01/06/2024 tarihi ve sonrasında ortadan kalkan engeller bakımından yeni süre uygulanacaktır.

Engelin kalkmasından itibaren iki hafta

Engelin kalkmasından itibaren yedi gün

01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen KYOK kararlarına itiraz bakımından yeni süre uygulanacaktır.

Kararın tebliğinden itibaren iki hafta

Kararın tebliğinden itibaren on beş gün

Tebliğinden itibaren iki hafta

Tebliğinden itibaren on beş gün

Basit yargılama usulünde beyan ve savunmaları sunma süresi

01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen kararlara itiraz bakımından yeni süre uygulanacaktır.

Kararın tebliğinden itibaren iki hafta

Kararın öğrenilmesinden itibaren yedi gün

01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen kararlara itiraz bakımından yeni süre uygulanacaktır.

Ret kararının tebliğinden itibaren iki hafta

Ret kararının tebliğinden itibaren yedi gün

İstinaf isteminin hükmü veren mahkeme tarafından reddine karşı itiraz süresi

01/06/2024 tarihi ve sonrasında aleyhine istinaf kanun yoluna başvurulan kararlar bakımından yeni süre uygulanacaktır.

İstinaf kanun yoluna başvurunun tebliğinden itibaren iki hafta

İstinaf kanun yoluna başvurunun tebliğinden itibaren yedi gün

01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen kararlara itiraz bakımından yeni süre uygulanacaktır.

Ret kararının tebliğinden itibaren iki hafta

Ret kararının tebliğinden itibaren yedi gün

Temyiz isteminin hükmü veren mahkeme tarafından reddine karşı itiraz süresi

01/06/2024 tarihi ve sonrasında aleyhine temyiz kanun yoluna başvurulan kararlar bakımından yeni süre uygulanacaktır.

Temyiz kanun yoluna başvurunun tebliğinden itibaren iki hafta

Temyiz kanun yoluna başvurunun tebliğinden itibaren yedi gün

01/06/2024 tarihi ve sonrasında verilen kararlar bakımından yeni süre uygulanacaktır.

Tebliğnamenin tebliğinden itibaren iki hafta

Tebliğnamenin tebliğinden itibaren bir hafta

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 308/1. Madde

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Yargıtay daire kararlarına karşı itiraz süresi

İlamın kendisine verilmesinden itibaren otuz gün

İlamın kendisine verilmesinden itibaren bir ay