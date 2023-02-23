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Ülkemizdeki kıyı alanlarında bulunan tersane, tekne imal ve çekek yerlerinde inşa, tadilat ve/veya

bakım onarım sonucunda ortaya çıkan kirleticilerin çevresel yönetimine ilişkin usulü ve esasları

belirlemek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 07.12.2022 tarihli ve

32036 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi

Hakkında Yönetmelik” ( “YÖNETMELİK”) yayımlanmıştır.

Yönetmelik, tersane, tekne imal ve çekek yerlerinin çevre kirliliğini engelleyecek şekilde ilerlemesi,

temiz üretim tekniklerinin yaygınlaşması, proseslerin deniz çevresine etkilerinin izlenmesi, balast

sedimanı alım tesislerinin kurulması ve yapılması gereken raporlamaları içermektedir.

Yönetmelik, 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans

Yönetmeliğinin 5. Maddesi kapsamının dışındaki tesisleri kapsamamaktadır.

Bu kapsamda Yönetmelik tesislerin sebep olduğu çevresel kirliliğin en aza indirilmesi ve ortadan

kaldırılması amacıyla altyapı oluşturulmasına ve önlem alınmasına dair düzenlemeler getirmektedir. Bu

doğrultuda Yönetmelik uyarınca özellikle deniz yüzeyinde kirlenme oluşturabilecek bakım ve onarım

faaliyetlerinin (kesim, zımpara, montaj) önlem alınmadan yapılması engellenmekle; tesislerde yapılan

işlemlerde ulusal ve uluslararası sözleşmelerde öngörülen yasaklı malzemelerin kullanılması

yasaklanmaktadır. Faaliyet sonrasında oluşan atık suyun bir sahada toplanarak arıtılıp deşarj edilmesi

zorunluluğunun yanında ayrıca Tesislerde Atık Yönetmeliği ile 12.07.2019 ve 30829 sayılı Resmi

Gazete'de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliğine uygun olarak atık önleme ve azaltımı için gerekli

tedbirler de alınmalıdır.

Tesislerde ayrıca uygulanması gereken temiz üretim teknikleri de Yönetmeliğin 6.maddesinde

sıralanmıştır.

Gemilerden balast suyu sedimani alinmasi ve izleme ve raporlama hususu da Yönetmelik ile hüküm

altına alınmış; Yönetmeliğin 7. maddesine göre, 400 GT'dan büyük gemilere hizmet veren tesis

işleticileri, tesislerine bakım-onarım amacıyla gelen gemilerde balast sularından kaynaklanan

sedimanların alınmasına hizmet edecek yeterli kapasite ve teknik donanıma sahip sediman alım

tesislerini münferiden veya müştereken kurmak, geçici faaliyet belgesi ve çevre lisansı almak

zorundadırlar.

Sediman alım tesislerinin gemilerin gereksiz gecikmesine neden olmayacak şekilde işletilmesi ve bu

sedimanların çevreye, insan sağlığına, mallara ve kaynaklara zarar vermeyecek veya bozmayacak

şekilde emniyetli olarak alınması ve bertaraf edilmesi esastır.

Türkiye'de balast tankı temizlemesi veya onarımı yaptırmak isteyen 400 GT'dan büyük gemi

işletmecileri gemi balast sularından kaynaklanan sedimanları bu Yönetmelik kapsamında lisans almış

tesislere verirler.

Sediman alım tesisleri kullanıma uygun, erişilir ve bu tesisleri kullanan tüm gemilerin ihtiyaçlarına yeter

ve Bakanlıkça uygun görülecek kapasitede daha açık bir ifadeyle gemi tesisten çıkmadan önce sediman

alım işlemlerini tamamlayacak yeterlikte olmak zorundadır. Sediman alımı sürecinde görevli olan

personelin, Bakanlıkça usul ve esasları belirlenecek eğitimi almalarını sağlamak ve yalnızca eğitim almış

personeli bu Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilen iş/işlemlerde çalıştırmakla yükümlüdür. Gemi balast

sularından kaynaklanan sedimanların lisanslı sediman alım tesislerinden bertaraf tesislerine

taşınmasında Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümleri esas alınmalıdır.

Yönetmeliğin 14. Maddesine göre, tesis, izleme çalışmaları için gerekli teknik altyapıyı kurmakla, ölçüm

ve analizleri yaptırmakla, bu analiz sonuçlarını raporlamakla ve gerekli kayıtları tutmakla yükümlüdür.

Deniz ortamına yönelik izleme çalışmaları, değerlendirilmek üzere çevre izni yenileme sürecinde ve

sonraki üçüncü yılda olmak üzere Bakanlığa sunulur. Yönetmeliğin 15. Maddesine göre, numuneler

tesisin etki alanı içerisinde en az 5 nokta ve dışında 2 noktada izleme yapılacak şekilde olmalıdır. Deniz

suyunda izlenecek parametreler mevsimsel olarak izlenirken, makro-bentoz örneklemeleri üç yılda bir,

deniz sedimanı ve biyota örneklemeleri yılda bir kez yapılmalıdır. Su kolonu boyunca derinliği 20

metrenin üzerinde olan istasyonlarda en az 3 derinlikte (yüzey-ara-dip) örnekleme yapılmalıdır. Dip

örneklemesi ise tabanın 1-2 metre üzerindeki derinlikte yapılmalıdır. Derinliği 20 metreden az olan

istasyonlarda örneklemenin yüzey ve dip derinlikten yapılması yeterlidir. Deniz İzleme Kılavuzu

esaslarına ve ilgili standart hükümlerine uygun şekilde hareket edilmelidir.

Yönetmeliğin 16. maddesine göre, her bir tesis yürütmekte olduğu faaliyetler, kullanılan malzeme ve

ekipmanlar, çevreye olan olumsuz etkileri azaltmak üzere alınan önlemler, tesiste uygulanan temiz

üretim teknikleri ile oluşan atıklar ve bu atıkların yönetimine dair bilgileri içeren tesis izleme raporunu

faaliyete geçtikten sonraki bir yıl içerisinde, çevre izni yenileme sürecinde ve sonraki üçüncü yılda

olmak üzere yazılı ve elektronik ortamda Bakanlığa sunar. Deniz izleme raporu, izleme çalışmasının

yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde hazırlanarak Il Müdürlüğüne yazılı ve elektronik ortamda

sunulur.

Son olarak; önemle belirtmek gerekir ki; Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan tesisler,

bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde tesis izleme raporlarını İdareye

sunmakla yükümlüdürler. Konu hakkında daha detaylı bilgi talep etmeniz halinde tarafımızla aşağıdaki

irtibat numaraları üzerinden istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.