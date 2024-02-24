Hisse Senetlerinin (MKYO Hariç, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Dahil) Alım -Satım Kazançları (İMKB'de işlem gören aracı kuruluş varantları dahil) 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilmiş olanlar

1. İMKB'de İşlem Gören: Stopaja tabidir. (1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.) Oran: % 0 Stopaja tabi tutulmuş sayılan bu kazançlar için beyanname verilmez. 1 yıldan fazla elde tutulmuş hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergiye tabi değildir. 2. İMKB'de İşlem Görmeyen: Stopaja tabi değil. 2 yıldan fazla elde tutulan anonim şirket hissesi satışları vergiye tabi değil. İvazsız elde edilenlerin satışında vergi yok. Alım satım kazancı TL bazında hesaplanır. Alışla satış arasındaki sürede Yİ-ÜFE'de %10 veya üzerinde artış olursa, iktisap bedeli elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Yİ-ÜFE artış oranında artırılabilir.

1. İMKB'de İşlem Gören: Stopaja tabidir. (1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.) Oran: % 0 Stopaja tabi tutulmuş sayılan bu kazançlar için beyanname verilmez. 1 yıldan fazla elde tutulmuş hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergiye tabi değildir. 2. İMKB'de İşlem Görmeyen: Stopaja tabi değil. 2 yıldan fazla elde tutulan anonim şirket hissesi satışları vergiye tabi değil. İvazsız elde edilenlerin satışında vergi yok. 2 yıllık süre içerisinde elde edilen alım satım kazancı münferit beyanname ile beyan edilir. GVK Mük.80. maddede yer alan şartların mevcudiyeti halinde kur artışından doğan kazançlar hesaplanmaz.

1. İMKB'de İşlem Gören: Stopaja tabidir. (1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.) Oran: % 0 Kurumlar Vergisine tabidir. 2. İMKB'de İşlem Görmeyen: Stopaja tabi değil. Kurumlar vergisine tabi. KVK 5/1-e'de belirtilen şartların sağlanması halinde kazancın %75'i vergiden müstesna.