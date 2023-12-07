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Haciz sırasında, üçüncü kişi şirket/şahıs adına beyanda bulunan yetkili olduğu halde, bu yetkilinin muvafakatı olmamasına ragmen salt istihkak iddiasının reddine yönelik ispat için evrak araştırması yapılamayacağı aşağıda belirttiğimiz T.C. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 29.03.2016 tarihli yazısı, Bölge Adliye Mahkemesi ilamı ve Yargıtay'ın çok yeni tarihli kararı ile sabittir. Bu kararlar nazara alındığında, kanunen haczi kabil mal aramak ve bulmaya ilişkin İİK 80.maddesi, evrak aramayı kapsayacak şekilde genişletilemez.

T.C. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 29.03.2016 tarihli yazısı

Bu itibarla, İcra ve İflas Kanunu'nun 80 inci maddesindeki yetkinin, haciz sırasında ileri sürülen istihkak iddialarının ispatına yarayacak evrak ve belge araştırılmasını kapsamadığı, ancak adresin kapalı olması nedeniyle çilingir marifetiyle adrese girilerek haciz işlemi yapılması halinde veya haciz mahallinde adresin borçluya ait olup olmadığı hususunda beyan verebilecek kimsenin bulunmadığı durumlarda, gelinen adresin ve haczi talep edilen malların borçluya ait olup olmadığını tespit amaçlı icra memuru tarafından mahalde evrak araştırması yapılabileceği, konunun yargıya intikal etmesi halinde ise ilgili mahkeme kararının esas alınması gerektiği düşünülmektedir.

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi'nin 2022/7981 E., 2023/258 K. sayılı ve 17.01.2023 T.İlamı;

"İİK'nın 80. maddesinde icra memuruna tanınan yetkinin haciz sırasında ileri sürülen istihkak iddiasının ispatına yarayacak belge ve evrak araştırmasını kapsamadığı, ...haciz mahallinde 3. kişi şirket adına beyanda bulunacak kimselerin bulunduğu, 3. kişinin muvafakatı dışında evrak araştırması/bilgisayarda evrak araştırması yapılması halinde ... Bakanlığı'nın konuya ilişkin görüş bildirim yazısı da dikkate alındığında bu işlemin usulsüz olacağı, kanunen haczi kabil mal aramak ve bulmaya ilişkin maddenin evrak aramayı kapsayacak şekilde genişletilemeyeceği,

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12.Hukuk Dairesi'nin 2018/2546 E., 2019/1228 K. sayılı ve 24.04.2019 tarihli ilamı;

11/09/2017 tarihli hacizde alacaklı vekili borçlu ile istihkak iddia eden 3. şahıs F1 A.Ş arasında muvazaalı devir yapıldığının ispatı ve 3. kişinin istihkak iddiasının reddine yönelik ispat için evrak araştırması yapılması talebinde bulunmaktadır.İİK.'nun 80. ..maddenin.. borçlu ile istihkak iddia 3.şahıs arasındaki muvazaalı devir ve işlemlerin ispatı ve 3. kişinin istihkak iddiasının reddine yönelik ispat için evrak araştırması yapılmasını kapsamayacağı, kanunen haczi kabil mal aramak ve bulmaya ilişkin maddenin evrak aramayı kapsayacak şekilde genişletilemeyeceği anlaşıldığından,

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