Duyurumuz, TBMM Genel Kurul'unda kabul edilen 7499 sayılı Kanun'un. 37. Maddesi ile çeşitli kanunlarda yer alan sürelerin değiştirilmesine ilişkindir.

Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan ve aşağıdaki tabloda bulunan süreler ve bunlara ilişkin yapılan değişikliklere yer verilmiştir.

Tabloda yer alan düzenlemelere ilişkin sürelerin değişiklik öncesi ve sonrasındaki halleri ile yeni sürelerin yürürlüğe gireceği tarihler yer almaktadır.

KANUN BİLGİSİ

DÜZENLEME

ESKİ SÜRE

YENİ SÜRE

YÜRÜRLÜK TARİHİ

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

41/1. Madde

Eski hale getirme dilekçesinin sunulma süresi

Engelin kalkmasından itibaren yedi gün

Engelin kalkmasından itibaren iki hafta

01/06/2024 tarihi ve sonrasında ortadan kalkan engeller bakımından yeni süre uygulanacaktır.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

173/1. Madde

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara (KYOK) karşı itiraz süresi

Kararın tebliğinden itibaren on beş gün

Kararın tebliğinden itibaren iki hafta

01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen KYOK kararlarına itiraz bakımından yeni süre uygulanacaktır.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

251/2. Madde

Basit yargılama usulünde beyan ve savunmaları sunma süresi

Tebliğinden itibaren on beş gün

Tebliğinden itibaren iki hafta

01/06/2024

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

268/1. Madde

İtiraz kanun yoluna başvuru süresi

Kararın öğrenilmesinden itibaren yedi gün

Kararın tebliğinden itibaren iki hafta

01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen kararlara itiraz bakımından yeni süre uygulanacaktır.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

276/2. Madde

İstinaf isteminin hükmü veren mahkeme tarafından reddine karşı itiraz süresi

Ret kararının tebliğinden itibaren yedi gün

Ret kararının tebliğinden itibaren iki hafta

01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen kararlara itiraz bakımından yeni süre uygulanacaktır.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

277/1. Madde

İstinaf kanun yoluna başvuruya cevap süresi

İstinaf kanun yoluna başvurunun tebliğinden itibaren yedi gün

İstinaf kanun yoluna başvurunun tebliğinden itibaren iki hafta

01/06/2024 tarihi ve sonrasında aleyhine istinaf kanun yoluna başvurulan kararlar bakımından yeni süre uygulanacaktır.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

296/2. Madde

Temyiz isteminin hükmü veren mahkeme tarafından reddine karşı itiraz süresi

Ret kararının tebliğinden itibaren yedi gün

Ret kararının tebliğinden itibaren iki hafta

01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen kararlara itiraz bakımından yeni süre uygulanacaktır.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

297/1. Madde

Temyiz kanun yoluna başvuruya cevap süresi

Temyiz kanun yoluna başvurunun tebliğinden itibaren yedi gün

Temyiz kanun yoluna başvurunun tebliğinden itibaren iki hafta

01/06/2024 tarihi ve sonrasında aleyhine temyiz kanun yoluna başvurulan kararlar bakımından yeni süre uygulanacaktır.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

297/3. Madde

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnameye cevap süresi

Tebliğnamenin tebliğinden itibaren bir hafta

Tebliğnamenin tebliğinden itibaren iki hafta

01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen kararlar bakımından yeni süre uygulanacaktır.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

308/1. Madde

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Yargıtay daire kararlarına karşı itiraz süresi

İlamın kendisine verilmesinden itibaren otuz gün

İlamın kendisine verilmesinden itibaren bir ay

01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen kararlara itiraz bakımından yeni süre uygulanacaktır.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

308/A/1. Madde

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı itiraz süresi

Kararın kendisine verilmesinden itibaren otuz gün

Kararın kendisine verilmesinden itibaren bir ay

01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen kararlara itiraz bakımından yeni süre uygulanacaktır.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

308/A/1. Madde

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı sanık aleyhine itiraza karşı sanık veya müdafinin cevap süresi

Sanık aleyhine itirazın tebliğinden itibaren yedi gün

Sanık aleyhine itirazın tebliğinden itibaren iki hafta

01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen kararlara itiraz bakımından yeni süre uygulanacaktır.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

319/2. Madde

Yargılamanın yenilenmesi istemine beyan süresi

Yargılamanın yenilenmesi isteminin tebliğinden itibaren yedi gün

Yargılamanın yenilenmesi isteminin tebliğinden itibaren iki hafta

01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen kararlara itiraz bakımından yeni süre uygulanacaktır.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

320/3. Madde

Yenilenen yargılamada delillerin toplanması akabinde Cumhuriyet Savcısı ve hükümlü sanığın beyanda bulunma süresi

Delillerin toplanması bittikten sonra yedi gün

Delillerin toplanması bittikten sonra iki hafta

01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen kararlara itiraz bakımından yeni süre uygulanacaktır.


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