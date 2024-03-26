Duyurumuz, TBMM Genel Kurul'unda kabul edilen 7499 sayılı Kanun'un. 37. Maddesi ile çeşitli kanunlarda yer alan sürelerin değiştirilmesine ilişkindir.
Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan ve aşağıdaki tabloda bulunan süreler ve bunlara ilişkin yapılan değişikliklere yer verilmiştir.
Tabloda yer alan düzenlemelere ilişkin sürelerin değişiklik öncesi ve sonrasındaki halleri ile yeni sürelerin yürürlüğe gireceği tarihler yer almaktadır.
|
KANUN BİLGİSİ
|
DÜZENLEME
|
ESKİ SÜRE
|
YENİ SÜRE
|
YÜRÜRLÜK TARİHİ
|
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
41/1. Madde
|
Eski hale getirme dilekçesinin sunulma süresi
|
Engelin kalkmasından itibaren yedi gün
|
Engelin kalkmasından itibaren iki hafta
|
01/06/2024 tarihi ve sonrasında ortadan kalkan engeller bakımından yeni süre uygulanacaktır.
|
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
173/1. Madde
|
Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara (KYOK) karşı itiraz süresi
|
Kararın tebliğinden itibaren on beş gün
|
Kararın tebliğinden itibaren iki hafta
|
01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen KYOK kararlarına itiraz bakımından yeni süre uygulanacaktır.
|
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
251/2. Madde
|
Basit yargılama usulünde beyan ve savunmaları sunma süresi
|
Tebliğinden itibaren on beş gün
|
Tebliğinden itibaren iki hafta
|
01/06/2024
|
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
268/1. Madde
|
İtiraz kanun yoluna başvuru süresi
|
Kararın öğrenilmesinden itibaren yedi gün
|
Kararın tebliğinden itibaren iki hafta
|
01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen kararlara itiraz bakımından yeni süre uygulanacaktır.
|
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
276/2. Madde
|
İstinaf isteminin hükmü veren mahkeme tarafından reddine karşı itiraz süresi
|
Ret kararının tebliğinden itibaren yedi gün
|
Ret kararının tebliğinden itibaren iki hafta
|
01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen kararlara itiraz bakımından yeni süre uygulanacaktır.
|
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
277/1. Madde
|
İstinaf kanun yoluna başvuruya cevap süresi
|
İstinaf kanun yoluna başvurunun tebliğinden itibaren yedi gün
|
İstinaf kanun yoluna başvurunun tebliğinden itibaren iki hafta
|
01/06/2024 tarihi ve sonrasında aleyhine istinaf kanun yoluna başvurulan kararlar bakımından yeni süre uygulanacaktır.
|
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
296/2. Madde
|
Temyiz isteminin hükmü veren mahkeme tarafından reddine karşı itiraz süresi
|
Ret kararının tebliğinden itibaren yedi gün
|
Ret kararının tebliğinden itibaren iki hafta
|
01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen kararlara itiraz bakımından yeni süre uygulanacaktır.
|
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
297/1. Madde
|
Temyiz kanun yoluna başvuruya cevap süresi
|
Temyiz kanun yoluna başvurunun tebliğinden itibaren yedi gün
|
Temyiz kanun yoluna başvurunun tebliğinden itibaren iki hafta
|
01/06/2024 tarihi ve sonrasında aleyhine temyiz kanun yoluna başvurulan kararlar bakımından yeni süre uygulanacaktır.
|
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
297/3. Madde
|
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnameye cevap süresi
|
Tebliğnamenin tebliğinden itibaren bir hafta
|
Tebliğnamenin tebliğinden itibaren iki hafta
|
01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen kararlar bakımından yeni süre uygulanacaktır.
|
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
308/1. Madde
|
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Yargıtay daire kararlarına karşı itiraz süresi
|
İlamın kendisine verilmesinden itibaren otuz gün
|
İlamın kendisine verilmesinden itibaren bir ay
|
01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen kararlara itiraz bakımından yeni süre uygulanacaktır.
|
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
308/A/1. Madde
|
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı itiraz süresi
|
Kararın kendisine verilmesinden itibaren otuz gün
|
Kararın kendisine verilmesinden itibaren bir ay
|
01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen kararlara itiraz bakımından yeni süre uygulanacaktır.
|
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
308/A/1. Madde
|
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı sanık aleyhine itiraza karşı sanık veya müdafinin cevap süresi
|
Sanık aleyhine itirazın tebliğinden itibaren yedi gün
|
Sanık aleyhine itirazın tebliğinden itibaren iki hafta
|
01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen kararlara itiraz bakımından yeni süre uygulanacaktır.
|
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
319/2. Madde
|
Yargılamanın yenilenmesi istemine beyan süresi
|
Yargılamanın yenilenmesi isteminin tebliğinden itibaren yedi gün
|
Yargılamanın yenilenmesi isteminin tebliğinden itibaren iki hafta
|
01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen kararlara itiraz bakımından yeni süre uygulanacaktır.
|
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
320/3. Madde
|
Yenilenen yargılamada delillerin toplanması akabinde Cumhuriyet Savcısı ve hükümlü sanığın beyanda bulunma süresi
|
Delillerin toplanması bittikten sonra yedi gün
|
Delillerin toplanması bittikten sonra iki hafta
|
01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen kararlara itiraz bakımından yeni süre uygulanacaktır.
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