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Özet: 26/5/2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7440 sayılı Yapılandırma Kanununda yer alan düzenlemelerden yararlanmak için başvuru, bildirim ve beyan süreleri 31 Mayıs 2023 tarihinden, 3 Temmuz 2023 (30/6/2023 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) tarihine uzatılmış olup ilk taksit ödeme süresi de 30 Haziran 2023 tarihinden, 31 Temmuz 2023 tarihine uzatılmıştır. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru süresi ve yalnızca ilk taksitin ödeme süresi uzatılmış olup, diğer taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik yapılmamıştır. Söz konusu Karar 26.05.2023 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler: 7440 sayılı Kanun, 7300 sayılı CK, başvuru ve ilk taksit ödeme süresi, 2022 yılı matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, mücbir sebep halinde başvuru.

1. Giriş

7440 sayılı Yapılandırma Kanunu 12.03.2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup söz konusu Kanun ile başta Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB ile ilgili alacaklar olmak üzere birçok kamu alacağına bir kez daha yapılandırma imkanı getirilmiştir.

7440 sayılı Kanunun uygulanmasında vergisel düzenlemelere yönelik usul ve esaslar, 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde açıklanmış bulunmaktadır. Özetlemek gerekirse, 7440 sayılı Yapılandırma Kanunuyla vergi mükelleflerine;

Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

Vergi aslına bağlı cezaların tamamının silinmesi,

Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50'sinin silinmesi,

Ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin aslı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının asıllarına vade tarihleri ile 9.11.2022 tarihleri arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmadan ödeme imkanı,

31.12.2022 tarihinden önce verilen ve vergi dairelerince takip edilen adli para cezaları da dâhil olmak üzere bütün idari para cezalarına yapılandırma imkanı,

6183 sayılı Kanuna göre takip edilen maden devlet hakkı, öğrenim kredileri, ecrimisiller gibi borçların yapılandırılarak ödeme imkanı,

Dava konusu yapılan vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması,

Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması,

2018-2022 yıllarına ilişkin olarak matrah ve vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması,

İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için cezasız ve faizsiz olarak pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan,

Her bir taşıt için Kanun kapsamında ödenecek olan MTV, TPC ile geçiş ücretinin en az %10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince araç muayene izni verilmesi,

Araç muayenesini yaptırmamış olanların 30.9.2023 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları şartıyla ödeme kolaylığı sağlanması,

gibi çok önemli imkan ve kolaylıklar getirilmiştir. Kamuya olan borçların yapılandırma başvurularının başladığı günden itibaren mükellefler tarafından yoğun bir ilgi görmüş ve basına yansıyan bilgilere çok ciddi bir başvuru sayısına ulaşılmış olup büyük bir borç tutarı da yapılandırılmıştır. Önümüzde başvuru için 3 Temmuz 2023 tarihine kadar uzun bir başvuru süresinin olduğunu dikkate aldığımızda, başvuru sayısının ve yapılandırılan borç tutarının çok daha artacağını söylemek mümkün bulunmaktadır.

7440 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin on altıncı fıkrasında yer alan hükme göre, Cumhurbaşkanının başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin bir aya kadar uzatma yetkisi bulunmaktaydı. Cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanmış ve beklendiği üzere başvuru ve ilk taksit ödeme süresi bir ay uzatılmıştır. Bu süre uzatımından başka Kanunda öngörülen başka bir süre uzatımı yoktur. Yapılandırma Kanununa ilişkin olarak üçüncü yazımız olan bu çalışmada 7300 sayılı CK ve etkileri üzerinde durulacaktır.

2. 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yapılandırma Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süresinin 1 Ay Uzatılması

26/5/2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7440 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 tarihine kadar; bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/7/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu durumda, Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru, bildirim ve beyan süreleri 31.05.2023 tarihinden itibaren bir ay uzatılarak 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatılmış ancak 30/6/2023 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle başvuru süresi 3 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılabilecektir. Başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 30.06.2023 tarihinden, 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile yalnızca ilk taksitin ödeme süresi 30.06.2023 tarihinden 31.07.2023 tarihine uzatılmış olup, diğer taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmadığından bu taksitlerin ödeme planında gösterilen sürelerde ödenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, yapılandırılan borcun birinci ve ikinci taksit ödemesinin son günü 31 Temmuz 2023 tarihi olmaktadır. Yani, birinci ve ikinci taksit ödeme süresi Temmuz/2023 ayında birleşmiş bulunmaktadır.

Anılan CK ile vergiye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 7440 sayılı Yapılandırma Kanununun 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddelerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim, beyan ve ödeme süreleri uzatılmıştır. Bilindiği üzere, 7440 sayılı Yapılandırma Kanununun 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddelerinden yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzayan düzenlemeler şöyledir;

Kesinleşmiş alacaklar (2. Madde)

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar (3. Madde)

İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler (4. Madde)

Matrah ve vergi artırımı (5. Madde-Geçici 1. madde dâhil)

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (6. Madde)

Ayrıca, 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7440 sayılı Kanunun 7. maddesinde yer alan "Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları", 8. maddesinde yer alan "Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları" ile "Diğer hükümler" in yer aldığı 10. maddesinde düzenlenen bazı oda ve borsalara ait olan aidat ve borçların yapılandırılması konusunda da başvuru ve ilk taksit ödeme süresi uzatılmıştır.

Ancak anılan CK'de 7440 sayılı Kanunun 10. maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan vergiye uyumlu mükellefe %5 vergi indirimine ilişkin düzenleme kapsam dışında tutulmuştur. Anılan fıkrada yer alan hükme göre; 7440 sayılı Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddelerine göre yapılandırılarak kesinleşen tarhiyatlar, yapılandırmanın ihlal edilmemesi şartıyla 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesinin ikinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında değerlendirilmez. Şu kadar ki, anılan bent kapsamında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce söz konusu tarhiyatlar nedeniyle 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesi kapsamında yararlanılamayan indirim tutarları için bir düzeltme yapılamaz.

Yine anılan CK'de 7440 sayılı Kanunun 10. maddesinin 7 nci fıkrasında düzenlenen araç muayenesine ilişkin düzenleme de kapsam dışında tutulmuştur. Anılan fıkrada yer alan hükme göre; 2918 sayılı Kanun uyarınca, 12/3/2023 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) araç muayenesi yaptırmaları gerektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 30/9/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları halinde;

Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,

Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dâhil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı,

ödemeleri şartıyla muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için alınması gereken aylık %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecektir. Buna göre, araç muayenesini yaptırmamış olanların 30/9/2023 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları şartıyla ödeme kolaylığı sağlanması uygulamasında süre uzatımı yönünden bir değişiklik olmamıştır.

7300 sayılı CK'ya ilişkin olarak, Gelir İdaresi tarafından 26.05.2023 tarihinde internet sayfasında yapılan Duyuruda da belirtildiği üzere; 7440 sayılı Kanunun 2, 3, 4 ve 5 (geçici 1 inci madde dâhil) maddelerinden yararlanmak için 31/5/2023 tarihine kadar vergi dairelerine (Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında olan idari para cezaları ile ecrimisiller için ilgili idarelere) yapılması gereken başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan 3/7/2023) tarihine kadar (bu tarih dâhil), bu maddeler kapsamında yapılandırılan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru süresi uzayan alacaklara ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise (peşin ödeme seçeneğini tercih etmiş olanlar dâhil) 31/7/2023 tarihi bitimine kadar uzatılmıştır.

3. 2022 Yılına İlişkin Matrah ve Vergi Artırımı Süresi de Uzatılmıştır

Bilindiği üzere 7440 sayılı Kanunun 5. maddesine göre; 2018-2022 yıllarına ilişkin olarak matrah ve vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. Mükellefler tarafından geçmişe yönelik olarak vergi incelemesinden kurtulmak için defterini tutan meslek mensubundan en sıkı şekilde takip etmesini istediği konu matrah ve vergi artırımı konusu olmaktadır. Çünkü matrah ve vergi artırımı mükellefler tarafından geçmişin risklerinden kurtulmak için kasko sigortası gibi görülmektedir. Tüm beyan ve ödemeleri düzgün olan mükellef dahi asgari tutarlardan matrah ve vergi artırımında bulunarak vergi incelemesine tabi olma olasılığından kurtulmak istiyor.

Bu kapsamda, yapılandırma imkanları içinde en çok rağbet gören avantajlardan biri olan 2018-2022 dönemi matrah ve vergi artırımı uygulamasından yararlanmak için başvuru süresi 3 Temmuz 2023 tarihine kadar, ilk taksit ödeme süresi ise 31/7/2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Dolayısıyla, 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yalnızca ilk taksitin ödeme süresi uzatılmış olup, diğer taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmadığından bu taksitlerin, ödeme planında gösterilen sürelerde ödenmesi gerekmektedir.

Bilindiği gibi, mükelleflerin 2018 ila 2022 yıllarında beyan ettikleri; gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir/kurum stopaj vergisi, katma değer vergisi matrahlarını/vergilerini, Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları ve Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödemeleri durumunda, bu vergi türleri nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Buna göre, mükellefler tarafından matrah ve vergi artırımları 3 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılabilecektir. Matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergiler, peşin veya ilk taksiti 31/7/2023 tarihine kadar olmak üzere aylık dönemler halinde azami 12 taksitte ödenebilecek. Bu tutarların Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap olunmayacaktır.

Gelir İdaresi tarafından internet sayfasında (gib.gov.tr) 7300 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 26.02.2023 tarihli Duyurusu ekinde yer alan açıklayıcı bilgi notunda (https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/7440/7300CK_not.pdf) da belirtildiği üzere; 7440 sayılı Kanunun 2, 3, 4 ve 5 inci (geçici 1 inci madde dâhil) maddelerinden yararlanmak için 31/5/2023 tarihine kadar vergi dairelerine (Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında olan idari para cezaları ile ecrimisiller için ilgili idarelere) yapılması gereken başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan 3/7/2023) tarihine kadar (bu tarih dâhil), bu maddeler kapsamında yapılandırılan ve CK ile başvuru süresi uzayan alacaklara ilişkin ilk taksit ödeme süreleri (peşin ödeme seçeneğini tercih etmiş olanlar dâhil) 31/7/2023 tarihi bitimine kadar uzamıştır.

Bilindiği gibi, TBMM'ne verilen Kanun teklifinin ilk halinde yer almayan ve genel kurulda verilen bir önerge ile daha sonra eklenen düzenleme ile 2022 yılı da matrah ve vergi artımı kapsamına alınmıştı. 7440 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde de bu Kanunun 5 inci maddesi hükümlerinin yani matrah ve vergi artırımı hükümlerinin 2022 yılı için maddede belirtilen şartlarla uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Gelir İdareside herhangi bir tereddüt olmaması için söz konusu Duyurusunda, "7440 sayılı Kanunun 2, 3, 4 ve 5 inci (geçici 1 inci madde dâhil) maddelerinden yararlanmak için..." demek suretiyle 7440 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan matrah ve vergi artırımını belirtirken "geçici 1 inci madde dâhil" demek suretiyle, 2022 yılı içinde matrah ve vergi artırımının da başvuru ve ilk taksit ödeme süresinin uzatıldığını belirtmiştir. Dolayısıyla, 2022 yılına ilişkin matrah ve vergi artırımının da süresinin uzadığı çok nettir.

2022 yılına ilişkin matrah ve vergi artırımını düzenleyen 7440 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesindeki şartlara bakacak olursak, öncelikle mükelleflerin 2022 takvim yılına yönelik matrah artırımında bulunabilmesi için bu yıla ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması gerekmektedir. 2022 yılına ilişkin matrah artırımında bulunulmak istenmesi halinde 7440 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde belirtilen kıyaslamanın yapılması ve kıyaslama sonucunda anılan madde hükmü nedeniyle, 2022 yılına ilişkin beyannamelerde düzeltme yapılarak beyan edilen matrahın artırılması gerektiği hallerde, matrah artırımı hükümlerinden yararlanılabilmesi için öncelikle 2022 yılına ilişkin gelir veya kurumlar vergisine yönelik düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

Buna göre mükellefler 3.7.2023 tarihine kadar 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 takvim yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımı, gelir ve kurumlar stopaj vergisi artırımı, katma değer vergisi artırımı yapmak suretiyle vergi incelemesinden kurtulma imkanına kavuşmuş olacaklardır. Matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflerin ilk taksit ödemesi ise (peşin ödeme seçeneğini tercih etmiş olanlar dâhil) 31/7/2023 tarihine kadar yapılabilecektir.

4. İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

7440 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin mükelleflere sağlanan imkan ve kolaylıklar yer almaktadır. İşletme kayıtlarının düzeltilmesi konusunda mükelleflerin yararlanabileceği üç imkan bulunmaktadır. Buna göre mükelleflerin;

İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların (6. Madde 1. Fıkra),

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların (6. Madde 2. Fıkra),

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların (6. Madde 3. Fıkra),

beyan ederek, işletme kayıtlarını gerçeğe uygun hale getirmesi mümkün bulunmaktadır.

7440 sayılı Kanunun işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında 31/5/2023 tarihi olarak belirlenmiş bulunan beyan ve ödeme süreleri 30/6/2023 (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan 3/7/2023) tarihi bitimine kadar uzatılmış bulunmaktadır. Aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında 31/5/2023 tarihine kadar yapılması gereken düzeltme işlemlerinin süresi de 3/7/2023 tarihi bitimine kadar uzatılmıştır.

Ancak, 7440 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31/5/2023 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzelten mükelleflerin, beyan ve ilk taksit ödeme süreleri ile takip eden taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Çünkü 31.05.2023 tarihine kadar fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarını düzelten mükellefler açısından fatura düzenlenmekle vergiyi doğuran olay meydana gelmekte ve düzenlenen faturadaki tutarların ilgili dönem 1 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Bilindiği gibi, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlardan çıkarılması uygulamasında, mükelleflerin diğer düzeltmelerde olduğu gibi bir beyan ve bildirim söz konusu değildir. Sadece fatura düzenlenerek ilgili dönem KDV beyannamesinde beyan edilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, 31.05.2023 tarihine kadar kayıtlarını düzelten mükelleflerin beyan ve ödeme sürelerinde bir değişiklik olmamıştır. Bu durumda, örneğin kayıtlarını fatura düzenlemek suretiyle Mayıs ayında düzelten mükellefler Mayıs/2023 KDV beyannamesiyle, Haziran ayında düzelten mükellefler Haziran/2023 KDV beyannamesiyle, şayet 3 Temmuz 2023 tarihinde bir fatura düzenlenirse Temmuz dönemi KDV beyannamesi ile beyan edecektir. Yani 31/5/2023 tarihine kadar fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarını düzelten mükellefler için beyan ve ilk taksit ödeme sürelerinde bir değişiklik yoktur. Ancak, 31/5/2023 tarihine kadar yapılmayan düzeltme işlemlerinin süresi de 3/7/2023 tarihi bitimine kadar uzatılmıştır. Mükelleflerin 7440 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapacakları düzeltme ayrıca beyanname verilmek suretiyle yapılacak bir düzeltme değil, 1 no.lu KDV beyannamesindeki işlemlerine ilave edilerek yapılacak bir işlem niteliğindedir.

5. Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep Hâli İlan Edilen Yerlerde 7440 Sayılı Yapılandırma Kanununa Başvuru ve Ödeme Süresi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerde bu hâlin, belirlenen başvuru süresince, yani 30/6/2023 tarihine kadar devam etmesi durumunda, hem başvuru süresi uzayacak hem de taksitler yeni duruma göre ödenecektir. 7440 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 30/6/2023 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ancak 30/6/2023 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle başvuru süresi 3 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılabilecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerde bu hâlin belirlenen başvuru süresince devam etmesi durumunda;

Bu yerlerdeki alacaklı idarelere yapılacak başvurunun süresi mücbir sebep hâlinin sona erdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar uzar.

Bu takdirde, Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların ilk taksiti; başvuru süresinin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar, diğer taksitler ise bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde 7440 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenir.

6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine istinaden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde 6/2/2023 ile 31/7/2023 tarihleri arasında mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

Buna göre, bu illerde bulunan vergi dairelerine 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuruların 31/10/2023 tarihine kadar yapılması ve ödenecek birinci taksitin (peşin ödeme dâhil) 30/11/2023 tarihine, ikinci taksitin 31/12/2023 (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle 2/1/2024) tarihine kadar, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekmektedir.

6. Sonuç

7440 sayılı Kanunda kamuya borcu olan vatandaşlara/mükelleflere birçok imkan ve kolaylık sağlanmış ve kamuya olan borç yükünden kurtulmaları için çok önemli ödeme kolaylıkları sağlanmıştır. Yapılandırma Kanununda yer alan vergisel imkanlar için mükelleflerin başvuruları devam ederken, 26/5/2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7440 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddelerinden yararlanmak için öngörülmüş başvuru, bildirim, beyan ve ödeme süreleri uzatılmış bulunmaktadır.

Böylece mükelleflerin; kesinleşmiş alacaklar (2. madde), kesinleşmemiş veya dava safhasinda bulunan alacaklar (3. madde), inceleme ve tarhiyat safhasinda bulunan işlemler (4. madde), matrah ve vergi artırımı (5. madde-geçici 1. madde dâhil) ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi (6. madde) gibi imkan ve kolaylıklardan yararlanmak için vergi idaresine başvuru süresi 3 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmış oldu.

Buna göre, 7300 sayılı CK ile söz konusu imkanlardan yararlanmak için başvuru, bildirim ve beyan süreleri 3 Temmuz 2023 (30/6/2023 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) tarihine; bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır. Cumhurbaşkanı Kararı ile yalnızca ilk taksitin ödeme süresi uzatılmış olup, diğer taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmadığından bu taksitlerin, ödeme planında gösterilen sürelerde ödenmesi gerekmektedir.

Mükelleflerin 7440 sayılı Yapılandırma Kanununda yer alan imkanlardan faydalanmak için 3/7/2023 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Ancak, 7440 sayılı Kanunun işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31/5/2023 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzelten mükelleflerin, beyan ve ilk taksit ödeme süreleri ile takip eden taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Mükelleflerin 7440 sayılı Yapılandırma Kanununda yer alan imkan ve kolaylıklardan yararlanabilmek için öncelikle 3/7/2023 tarihine kadar başvuruyu kaçırmamaları gerekmektedir. Mükelleflerin Yapılandırma Kanununa ilişkin her türlü soruları için Vergi İletişim Merkezini (189) arayarak bilgi almalarında fayda vardır. Ayrıca, Gelir İdaresinin internet sayfasında yer alan 7440 sayılı Kanun mikro sitesinde yer alan mevzuata ilişkin bilgi, rehber, broşür, kamu spotu, infografik ve diğer dokümanlardan yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

*Bu yazıda yapılan açıklamalar, tamamıyla yazarına ait olup, hiçbir şekilde yazarın çalıştığı kurumunu bağlamaz, kurumunun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.

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