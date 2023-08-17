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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 11 Ağustos 2023 tarihli ve 32276 sayılı Resmi Gazete'de “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (“19 Sıra No'lu Tebliğ”)'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra: No:24)” (“Değişiklik Tebliği”) yayımlanmıştır ve yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Tebliği ile Neler Değişti?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) 30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlamış olduğu 19 Sıra No'lu Tebliğ ile müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir. Bu kapsamda söz konusu 19 Sıra No'lu Tebliğde uzaktan kimlik tespiti yapılacak müşteriler Türk uyruklu “gerçek kişi” veya “gerçek kişi tacir” olarak tanımlanmıştır.

Değişiklik Tebliği ile birlikte, yukarıda belirttiğimiz müşteri kapsamına “ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler” de eklenmiştir. Uzaktan müşteri edinimine ilişkin genel esaslarda değişiklikler yapılmış olup uzaktan kimlik tespiti sürecinin çevrimiçi, kesintisiz, görüntülü ve gerçek zamanlı olarak yürütülmesi, sürecin tüm adımları ile birlikte denetlenebilir şekilde kayıt altına alınması ve saklanması şartı ile birlikte bu süreçte dışarıdan hizmet alınması halinde belirli bir sertifikaya sahip kuruluşlardan bu hizmetin alınması zorunluluğu getirilmiştir.

Öte yandan, MASAK uzaktan kimlik tespitine yeni bir tedbir daha eklemiştir. Buna göre ilgili kişinin kimlik belgesinin yakın alan iletişimi kullanılarak finansal kuruluş tarafından doğrulanamaması halinde ilave bir tedbir olarak; ilgili finansal kuruluş, söz konusu kişi ile sürekli iş ilişkisi tesis etmesinden önce kişinin “müşteri tanıma” esaslarına göre halihazırda müşterisi olduğu bir başka finansal kuruluştaki hesabından ilk finansal hareketin yapılması zorunluluğunu getirmiştir.

Değişiklik Tebliği ile uzaktan kimlik tespiti sürecinin yapay zekâ temelli yöntemler kullanılarak da yapılabilmesine olanak sağlamış ve bunun esaslarını detaylı olarak belirlemiştir.

Sonuç

Değişiklik Tebliğ ile MASAK, yükümlü finansal kuruluşlara, uzaktan kimlik tespiti sürecine ilişkin yeni kurallar ve tedbir yükümlülükleri getirmiştir. Böylece, uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek müşterilerin kapsamına ticaret sicilinde kayıtlı tüzel kişileri de eklemek sureti ile bu uygulamanın daha geniş bir müşteri kitlesine yayılmasını hedeflemiştir.

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