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Turkey: Hem Rehinle Teminat Altına Alınan Hem de Kambiyo Senedine Bağlanan Alacakların Tahsili Hakkında Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Yayınlandı

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Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, aynı alacak için kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluna başvurmanın yanında, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla da icra takibi başlatma konusunda Yargıtay daireleri arasında içtihat farklılıkları bulunduğundan, tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla aynı anda ve sıra gözetilmeksizin hem rehnin paraya çevrilmesi yoluyla hem de kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapılamayacağına dair karar ("Karar") vermiştir.

Mahkeme, öncelikle hukuki yarar ve derdestlik kavramları kapsamında konuyu ele almıştır. Bunun yanı sıra, borçluya karşı aynı alacak için iki farklı takibe başvurulmuş olması durumunun borçlunun fazladan icra takip masraflarına ve vekalet ücretine katlanmasına sebep olacağını ve usul ekonomisine aykırılık oluşacağını ifade etmiştir.

Bütün bu sebeplerle alacaklının kendi lehine olan takip yollarından birini tercih etmekte serbest olduğu, ancak aynı anda ve sıra gözetilmeksizin hem rehnin paraya çevrilmesi yolu ile hem de kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılamayacağına karar vermiştir.

Her ne kadar tahsilde tekerrür olmaması adına aynı anda iki takip yoluna başvurulamayacağına dair karar alınmış olsa da buna rağmen borçluya karşı iki yol ile de takip yapılması halinde borçlu icra mahkemesine şikâyet yolu ile başvurarak ikinci takibin iptalini isteyebilecektir. İlgili şikâyet süreye tabi değildir.

Karar'ın tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Yazi ilk olarak, Moroglu Arseven'in iki haftada bir yayimlanan bülteni MA | Gazette'de yer almistir.

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