bilimsel her nevi telif hakkının veya her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin veya sınai, ticari, bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı, kullanma hakkı veya satışı ile sınai, ticari, bilimsel teçhizatın kullanma imtiyazı veya kullanma hakkını ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle, gayri maddi haklar patent, ticari marka, ticari unvan, tasarım ya da model gibi sınai varlıkların kullanım hakkı ile edebi, sanatsal eserlerin mülkiyet hakları ile ticari bilgi birikimi (know how) ve ticari sırlar gibi fikri hakları kapsamaktadır.

"F1 şirketinin merkezlerinden biri olan Fransa'da mukim F1 Eurocoordination şirketinden sağladığı bilgisayar program sistemi ve geliştirilmiş olan versiyonları nedeniyle yaptığı ödemelerden gayrimenkul sermaye iradı stopajı hesaplayıp beyan etmediğinden bahisle dava konusu cezalı tarhiyatın yapıldığının anlaşıldığı olayda Davacı kurumun donanım ve yazılım alt yapısından yararlandığı, bilgisayar programları sistemlerini kullandığı ve karşılığında yurt dışında mukim firmaya bedel ödediği hususlarının ihtilafsız olduğu, Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmasının 12 nci maddesinde "gayri maddi hak bedelleri" teriminin, sinema filmleri, radyo- televizyon yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil olmak üzere edebi, artistik bilimsel her nevi telif hakkının veya her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin veya sınai, ticari, bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı, kullanma hakkı veya satışı ile sınai, ticari, bilimsel teçhizatın kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı karşılığında elde edilen her nevi bedeli kapsayacağının belirtildiği, bu bakımdan, bilimsel her nevi telif hakkı, bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı karşılığında ödenen bedelin gayri maddi hak bedeli olduğu, olayda, bilimsel bir eser niteliğinde olan bilgisayar programlarının kullanılması karşılığında ödenen bedelin de bu tanım kapsamında "gayri maddi hak" bedeli olduğu anlaşıldığından ve yukarıda yer verilen çifte vergilemeyi önleme anlaşmasının 12 nci maddesinde düzenlenen vergilendirme hakkına dayanılarak yürürlükte bulunan Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca tarh edilen vergi ve kesilen cezada hukuka aykırılık bulunmadığı" gerekçesiyle İlk Derece Mahkemesi tarafından reddedilen kararın onanması yönünde hüküm tesis etmiştir.

