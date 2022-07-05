A. Giris

28 Haziran 2022 tarihli ve 31880 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan 5752 sayili Cumhurbaskani Karari ("Karar") ile Türk Lirasi ("TL") mevduatlara uygulanan stopaj indiriminin süresi 31 Aralik 2022 tarihine kadar uzatilmistir.

B. Yapilan Düzenlemeler

Karar madde 1/1'e göre 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecek olan TL mevduatlara uygulanan stopaj indiriminin ve vadeli, vadesiz mevduat faizleri ile kâr paylarina uygulanan tevkifat oranlarinin süresi 31 Aralik 2022 tarihine kadar uzatilmistir.

Karar madde 2'ye göre 28 Haziran 2022 ilâ 31 Aralik 2022 tarihleri arasinda iktisap edilen, ipotek finansmani kuruluslari (ve bu sirketlerin kurucusu oldugu varlik finansmani fonlari ve konut finansmani fonlari dahil) tarafindan ihraç edilen varliga dayali menkul kiymetler, ipotege dayali menkul kiymetler, ipotek teminatli menkul kiymetler ve varlik teminatli menkul kiymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak tevkifat orani %5 olarak belirlenmistir.

Karar madde 3 ve 4'e göre Karar, 28 Haziran 2022 itibariyle kur korumali vadeli mevduat ve katilma hesaplari ile TL mevduat ve katilma hesaplarina dönüsümün desteklenmesi uygulamasi kapsaminda bankalarda açilan TL mevduat ve katilma hesaplarinin yani sira altin depo hesaplari, altin cinsinden katilma fonu hesaplari ile islenmis ve hurda altin karsiligi altin hesaplarindan dönüsüm fiyati üzerinden TL'ye çevrilen mevduat ve katilma hesaplarinda da uygulanacaktir.

C. Yürürlük Tarihi

28 Haziran 2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayimlanan Karar ayni gün yürürlüge girmistir.

D. Sonuç

Karar ile TL mevduatlara uygulanan stopaj indiriminin ve vadeli, vadesiz mevduat faizleri ile kâr paylarina uygulanan tevkifat oranlarinin süresi uzatilmis ve Karar'in uygulama alanina giren hesaplar detayli olarak düzenlenmistir.

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