28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın geçici 2'nci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre,

-Mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen kâr paylarında,

-Devlet tahvili ve hazine bonoları ile hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde,

-Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazanç ve iratlarda,

-Yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde,

-Varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde

indirimli gelir stopaj oranı uygulaması 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

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