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Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 13.10.2023 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesi kapsamında Kanuni Faiz Hesaplanması Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

Bilindiği gibi, 7103 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile işverenlere geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği yapma imkanı sağlanmıştır.

5510 sayılı Kanun'un 17 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 2018/Mart ayı ve öncesine

ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği sonucu hesaplanan fark prim

tutarlarının anılan maddenin üçüncü fıkrası gereğince kanuni faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Prim teşviklerinden geriye yönelik yararlanmanın usul ve esaslar 2018/17 No'lu Genelgenin "3.2.1.Kanuni Faizin Hesaplaması" başlığında açıklanmıştır.

Bununla birlikte, 25.03.2019 tarihli Genel Yazı ile 5510 sayılı Kanun'un ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden geriye yönelik teşvik değişikliği işlemleri sonucunda tahakkuk eden iadeye esas prim tutarlarının, kanuni faiz hesaplama program çalışmaları devam ettiğinden bu programlar işletime açılıncaya kadar anılan Genel Yazıda açıklandığı şekilde kanuni faiz hesaplanmaksızın işverenlerin cari ay veya yasal ödeme süresi geçmiş borçlarına mahsup edilebileceği belirtilmiştir.

Buna göre, 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin teşvik değişiklik talepleri sonucu işverenin borçlarına mahsup edilen veya işverene ödenen fark prim tutarlarına ilişkin kanuni faiz hesaplanmasında;

Kanuni faiz başlangıç tarihinin; 1.4.2018 tarihinden önce talepte bulunulması halinde 1.5.2018 tarihi, 1.4.2018 ila 1.6.2018 (bu tarih dahil) tarihleri arasında talepte bulunulması halinde de talep tarihini takip eden ay başı,

Kanuni faiz bitiş tarihinin ise ödemenin/mahsubun yapıldığı tarih,

Olarak esas alınıp hesaplanması gerekmektedir.

Ayrıca, mahkemelerde geriye yönelik teşvik değişikliği işlemleriyle ilgili kanuni faiz için açılan davaların belirsiz tutarlı alacaklar şeklinde açıldığı, bunun Kuruma daha fazla vekalet ücreti ödemesi sonucunu doğurduğu, bu nedenle kanuni faiz için açılan davalarda savunma yaparken talebin belirli tutarlı alacaklar gibi değerlendirilmesi yönünde mahkemelerden talepte bulunulması gerekmektedir.

Genel yazının tamamına BURADAN [BA1] ulaşabilirsiniz.

[BA1]https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/199365

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