2023 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRATLARI İLE MENKUL KIYMET ALIM SATIM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
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Mükellefiyete Konu Gelir
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GERÇEK KİŞİ
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VERGİYE TABİ TÜZEL KİŞİ (KURUM)
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Tam Mükellef
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Dar Mükellef (*)
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Tam Mükellef
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Dar Mükellef (*)
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Hisse Senetlerinin (MKYO Hariç, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Dahil) Alım -Satım Kazançları (İMKB'de işlem gören aracı kuruluş varantları dahil)
1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilmiş olanlar
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1. İMKB'de İşlem Gören:
Stopaja tabidir. (1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.)
Oran: % 0
Stopaja tabi tutulmuş sayılan bu kazançlar için beyanname verilmez.
1 yıldan fazla elde tutulmuş hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergiye tabi değildir.
2. İMKB'de İşlem Görmeyen:
Stopaja tabi değil.
2 yıldan fazla elde tutulan anonim şirket hissesi satışları vergiye tabi değil. İvazsız elde edilenlerin satışında vergi yok.
Alım satım kazancı TL bazında hesaplanır. Alışla satış arasındaki sürede Yİ-ÜFE'de %10 veya üzerinde artış olursa, iktisap bedeli elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Yİ-ÜFE artış oranında artırılabilir.
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1. İMKB'de İşlem Gören:
Stopaja tabidir. (1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.)
Oran: % 0
Stopaja tabi tutulmuş sayılan bu kazançlar için beyanname verilmez.
1 yıldan fazla elde tutulmuş hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergiye tabi değildir.
2. İMKB'de İşlem Görmeyen:
Stopaja tabi değil.
2 yıldan fazla elde tutulan anonim şirket hissesi satışları vergiye tabi değil. İvazsız elde edilenlerin satışında vergi yok.
2 yıllık süre içerisinde elde edilen alım satım kazancı münferit beyanname ile beyan edilir. GVK Mük.80. maddede yer alan şartların mevcudiyeti halinde kur artışından doğan kazançlar hesaplanmaz.
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1. İMKB'de İşlem Gören:
Stopaja tabidir. (1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.)
Oran: % 0
Kurumlar Vergisine tabidir.
2. İMKB'de İşlem Görmeyen:
Stopaja tabi değil.
Kurumlar vergisine tabi. KVK 5/1-e'de belirtilen şartların sağlanması halinde kazancın %75'i vergiden müstesna.
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1. İMKB'de İşlem Gören:
Stopaja tabidir. (1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.)
Oran: % 0
Beyan edilmez.
2. İMKB'de İşlem Görmeyen:
Stopaja tabi değil.
Kurumlar vergisine tabi. Kazanç işyeri veya daimi temsilci kanalıyla elde ediliyorsa, KVK 5/1-e'de belirtilen şartların sağlanması halinde kazancın %75'i vergiden müstesna. GVK Mük.80. maddede yer alan şartların mevcudiyeti halinde kur artışından doğan kazançlar hesaplanmaz.
Kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kazancın ana merkeze aktarılan kısmı %10 stopaja tabi.
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