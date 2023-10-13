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Özet: Gelir İdaresi son yirmi yılda vergisel işlemlerde bilişim teknolojisini etkin bir şekilde kullanmak suretiyle e-vergi uygulamalarında birçok Avrupa Birliği üyesi ülkeyi geride bırakmıştır. Gelinen noktada mükellefler vergisel işlemlerin çoğunu vergi dairesine gitmeden internet ortamında 7/24 dijital platformlarda gerçekleştirebilmektedirler. Son olarak mükelleflere sunulan onlarca elektronik vergi uygulamasına tek noktadan erişim imkanı sağlayan Dijital Vergi Dairesi uygulaması 7 Ekim 2023 tarihinde hizmete açılmıştır.

Anahtar kelimeler: Dijital Vergi Dairesi, vergisel işlemlere tek noktadan erişim, 552 sıra no.lu VUK Genel Tebliği.

Giriş

Gelir İdaresinde 1998 yılında kullanıma açılan Vergi Dairesi Otomasyon Programı (VEDOP), yıllar içerisinde geliştirilen çok sayıda modül ve uygulamaları ile Gelir İdaresi Başkanlığının dijital ekosisteminin temelini oluşturmaktadır. Güncel teknolojilerin sağladığı avantajlardan daha fazla faydalanarak daha hızlı, güvenli ve esnek bir dijital ekosistem oluşturma amacıyla Gelir İdaresi her geçen yıl mevcut sistemlerini yenilemek ve yeni hizmet kanalları açmaksuretiyle kullanıcı dostu e-vergi uygulamalarını mükelleflerin hizmetine sunmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığına ait elektronik uygulamalara tek bir yerden erişilmesine imkan sağlayan ve GİB Teknoloji tarafından geliştirilen Dijital Vergi Dairesi 7 Ekim 2023 tarihi itibarıyla hizmete açılmıştır. Elektronik ortamda sunulan vergisel hizmetlerin tek çatı altında birleştirilerek kişilerin tüm uygulamalara kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlayan bu sistemin; beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulmasını sağlamak üzere kurgulandığı anlaşılmaktadır.

Dijital Vergi Dairesi; Gelir İdaresi Başkanlığının görev tanımları içerisinde yer alan hizmetlerin sunulması veya kişilerin vergisel ödevlerini yerine getirmesi amacıyla şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle erişim sağlanan internet adresi (dijital.gib.gov.tr) ve mobil uygulamalar üzerinde oluşturulan elektronik ortamdır.

Artık mükellefler ve diğer kullanıcılar, Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ile elektronik uygulamalara tek bir yerden ulaşabilecek, işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecektir. Hollanda Gelir ve Gümrük İdaresinin resmi sloganı olan "Size vergiyi sevdiremeyiz ama onu kolaylaştırabiliriz."cümlesinde olduğu gibi Gelir İdaresi de vergiye gönüllü uyumu artırmak için teknolojinin tüm imkanlarından yararlanmaktadır. Kısacası GİB teknoloji son yıllarda yaptığı dijital dönüşümle kurumsal kapasitesini artırmakta, kendi imkan ve kapasitesi ile "İşimiz vergi gücümüz teknoloji" demektedir.

Dijital Vergi Dairesi hizmetlerinden; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında 552 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği 7.10.2023 tarihinden önce kullanıcı kodu ve şifresi bulunan, e-Devlet şifresi bulunan, anılan Tebliğ kapsamında şifre edinen kişiler yararlanabilecektir. Dijital Vergi Dairesi hizmetlerinden yararlanmak isteyen ve daha önce şifre edinmemiş gerçek kişiler Sistem üzerinden istenen bilgileri girmek suretiyle şifre edinebileceklerdir.

Dijital Vergi Dairesine; T.C. kimlik numarası/ vergi kimlik numarası/ kullanıcı kodu ve şifre bilgisi veya e-Devlet şifresi ile giriş yapılabilecektir. Daha önce edinilen İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi, Defter-Beyan Sistemi, Hazır Beyan Sistemi veya e-Tebligat Sistemi şifresi ile giriş yapılabilecektir. Şifre yoksa e-Devlet şifresi ile kayıt olarak anında şifre edinilebilir. Gelir İdaresi, daha iyi hizmet sunabilmek için kullanıcı kodu ile yetkilendirilen uygulamalarına hızlı erişim sağlayabilmek için kullanıcı kodu ile giriş yapılmasını önermektedir.

Kullanıcı, Dijital Vergi Dairesine girdiğinde (dijital.gib.gov.tr) ana sayfada "Size nasıl yardımcı olabiliriz?" diye karşılanmakta ve "Dijital Vergi Dairesi ile elektronik uygulamalarımıza tek bir yerden ulaşabilir, işlemlerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz." mesajını okuduktan sonra; interaktif vergi dairesi, internet vergi dairesi, defter beyan sistemi, hazır beyan, e-beyanname, e-belge, yeni nesil ÖKC, B-Trans ve e-Defter uygulamalarına giriş yapılabilmektedir. Sistemin ilk ana sayfasında bu uygulamaların haricinde; hızlı ödeme, doğrulamalar, yabancılar için potansiyel vergi kimlik numarası başvurusu (potential tax number application for foreigners) ve hesaplamalar (gelir vergisi, gecikme zammı ve faizi gibi) menüsü kullanıcı dostu şeklinde hizmet vermektedir.

Mükellefler sisteme ana sayfada yer alan kullanıcı girişi ile giriş yapmak istediğinde ise, açılan ekrana T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No/Kullanıcı Kodu, şifre ve doğrulama kodunu yazdıktan sonra giriş yapılmaktadır. Bu arada sisteme e-Devlet ile giriş yap butonuna tıklanarak da (T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifresi girilerek) girilmesi de mümkün bulunmaktadır. Kullanıcı girişi ile kolay bir şekilde giriş yapıldığında, sistem sizi isminizle karşılamakta ve internet vergi dairesi, interaktif vergi dairesi, hazır beyan, ihbar, yeni nesil ÖKC, e-tebligat, ile e-Belge, B-Trans ve e-Defter uygulamalarına yeniden giriş yapmadan geçiş yapabilmektedir.

Özellikle sayfada kullanıcı isminin üzerine tıkladığında profilim sayfası açılmakta ve cep telefonu ve şifre dahil bilgiler kolayca güncellenebilmektedir. Bu sayfada mükellefler; bilgilerim, ödeme ve borç işlemlerim, dilekçelerim ve bildirimlerim menüsünden birçok bilgelere ulaşabilmekte, borç ödemesi yapabilmekte ve Emanet Defterim/Mahsup/İade Talebi Dilekçesini görüntüleyebilmektedir. Dilekçelerim menüsünden ise özelge talepleri, mükellefiyet/borç durum yazıları alınabilmektedir.

Mükellefler, Beyanname Düzenleme Programı (BDP)'nada https://dijital.gib.gov.tr/gerekliProgramlar adresi üzerinden veya arama fonksiyonunu kullanarak rahatlıkla erişim sağlayabilmektedirler.

Dijital Vergi Dairesinin amacı ve sağladığı faydalar

Dijital Vergi Dairesi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin tek çatı altında birleştirilerek kişilerin tüm uygulamalara kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlaması, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması ile mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirirken hizmet alma süreçlerinde günümüz bilişim teknolojilerinin getirdiği imkânlardan daha fazla yararlanması amacıyla geliştirilmiştir.

07.10.2023 tarihinde uygulamaya geçen Dijital Vergi Dairesinin usul ve esasları 552 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirirken hizmet alma süreçlerinde günümüz bilişim teknolojilerinin getirdiği imkânlardan daha fazla yararlanması amacıyla geliştirilen Dijital Vergi Dairesi uygulamasıyla;

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin tek çatı altında birleştirilmesine,

Kişilerin tüm uygulamalara kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlaması, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulmasına,

İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr), İnternet Vergi Dairesi (intvrg.gib.gov.tr) ve e-Beyanname Sistemi (ebeynname.gib.gov.tr) erişim sayfaları kapatılarak, tek giriş ile tüm hizmetlere (e-Belge, BTrans ve e-Defter sistemleri hariç) erişimin dijital.gib.gov.tr üzerinden sağlanmasına,

Dijital Vergi Dairesi üzerinden mükelleflerin yaptığı başvurulara istinaden vergi dairesince yapılan işlemlerin robotik süreçler ve yapay zekâ teknolojisi kullanarak Dijital Vergi Dairesi tarafından yapılmasına ve bu işlemler sonucunda düzenlenmesi gereken belgelerin Başkanlıkça elektronik ortamda imzalanmasına, mühürlenmesine veya onaylanmasına,

imkan sağlanmıştır.

Dijital vergi dairesi ile elektronik uygulamalara tek yerden erişim sağlanmaktadır

Dijital Vergi Dairesinin hizmete açılması ile İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr), İnternet Vergi Dairesi (intvrg.gib.gov.tr) ve e-Beyanname Sistemi (ebeynname.gib.gov.tr) erişim sayfaları kapatılarak, elektronik uygulamalara dijital.gib.gov.tr adresinden üzerinden giriş yapılması imkânı sağlanmıştır.

Gelir İdaresince yapılan açıklamaya göre; elektronik uygulamalara erişimin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi amacıyla zaman içerisinde İnternet Vergi Dairesi ile İnteraktif Vergi Dairesindeki tüm işlemlerin Dijital Vergi Dairesine alınarak mükelleflerin bir noktadan işlem yapabilmelerinin sağlanacağı belirtilmektedir.

Dijital Vergi Dairesine, daha önce İnternet Vergi Dairesi ve İnteraktif Vergi Dairesi gibi uygulamalar için alınan şifrelerin yanı sıra e-Devlet şifresi ile de giriş yapılabilmektedir. Şifresi olmayanlar ise Dijital Vergi Dairesi üzerinden ya da vergi dairesine başvurarak şifre alabileceklerdir.

Fonksiyonel ve kullanışlı ekranlar kullanıcı dostu tasarımla sunulmaktadır

Dijital Vergi Dairesi, kullanıcı deneyimi dikkate alınarak geliştirilmiştir. Fonksiyonel ve kullanışlı ekranları ile Dijital Vergi Dairesi hem web'den hem de mobil cihazlardan rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Mükellefler sistem üzerinden vergi borçlarını kısmen ödeyebileceklerdir

Daha önce interaktif vergi dairesi üzerinde mükellefler örneğin beş bin liralık bir borcunu ödemek istediğinde tamamını ödemesi gerekiyordu ve kısmen ödeme imkanı yoktu. Artık mükellefler, Dijital Vergi Dairesi ile vergi borçlarını kısmen ödeyebileceklerdir. Mükellefler vergi dairesinde olduğu gibi sistem üzerinden bundan böyle kısmi olarak vergi borçlarını ödeme imkanına kavuşmuş bulunmaktadır. Bu imkan ve kolaylık son derece yerinde olmuştur.

Başvuruların Dijital Vergi Dairesi tarafından sonlandırılması sağlanmaktadır

Dijital Vergi Dairesi üzerinden mükelleflerin yaptığı başvurular üzerine vergi dairesince yapılan işlemlerin robotik süreçler ve yapay zekâ teknolojisi kullanarak Dijital Vergi Dairesi tarafından yapılmasına ve bu işlemler sonucunda düzenlenmesi gereken belgelerin Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanmasına, mühürlenmesine veya onaylanmasına karar verilebilecektir. Bu sayede, mükellefiyet yazısı, borcu yoktur yazısı gibi bazı işlemlerin tamamen elektronik ortamda başlayıp sonuçlanması mümkün olabilecektir.

Dijital Vergi Dairesinde yer alan hizmetler

Dileyen kişiler (Gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller) Dijital Vergi Dairesi üzerinden aşağıdaki hizmetleri gerçekleştirebileceklerdir.

Borç ödeme, mükellefiyet durum yazısı alınması, borç durum yazısı talebinde bulunulması,

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dönem değişiklik bildiriminde bulunulması,

Vergi kimlik numarası doğrulama, vergi kimlik numarası sorgulama,

e-Vergi levhası sorgulama, re'sen terk sorgulama,

ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama, gümrük çıkış beyannamesi sorgulama,

Yabancılar için vergi kimlik numarası doğrulama, yabancılar için potansiyel vergi kimlik numarası sorgulama, e-Devlet alındı numarası ile sorgulama,

Özelge talep edilmesi,

Emanet hesaplarında bekleyen tutarlara ilişkin dilekçeler,

Gelir İdaresince uygun görülen diğer iş ve işlemler.

Borç durum yazısı talebinde bulunulması ve cevabının alınması

Mükelleflerin vergi dairesine gitmeden bazı işlemleri Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılabilecektir. Mükellefiyet ve "Borcu yoktur" yazısı gibi bazı işlemlerin tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilebilecektir. Bu durum mükelleflere zaman tasarrufu sağlamakta ve vergiye gönüllü uyumlarını artırmaktadır.

İnteraktif Vergi Dairesi ve İnternet Vergi Dairesi gibi uygulamalar üzerinden sunulan hizmetlerin durumu

İnteraktif Vergi Dairesi ve İnternet Vergi Dairesi gibi uygulamalar üzerinden sunulan hizmetler belli bir plan dâhilinde Dijital Vergi Dairesine aktarılarak bu Sistem üzerinden sunulacaktır. İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi, Hazır Beyan Sistemi, Defter-Beyan Sistemi, e-Beyanname gibi kullanıcı kodu ve şifre kullanılarak erişim sağlanan uygulamalara Dijital Vergi Dairesi üzerinden giriş yapılabilecektir.

Kullanıcının mobil telefonuna gönderilen şifrenin doğrulanması ile işlem yapılması

Bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin internet veya mobil uygulama üzerinden alınması aşamasında kişilerin Sistemde tanımlı mobil telefon numarasına gönderilen şifrenin Sistem tarafından doğrulanmasının istenilmesi halinde şifre doğrulandıktan sonra işlemler gerçekleştirilebilecektir.

Sistem üzerinden yapılan işlemlerde güvenli elektronik imza aranmaması

Dijital Vergi Dairesi kullanıcı denetiminin kullanıcı kodu, şifre ve diğer güvenlik mekanizmaları ile elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, Sistemin kullanımına ilişkin tüm işlemlerin elektronik olarak yapılması ve her işleme ait iz kayıtlarının kayıt altına alınmasına bağlı olarak kaynağının inkâr edilemezliği söz konusu olduğundan, Sistem üzerinden verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin güvenli elektronik imza ile imzalanmasına gerek bulunmamaktadır.

Dijital Vergi Dairesi üzerinden verilen "genel dilekçe" üzerine yapılan işlemler

Dijital Vergi Dairesi üzerinden verilen "genel dilekçe", başvuru sahibinin Sistemde tanımlı mobil telefon numarasına gönderilen şifrenin Sistem tarafından doğrulanmasını müteakip ilgili vergi dairesi başkanlığının/vergi dairesi müdürlüğünün ilgili birimine aktarılmaktadır. Dilekçenin kayıtlarına intikal ettirildiği birim, bazı hallerde dilekçeyi işlem yapmaksızın hıfz edebilecek veya gerekçesini belirterek red edebilecektir. Dilekçenin hıfz veya red edileceği haller şöyledir;

Konusu itibarıyla Gelir İdaresinin görev ve sorumluluk alanına girmeyen dilekçeler,

Başvuru sahibi dışındaki kişilere ilişkin dilekçeler.

Başvuru usulü yürürlükte bulunan mevzuat gereğince belli bir format, standart, kural ve usule bağlanmış iş ve işlemlere ilişkin dilekçeler (iade işlemleri gibi).

Dijital Vergi Dairesi üzerinde tanımlı iş akışı bulunan iş ve işlemlere ilişkin dilekçeler.

Dijital Vergi Dairesinde yapılan bir başvuruya ek olarak belge gönderilmesi ve istenmesi halinde belgenin 15 gün içinde vergi dairesine ibrazı

Dijital Vergi Dairesinde yapılan bir işlem sırasında herhangi bir belgenin mevzuatı gereğince ek yapılması gerekiyorsa, söz konusu belgenin taranmış hali veya çekilen fotoğrafı Sistem üzerinden verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere eklenebilecektir. Ek yapılan belgelerin vergi dairesine kâğıt ortamında ibrazının istenmesi durumunda söz konusu belgeler elektronik ortamda müracaat tarihini takip eden 15 gün içinde ilgili vergi dairesi başkanlığına/vergi dairesi müdürlüğüne evrak kayıt veya Sistem işlem numarası belirtilmek suretiyle elden ibraz edilebileceği gibi istenirse iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilecektir. Kişilerin yaptığı başvurular sonucunda vergi dairesince yoklama yapılması durumunda, yoklamaya yetkili personel tarafından nezdinde yoklama yapılandan belgelerin ibraz edilmesi istenebilecektir. İbraz edilen belgelerin fotoğrafı çekilerek Elektronik Yoklama Sistemine aktarılacaktır.

Dijital Vergi Dairesi üzerinden cezalarda indirim talebinde bulunulması

213 sayılı VUK'nun 376 ncı maddesinde yer alan (vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim) cezalarda indirim uygulaması kapsamında Dijital Vergi Dairesi üzerinden başvurusu yapılan indirim talepleri üzerine düzenlenen tahakkuk fişi Sistem üzerinden mükellefe veya vergi sorumlusuna iletilecektir. Sistem üzerinden yapılan bu ileti, tahakkuk fişinin muhatabına tebliği yerine geçecektir.

Sistemi kullanan kişilerin alt kullanıcı tanımlaması

Sistemi kullanan kişiler istemeleri halinde, Sosyal Güvelik Kurumuna kayıtlı çalışanlarını Sistemin belirli fonksiyonlarını kullanmak üzere alt kullanıcı olarak tanımlayabilecek ve yetkilendirebileceklerdir. Gelir İdaresi Başkanlığı, alt kullanıcılara verilebilecek yetkinin kapsamı, süresi ile tanımlanabilecek alt kullanıcı sayısını dijital.gib.gov.tr adresinde yapacağı duyurular ile belirlemeye yetkili olacaktır.

Dijital Vergi Dairesine ilişkin diğer bazı hususlar Sistem üzerinden verilen dilekçe ve bildirimler için ayrıca vergi dairesine başvuru yapılmayacaktır

Sistem üzerinden verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler için ilgili vergi dairesine posta yoluyla veya elden ayrıca başvuru şartı aranmayacaktır. Bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin Dijital Vergi Dairesi üzerinden alınmasından sonra yapılacak işlemler için 552 sıra no.lu VUK Genel Tebliğinde özel düzenleme bulunmayan hallerde, konunun düzenlendiği ilgili mevzuat düzenlemeleri geçerli olacaktır. Kişilerin başvuruları sonucunda Sistem tarafından oluşturulan doğrulanabilir belgeler, üçüncü kişilerce belge üzerinde yer alan doğrulama kodu aracılığıyla dijital.gib.gov.tr adresinden görüntülenerek teyit edilebilecektir.

Kullanıcı kodu ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığının öğrenilmesi durumunda yapılacak işlemler

Dijital Vergi Dairesi hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişiler kendilerine verilen kullanıcı kodu ve şifreleri başka amaçla kullanamayacakları gibi, bir başkasının kullanmasına da izin vermeyeceklerdir. Kişiler, kullanıcı kodu ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendikleri anda (kullanıcı kodu ve şifrenin kaybedilmesi, çalınması ve benzeri durumlar dâhil) Gelir İdaresinin çağrı merkezi olan Vergi İletişim Merkezine (VİMER-189) telefonla veya ilgili vergi dairesine dilekçe ile derhal bilgi vereceklerdir. Ancak, kişiler bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve taraflarına verilen kullanıcı kodu ve şifrenin kullanımından sorumlu olacaklardır.

Kullanıcı kodu ve şifrenin kullanımında sorumluluk

Dijital Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi edinmiş olan gerçek kişiler, tüzel kişilikte kanuni temsilciler, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler kendilerine verilen kullanıcı kodu ve şifrenin kullanımından sorumludurlar. Bu nedenle kullanıcı kodu ve şifrelerini; başka amaçlarla kullanamazlar, herhangi bir üçüncü kişiye açıklayamazlar ve kullanımına izin veremezler, işyerinin satışı, transferi ve işi bırakmada üçüncü kişilere devredemezler, kiralayamazlar ve satamazlar.

Dijital Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresinin özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişilere teslimi, kullanıcı kodu ve şifre edinen gerçek kişiye, tüzel kişiliğe veya tüzel kişiliği olmayan teşekküllere teslim hükmünde sayılır.

Tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin, yetki verdiği kişinin bu yetkilerini iptal etmesi halinde durumu derhal ilgili vergi dairesine yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirimin ilgili vergi dairesi kayıtlarına girdiği ana kadar yapılan işlemlerden doğacak hukuki ve mali sorumluluk tüzel kişiliğe veya tüzel kişiliği olmayan teşekküllere ait olacaktır. Söz konusu yetkinin sona erdirildiğine dair ilgili vergi dairesine yazılı bildirim yapılmadığı takdirde yetki verilen kişinin, tüzel kişiliği veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri temsil yetkisinin devam ettiği kabul edilecektir.

Elektronik ortamda düzenlenip gönderilen belgelerin hukuki sonuçları

Kâğıt ortamda düzenlenip verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler ile elektronik ortamda düzenlenip gönderilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin hukuki sonuçları itibariyle hiçbir farkı bulunmamaktadır. Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Başkanlık/vergi dairesi kayıtları esas alınacaktır. Başkanlık, Sistemin altyapısını ve işleyişini göz önünde bulundurarak Dijital Vergi Dairesinde sunulan işlemlerde kısıtlamalara gidilebilecektir.

Sonuç

Türk Gelir İdaresi, gelişen bilgi teknolojilerini kullanarak mevcut teknolojik altyapısını son yirmi yılda sürekli olarak geliştirmekte ve e-vergi uygulamaları konusunda kurumsal kapasitesini her geçen yıl artırmaktadır. 7 Ekim 2023 tarihinde uygulamaya alınan Dijital Vergi Dairesi ile farklı programlar halinde sunulan birçok vergisel işlemin tek noktadan giriş sağlanarak işlemlerin yapılmasına imkan sağlanmıştır. Böylece, mükelleflerin her program için ayrı şifreler ile farklı sistemlere girmek zorunda kalmalarına ilişkin şikayetleri de ortadan kalkmış olacaktır.

Mevcut durumda, İnternet Vergi Dairesi ile İnteraktif Vergi Dairesinde sunulan tüm işlemlerin kademeli olarak Dijital Vergi Dairesi'ne aktarılması ve mükelleflerin tek bir noktadan işlem yapabilmelerinin temin edilmesi sonucunda, mükellef/kullanıcı memnuniyeti eminim ki daha da artacaktır. Vergi dairesinde yapılan tüm vergisel işlemlerin elektronik ortamda Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılması sonucunda vergi dairelerinin kendi bölgelerindeki kayıtdışılıkla mücadelesi ve azalan iş yükünü mevcut mükelleflerin beyanlarının analizine ayırması sonucunu doğuracaktır.

Belki de 2030 ve 2040'lı yıllara ulaştığımızda OECD üyesi ülkelerde ve ülkemizde Gelir İdareleri tarafından muhasebe kayıtları ve birçok vergilendirme hizmetlerini< a href="https://www.milliyet.com.tr/haberleri/yapay-zeka" target="_blank">yapay zeka uygulamaları yönetecek ve robotik süreçler ile gün gelecek mükelleflerin gelir/kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve muhtasar ve prim hizmet beyannameleri gibi tüm beyannameler sistemler tarafından hazırlanıp mükelleflerin onayına sunulacaktır. Bunun en güzel örneğini Gelir İdaresi Hazır Beyan Sistemi ile son on yıldır dört gelir unsuru için başarılı bir şekilde uygulamaktadır.

Böylece, beyannamelerin yapay zeka uygulamalarını içeren programlarla oluşturulması sonucunda vergilendirmede beyan sistemi bambaşka noktalara gelecektir. Gelecek dönemde mükelleflerin yaptığı başvurular üzerine vergi dairesince yapılan işlemler, robotik süreçler ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılacaktır. Tüm bu süreçlerde hedeflenen amaç mükelleflerin düşük maliyetle vergisel işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapmasını sağlamaktır.

Yapay zeka ve robotik yazılım ve programların devreye girmesiyle vergisel işlemlere uyum maliyeti daha da düşecek ve verginin beyan ve ödemesi daha da kolaylaşacaktır. İnternet ortamında sunulan vergi hizmetleri ile Gelir İdaresinin vergi toplama maliyeti daha da azalacak ve mükelleflerin vergi ödeme maliyeti de düşmek suretiyle vergiye gönüllü uyumları artacaktır.

Gelir İdaresinin kendi kurumsal kapasitesi ile Dijital Vergi Dairesi uygulamasını hayata geçiren GİB Teknoloji ekibini içtenlikle kutluyor ve "Vergi Geleceğimizdir" diyorum.

* Bu yazıda yapılan açıklamalar, tamamıyla yazarına ait olup hiçbir şekilde yazarın çalıştığı kurumunu bağlamaz, kurumunun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.

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