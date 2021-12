ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Biden, 3 Haziran 2021'de, “Yolsuzlukla Mücadelenin Temel Bir ABD Ulusal Güvenlik Çıkarı Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Ulusal Güvenlik Çalışması Bildirisi”ni (National Security Study Memorandum on Establishing the Fight Against Corruption as a Core United States National Security Interest – “ NSS Bildirisi ”) yayınlamıştı. NSS Bildirisi, yolsuzlukla mücadeleyi Biden yönetiminin en önemli ulusal güvenlik önceliklerinden biri olarak belirlemiş ve yolsuzluğu, hükümete olan güveni sarsan, ekonomik hakkaniyetten ödün verilmesine yol açan ve otoriter rejimlerin eylemlerini kolaylaştıran bir durum olarak tanımlamıştı. NSS Bildirisi, yolsuzlukla mücadelenin ABD ve diğer pek çok ülke için demokrasi yolunda esaslı bir ilerleme sağlayacağını belirterek, ülkenin mevcut yolsuzlukla mücadele yasa ve uygulamalarını değerlendirmek ve hem yerel hem de uluslararası çerçevede düzenleme ve işlemlerdeki boşlukları belirlemek için tüm devlet kurumlarına 200 günlük inceleme süresi vermişti. Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi, söz konusu sürecin sonunda hazırlanmış olan ve ABD'nin yolsuzlukla mücadele için ilk kez tüm hükümeti kapsayacak şekilde geniş kapsamlı olarak hazırlamış olduğu politikayı teşkil etmektedir.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Criminal Law from Turkey

Commercial Court Finds Renowned Michelin Star Chef Liable For Fraud Quadrant Chambers On 9 December 2021, Sir Michael Burton GBE gave judgment awarding damages of €11,383,359 to MAD Atelier International B.V. on its claim for fraud and breach of contract against Axel Manes.

2022: What's On The Horizon For UK White Collar Crime And Investigations? Withers LLP The white-collar defense, investigations and regulatory landscape is ever growing and evolving – and so too are the risks faced by individuals and corporations.

A Simple Guide To The Law On Civil Recovery Under The Proceeds Of Crime Act 2002 (POCA) BCL Solicitors LLP Partner John Binns explains the way civil recovery works under the Proceeds of Crime Act 2002 (POCA).

2021 Global Anticorruption Survey - Is Your Organization Fit To Combat Corruption? AlixPartners This year, in AlixPartners' 2021 Global Anticorruption Survey, 300+ respondents came from 20 industries worldwide and comprised compliance and risk management professionals as well as corporate counsel and other professionals ...

Jingle Bells, Jingle Bells - Anti-corruption Laws For Christmas Schoenherr Attorneys at Law In case you are wondering whether you are allowed to send that bottle of wine to your favourite client or donate to a charity, read below.