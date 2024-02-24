2023 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRATLARI İLE MENKUL KIYMET ALIM SATIM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

Mükellefiyete Konu Gelir

 

GERÇEK KİŞİ

 

VERGİYE TABİ TÜZEL KİŞİ (KURUM)

Tam Mükellef

Dar Mükellef (*)

Tam Mükellef

Dar Mükellef (*)

Hisse Senetlerinin (MKYO Hariç, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Dahil) Alım -Satım Kazançları (İMKB'de işlem gören aracı kuruluş varantları dahil)

1.1.2006 tarihinden sonra  iktisap edilmiş olanlar

1. İMKB'de İşlem Gören:

Stopaja tabidir. (1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.)

 Oran: % 0

Stopaja tabi tutulmuş sayılan bu kazançlar için beyanname verilmez.

1 yıldan fazla elde tutulmuş hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergiye tabi değildir.

2. İMKB'de İşlem Görmeyen:

Stopaja tabi değil.

2 yıldan fazla elde tutulan anonim şirket hissesi satışları vergiye tabi değil. İvazsız elde edilenlerin satışında vergi yok.

Alım satım kazancı TL bazında hesaplanır. Alışla satış arasındaki sürede Yİ-ÜFE'de %10 veya üzerinde artış olursa, iktisap bedeli elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Yİ-ÜFE artış oranında artırılabilir.

1. İMKB'de İşlem Gören:

Stopaja tabidir. (1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.)

Oran: % 0

Stopaja tabi tutulmuş sayılan bu kazançlar için beyanname verilmez.

1 yıldan fazla elde tutulmuş hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergiye tabi değildir.

2. İMKB'de İşlem Görmeyen:

Stopaja tabi değil.

2 yıldan fazla elde tutulan anonim şirket hissesi satışları vergiye tabi değil. İvazsız elde edilenlerin satışında vergi yok.

2 yıllık süre içerisinde elde edilen alım satım kazancı münferit beyanname ile beyan edilir. GVK Mük.80. maddede yer alan şartların mevcudiyeti halinde kur artışından doğan kazançlar hesaplanmaz.

1. İMKB'de İşlem Gören:

Stopaja tabidir. (1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.)

 Oran: % 0

Kurumlar Vergisine tabidir.

2. İMKB'de İşlem Görmeyen:

Stopaja tabi değil.

Kurumlar vergisine tabi. KVK 5/1-e'de belirtilen şartların sağlanması halinde kazancın %75'i vergiden müstesna.

1. İMKB'de İşlem Gören:

Stopaja tabidir. (1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.)

 Oran: % 0

Beyan edilmez.

2. İMKB'de İşlem Görmeyen:

Stopaja tabi değil.

Kurumlar vergisine tabi. Kazanç işyeri veya daimi temsilci kanalıyla elde ediliyorsa, KVK 5/1-e'de belirtilen şartların sağlanması halinde kazancın %75'i vergiden müstesna. GVK Mük.80. maddede yer alan şartların mevcudiyeti halinde kur artışından doğan kazançlar hesaplanmaz.

Kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kazancın ana merkeze aktarılan kısmı %10 stopaja tabi.


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