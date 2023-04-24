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Duyurumuz, TBMM Genel Kurul'unda kabul edilen 7445 sayılı Kanun'un 26. Maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nda yer alan 43/A. Maddesinde düzenlenmiş bulunan tüzel kişilerin sorumluluğuna ilişkin maddede ihdas edilen değişiklik hakkındadır. İşbu hüküm 05.04.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Düzenleme öncesinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 43/A maddesinde yer alan düzenleme kapsamında; dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, rüşvet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, zimmet, kaçakçılık, terörizmin finansmanı ile Petrol Piyasası Kanununun Ek 5'inci maddesinde tanımlanan suçların, tüzel kişilik yararına olacak şekilde, bir tüzel kişinin organ veya temsilcisi ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte bu tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen bir kişi tarafından işlenmesi halinde salt özel hukuk tüzel kişilerine idari para cezaları uygulanmakta idi.

Yapılan değişiklik ile birlikte madde metninden özel hukuk tüzel kişisi ibaresi kaldırılmış olup böylelikle yukarıda bahsi geçen suçların varlığı halinde artık kamu hukuku tüzel kişilerine de idari para cezası yaptırımı uygulanabilecektir.

İşbu düzenleme 05.04.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

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