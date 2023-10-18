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Hatırlanacağı üzere, Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) yakın zamanda II-16.3 sayılı Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (“Tebliğ”) ile halka açık olmayan ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ve bu payların Borsa İstanbul A.Ş. (“BIST”) Girişim Sermayesi Pazarı (“GSP")'nda işlem görmesine imkân tanımıştır. Tebliğ'in yayınlanması ile, beklenildiği üzere, GSP, BIST Pay Piyasası'nın altında bir alt pazar olarak kuruldu ve BIST tarafından alınan bu karar, 29 Eylül 2023 tarihinde BIST tarafından kamuya duyurulmuştur.

GSP'nin kurulması ile birlikte özkaynakla büyümek isteyen şirketler sermaye artırımı yoluyla pay ihraç ederek sermaye piyasasından kaynak temin edebileceklerdir. Söz konusu şirketler BIST'in Kotasyon Yönergesi'nin koşullarına uygun olarak, Tebliğ'in ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili esaslarına uygun olarak hazırlayacakları izahnameyi Kurul'un onayına sunacak ve müteakiben, yeni ihraç edecekleri paylar ilgili yatırım kuruluşları aracılığı ile nitelikli ve kurumsal yatırımcılara satılacaktır. Unutulmamalıdır ki, bu paylar GSP'de sadece kurumsal ve nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilecektir. Payları GSP'de işlem görmeye başladığı andan itibaren ilgili şirket halka açık sayılacak ve sermaye piyasası mevzuatı ile Borsa düzenlemelerine uyum sağlamak yükümlülüğü altında olacaktır.

Bu şekilde Kurul, şirketlerin paylarının GSP'de işlem görmesini sağlayarak şirketleri finanse etmeyi ve bunun sonucunda bu şirketlerin, kurumsal yatırımcıların da desteğiyle, büyümesini, kurumsallaşmasını ve halka arza hazır hale gelmesini hedeflemektedir. Bu şirketler halka arza hazır hale geldiklerinde ise Tebliğ ve sermaye piyasasının ilgili düzenlemeleri çerçevesinde paylarını halka arz etmek için Kurul'a başvuru yapabileceklerdir.

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