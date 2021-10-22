ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

17 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde uygulanan gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında çalışanların bölge ve merkezler dışında geçirebilecekleri toplam çalışma süresi oranı 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere %50'ye yükseltildi.

4625 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Ne Anlama Geliyor?

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun geçici 2. maddesi ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3. maddesi uyarınca Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20'sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin, bu merkezlerde veya bölgelerde yürütülen projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Söz konusu bu oran Cumhurbaşkanı tarafından yüzde elliye kadar artırılabilir.

4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu %20 oranının 31 Aralık 2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanmasına karar verildi. Söz konusu Karar, 17 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

Sonuç

Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde uygulanan gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında bölge ve merkezler dışında geçirilebilecek toplam çalışma sürelerinin oranı 31 Aralık 2022 tarihine kadar %20'den %50'ye yükseltilmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.