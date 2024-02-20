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Turkey: Aynı Alacağa İlişkin Olarak Açılan İkinci Davada Arabuluculuk Dava Şartının Olup Olmadığına İlişkin Karar

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Duyurumuz, 10/02/2024 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Yargıtay 9. HD'nin 2023/17941 Esas ve 2023/17336 Karar numaralı kararına ilişkindir. Dava, işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesiyle kıdem tazminatı ve ücret alacaklarının tahsiline ilişkin davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davacı tarafından başlatılan icra takibine Davalı işverence itiraz edilmiştir. İtiraza karşılık açılan itirazın iptali davasında yeniden arabuluculuğa zorunlu olarak başvurulmasının gerekip gerekmeyeceği inceleme konusu olmuştur.

I. Dava Konusu

İşçilik alacakları için açılan davada kısmen kabul verilmesiyle birlikte işbu alacakların tahsili amacıyla icra takibi başlatılmıştır. Takip davalının 21.11.2022 tarihli itirazı üzerine durmuş ve davalı işverenle davacı işçi arasında gerçekleştirilen 26.08.2021 başvuru tarihli ve 2021/197933 sayılı dava şartı arabuluculuk kapsamında da herhangi bir anlaşma sağlanamayıp 10.09.2021 tarihinde son tutanak düzenlendiği iddia edilerek itirazın iptali ile takibin devamı istenmiştir. Davalı tarafça itirazın iptali davası açılmadan arabulucuya başvurulmadığı, dava dilekçesindeki arabuluculuk tutanağının ayrı bir esasa kaydedildikten sonra usulden reddedildiği, arabuluculuk tutanağının huzurdaki davaya ilişkin olmadığı ve usulüne uygun arabuluculuk başvurusu yapılmaksızın dava açıldığından davanın, dava şartı yokluğundan usulden reddi gerektiği savunulmuştur.

II. İlk Derece Mahkemesinde Uyuşmazlığa İlişkin Verilen Karar

İlk derece mahkemesi, eldeki itirazın iptali davasının 27.12.2022 tarihinde açıldığı, arabulucuya başvurulmuş olmasının dava şartları arasında yer aldığı ve somut olayda arabuluculuk dava şartının gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine karar vermiştir.

III. Kanun Yararına Temyiz ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin Değerlendirmesi

Mahkeme yapmış olduğu incelemede;

Davacı vekili tarafından başvurulan işçilik alacaklarına ilişkin arabuluculuk sürecinin 10/089/2021 tarihinde anlaşmama olarak tutanak altına alınması akabinde İnegöl 1. İş Mahkemesi'nde açılan dava hukuki yarar yokluğu nedeniyle usulden reddedilmiştir. Aynı alacakların tahsili amacıyla başlatılan icra takibine itiraz edilmesi sebebiyle itirazın iptali davası açılmıştır. Uyuşmazlık, aynı alacaklar için yeniden dava açılmadan önce arabuluculuğa zorunlu olarak başvurulup başvurulmayacağı noktasındadır.

Dava şartı arabuluculuk temel hak niteliğindeki mahkemeye erişim hakkını sınırlayan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Aynı alacakların konu edildiği ikinci davadan önce yeniden arabuluculuğa başvurulmasının zorunlu kılındığı sonucuna varmak mahkemeye erişim hakkını ölçüsüz bir şekilde sınırlar. Kaldı ki Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği m. 23/2 uyarınca taraflar ve uyuşmazlık konusu aynı ise arabuluculuğa birden fazla başvuru yapılması durumunda ilk başvurunun hukuki sonuçlar bakımından esas alınacağı öngörülmüştür.

İkinci açılan dava olan itirazın iptali davasında işlemiş faizin de istenmesi bu sonucu değiştirmeyecektir. Asıl alacaklara ilişkin yapılan arabuluculuk bu alacakların işlemiş faizini de kapsamaktadır.

Bu itibarla, davanın arabuluculuk dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmesi hatalı olup kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile kararın kanun yararına bozulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Karar'a aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240210-8.pdf

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