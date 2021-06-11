Hollanda Stopaj Vergisi Kanunu Kapsaminda Yapilan Düzenlemeler

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ÖZET

Holding yapılanmalarında en çok tercih edilen ülkelerden biri olan Hollanda, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe giren Hollanda Stopaj Vergisi Kanunu (“Dutch Witholding Tax Act”) ile Hollanda mukimi şirketlerin, düşük kurumlar vergisi oranına sahip ülkelerde bulunan ilişkili şirketlerine yapacağı faiz ve gayri maddi hak ödemelerinde koşullu stopaj vergisi uygulamasını başlatmıştır.

İşbu makalede, ilgili kanun kapsamında yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin uluslararası holding yapılanmalarına etkileri üzerinde durulacaktır. Anahtar Kelimeler: Hollanda, Stopaj, Hollanda Stopaj Vergisi, Düşük Vergi Oranına Sahip Ülke, Vergi Cennetleri, İlişkili Şirket, Faiz, Gayri Maddi Hak Ödemesi.

GİRİŞ

01.01.2021 tarihinde yürürlüğe giren Hollanda Stopaj Vergisi Kanunu (“HSVK”), Hollanda mukimi çok uluslu şirketler tarafından yapılacak grup içi faiz ve gayri maddi hak ödemeleri için kanunda belirtilen diğer şartların da gerçekleşmesi ile geçerli olacak, koşullu bir stopaj vergisi ihdas etmektedir.

31.12.2020 tarihine kadar, Hollanda'da kurulu şirketler tarafından ilişkili şirketlere yapılan faiz ve gayri maddi hak ödemeleri Hollanda'da stopaj vergisine tabi değildi. Ancak, 01.01.2021 tarihi itibarıyla, bazı grup içi faiz ve gayri maddi hak ödemelerinin, ülkede uygulanan en yüksek kurumlar vergisi oranı olan %25 oranında stopaj vergisine tabi olacağı kararlaştırıldı.

Hollanda hükümeti tarafından söz konusu verginin getiriliş amacı, Hollanda'nın, düşük vergi oranına sahip ülkelerde yer alan ilişkili kişilere yapılacak faiz ve gayri maddi hak ödemelerinde geçit ülke olarak kullanılması suretiyle ortaya çıkan kötüye kullanımın (treaty shopping) önlenmesi olarak açıklanmıştır. Yürürlüğe giren yasa kapsamında, Hollanda'da vergi mükellefiyeti bulunan şirketlere bir ayrıcalık tanınmayacaktır. Vergi, söz konusu ödemeyi yapan ve Hollanda'da kurulu bulunan şirket tarafından beyan edilerek ödenecektir.

Hollanda hükümeti, faiz ve gayri maddi hak ödemelerine uygulanacak koşullu stopaj vergisi (“KSV”)'ne ek olarak, düşük kurumlar vergisi oranına sahip ülkelere yapılacak kâr payı ödemelerine ilişkin 01.01.2024 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan koşullu kâr payı stopaj vergisine ilişkin de yasa teklifinin hazırlanmakta olduğunu duyurmuştur. Söz konusu yasal düzenlemeleri içeren teklifin 2021 yılının ilkbahar aylarında Meclis'e sunulması planlanmaktadır.1

VERGİNİN MATRAHI, MÜKELLEFİ VE ORANI

KSV'nin matrahı, Hollanda mukimi şirketler tarafından yapılan faiz ve gayri maddi hak ödemelerinin brüt tutarları olarak belirlenmiştir.

KSV, Hollanda'da kurumlar vergisi mükellefi olan bir daimi işletme tarafından aşağıda yer verilen durumlarda ödenen veya tahakkuk eden grup içi faiz ve gayri maddi hak ödemelerinden alınır:

Ödemenin alıcısının, yasal vergi olanı %9 ve daha düşük olan bir ülkenin mukimi olması,

Ödemenin alıcısının, Avrupa Birliği (“AB”) tarafından vergi cenneti olarak ilan edilen ülkelerden birinde kurulmuş olması,

%9'dan daha düşük bir yasal vergi oranına sahip veya AB'nin vergi cennetleri listesinde yer alan bir ülkedeki daimi işletmeye faiz veya telif hakkı ayrılması,

Hibrit kuruluşlara yapıldığı addedilen ödemeleri ya da tahakkukları içeren kötüye kullanım durumunun mevcut olması.

Yukarıda belirtilen hallerden birinin gerçekleşmesi durumunda, KSV uyarınca yapılacak stopajın oranı ise, Hollanda'da uygulanan en yüksek kurumlar vergisi oranı olan %25 olarak belirlenmiştir.

Hollanda Stopaj Vergisi Kanunu Kapsaminda Yapilan Düzenlemeler

1. https://www.government.nl/topics/taxation-and-businesses, Erişim Tarihi: 27.12.2020

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