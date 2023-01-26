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GİRİŞ

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 22) ("Tebliğ") 14 Ocak 2023 tarihli ve 32073 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu değişiklikler ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'in ("Tedbirler Yönetmeliği") 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile 24 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan parasal tutarlar ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)'nin (5 Sıra No'lu Tebliğ) 2.2.7, 2.2.9 ve 2.2.11 maddelerinin birinci paragraflarında yer alan parasal tutarlarda değişiklik yapılarak, söz konusu tutarlar yeniden belirlendi.

YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER



Yönetmelik ile



Kimlik tespiti yapılması gerekli işlemleri düzenleyen Tedbirler Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde öngörülen parasal sınırlarda değişiklik yapılarak; İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarına ilişkin daha önce "85.000 TL veya üzeri" olarak uygulanan parasal sınır kapsamında 85.000 TL'lik tutar 000 TL'ye ,

, Elektronik transferlerde ise işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarına dair daha önce "7.500 TL veya üzeri" olarak uygulanan parasal sınır kapsamında 7.500 TL'lik tutar 000 TL'ye, Yurt içi ve yurt dışı elektronik transfer mesajlarında, gönderene ve alıcıya ilişkin olarak yer verilmesi gereken bilgileri düzenleyen Tedbirler Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında öngörülen parasal sınır ise 7.500 TL'den 000 TL'ye yükseltilmiştir.

Bu çerçevede, 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek mezkur değişiklikler ile yükümlüler, elektronik transferler bakımından işlem tutarının ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarının 15.000 TL veya üzerinde olması halinde, diğer işlemler bakımından ise işlem tutarı veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarının 185.000 TL veya üzerinde olması durumunda Tedbirler Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde müşterilerinin kimliğine ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit ederek müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve ayrıca işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacaktır. Bununla birlikte, şüpheli işlem bildirimi gerektiren durumların varlığı veya sürekli iş ilişkisi tesisi ya da daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olması hallerinde Tedbirler Yönetmeliğinin 5 inci maddesi çerçevesinde söz konusu tutarlar gözetilmeksizin kimlik tespiti ve teyidi yükümlülüğünün bulunduğunun ayrıca hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Öte yandan, Yönetmelik ile Tedbirler Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında öngörülen parasal tutarda yapılan değişiklik neticesinde ise 15.000 TL veya üzeri yurt içi ve yurt dışı elektronik transfer mesajlarında (hükmün üçüncü fıkrasında belirtilen istisnai durumlar hariç) gönderene ilişkin olarak mezkur hükmün birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer verilen bilgilere yer verilmesi ve ayrıca bu bilgilerin teyidi gerekecek olup, alıcılar açısından ise yalnızca (a) ve (b) bentlerinde belirtilen bilgilere yer verilmesi yeterli olacak; 15.000 TL'nin altında kalan yurt içi ve yurt dışı transfer mesajlarında ise hem gönderen hem de alıcı açısından (a) ve (b) bentlerinde belirtilen bilgilere yer verilmesi gerekeceği söylenebilecektir.

TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Tebliğ ile, yükümlülerin müşterinin tanınması ilkesi kapsamında basitleştirilmiş tedbir uygulayabileceği durumlar ile bu durumlarda uygulanabilecek basitleştirilmiş tedbirleri düzenleyen 5 sıra no'lu Tebliğ'in 2.2.7, 2.2.9 ve 2.2.11 maddelerinde düzenlenen parasal sınır tutarlarında aşağıda açıklanacak değişiklikler yapılmıştır:

2.7. maddesinin birinci paragrafında yer verilen parasal tutarlarda değişikliğe gidilerek ; anılan hüküm kapsamında basitleştirilmiş tedbir uygulanabilecek (kimlik bilgileri açısından teyit zorunluluğu bulunmayan) hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemler bakımından; Bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı için önceden 5.000 TL olarak öngörülen üst sınır, 000 TL'ye , Tek primli sigortalarda ise prim tutarı için önceden 12.500 TL olarak öngörülmüş olan üst sınır, 000 TL'ye,

; anılan hüküm kapsamında basitleştirilmiş tedbir uygulanabilecek (kimlik bilgileri açısından teyit zorunluluğu bulunmayan) bakımından; 2.9. maddesinin birinci paragrafında ; fon transferi amacıyla kullanılamayan ve sadece nakit çekimi ya da mal veya hizmet alımında kullanım amaçlı anonim ön ödemeli kartlara ilişkin işlemler açısından kimlik tespiti yapılması zorunluluğunun olmaması ve hükümde belirtilen diğer basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabilmesi için baz alınması gerekli parasal tutarlar da aşağıdaki değişiklikler gerçekleştirilerek, söz konusu işlemler için; Aynı yıl içinde nakit çekim tutarı için öngörülmüş üst sınır, 500 TL'den 000 TL'ye , Tek kullanımlık olup tekrar yükleme yapılması mümkün olmayanlarda yüklü para tutarı için öngörülmüş üst sınır, 1.250 TL'den 750 TL'ye , Yeniden yükleme yapılabilen kartlarda ise; bir aylık toplam yükleme limiti ile her halükarda bakiyesi için öngörülmüş olan 1.250 TL'lik üst sınır ise 750 TL'ye ,

; açısından kimlik tespiti yapılması zorunluluğunun olmaması ve hükümde belirtilen diğer basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabilmesi için baz alınması gerekli da aşağıdaki değişiklikler gerçekleştirilerek, söz konusu işlemler için; 2.11. maddesinin birinci paragrafında öngörülen parasal tutarlarda değişiklikler yapılarak, fon transferi amacıyla kullanılamayan ve sadece nakit çekimi ya da mal veya hizmet alımında kullanım amaçlı; elektronik para ihracı ve mobil ödeme hizmetleri bakımından detayları hükümde belirtilen basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabilmesi açısından baz alınması gerekli parasal sınır;

Elektronik para teminine yönelik işlemlerde;



Aynı yıl içinde nakit çekim tutarı için 500 TL olarak öngörülmüş parasal sınır, 000 TL'ye , Yeniden yükleme imkânı bulunmaması halinde, elektronik olarak saklanan fon tutarı için 1.250 TL olarak öngörülmüş parasal sınır, 750 TL'ye , Yeniden yükleme yapılabilenler açısından ise bir aylık toplam yükleme limiti ile her halükarda bakiyesi için öngörülmüş olan 1.250 TL'lik parasal sınır ise 750 TL'ye , Mobil ödeme hizmetine ilişkin işlemlerde ise; Bir seferlik işlem tutarı için öngörülen 500 TL olarak öngörülen parasal sınır 000 TL'ye , Aylık işlem tutarı için 1.250 TL olarak öngörülen parasal sınır ise 750 TL'ye

yükseltilmek suretiyle yeniden belirlenmiştir.



detayları hükümde belirtilen basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabilmesi açısından baz alınması gerekli parasal sınır; yükseltilmek suretiyle yeniden belirlenmiştir.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

14 Ocak 2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

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