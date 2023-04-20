5 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete'de 7445 sayili Kanun ile Icra ve Iflas Kanunu ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun yayinlanmistir.

Isbu Kanun ile, 6102 Sayili Ticaret Kanunu, 6325 Sayili Hukuk Uyusmazliklarinda Arabuluculuk Kanunu ve 7036 sayili Is Mahkemeleri Kanunu'nda bazi degisiklikler yapilmis olup, yapilan degisiklikler asagida belirtilmektedir.

6102 Sayili Türk Ticaret Kanunu'nun 5/A maddesinin birinci fikrasinda yer alan ''paranin ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkinda" ibaresi "para olan alacak, tazminat, itirazin iptali, menfi tespit ve istirdat davalarinda," seklinde degistirilmis, bu dogrultuda Kanunun 5/A maddesi asagidaki gibidir:

MADDE 5/A

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diger kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranin ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkinda para olan alacak, tazminat, itirazin iptali, menfi tespit ve istirdat davalarinda dava açilmadan önce arabulucuya basvurulmus olmasi dava sartidir.

6325 sayili Hukuk Uyusmazliklarinda Arabuluculuk Kanununun 17. maddesinin üçüncü fikrasinda yer alan "yapar." ibaresi "yapar ve taraflar hazir degilse her türlü iletisim vasitasini kullanarak hazir bulunmayan taraflari bilgilendirir." seklinde degistirilmistir. Bu dogrultuda Kanunun 17. Maddesinin üçüncü fikrasinin yeni hali asagidaki gibidir:

MADDE 17/3

Arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen tutanaga, faaliyetin sonuçlanmasi disinda hangi hususlarin yazilacagina taraflar karar verir. Arabulucu, bu tutanak ve sonuçlari konusunda taraflara gerekli açiklamalari yapar ve taraflar hazir degilse her türlü iletisim vasitasini kullanarak hazir bulunmayan taraflari bilgilendirir.

6325 sayili Kanuna 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere asagidaki madde eklenmistir. Kanunun 17/B Maddesinin güncel hali asagidaki gibidir:

MADDE 17/B

(1) Tasinmazin devrine veya tasinmaz üzerinde sinirli ayni hak kurulmasina iliskin uyusmazliklar arabuluculuga elverislidir.

(2) Birinci fikra kapsamindaki uyusmazliklarda, taraflarin yazili olarak kararlastirmasi ve arabulucunun bu karari tutanak altina almasi halinde arabulucunun talebiyle, arabuluculuk süreciyle sinirli olmak ve konuldugu tarihten itibaren üç ayi geçmemek üzere tasarruf yetkisinin kisitlandigina dair tapu siciline serh verilir. Bu serh, taraflarin anlasamamasi veya taraflarin serhin kaldirilmasi konusunda anlasmasi halinde arabulucunun talebiyle, üç aylik sürenin sonunda ise kendiliginden kalkar.

(3) Arabuluculuk süreci sonunda taraflarin anlasmasi halinde anlasma belgesi, tasinmazin devri veya tasinmaz üzerinde sinirli ayni hak kurulmasiyla ilgili olarak kanunlarda yer alan sinirlamalar ile usul ve esaslar gözetilmek suretiyle düzenlenir.

(4) Anlasma belgesinin icra edilebilirligine iliskin serhin alinmasi zorunlu olup bu serh tasinmazin bulundugu yer sulh hukuk mahkemesinden alinir. Mahkeme yapacagi incelemede anlasma içerigini, arabuluculuga ve cebri icraya elverisli olup olmadigi ve tasinmazin devri veya tasinmaz üzerinde sinirli ayni hak kurulmasiyla ilgili olarak kanunlarda yer alan sinirlamalar ile usul ve esaslara uyulup uyulmadigi yönünden denetler; bu kapsamda kurum veya kuruluslardan bilgi veya belge talep edebilir ve gerektiginde durusma açabilir.

(5) Anlasma belgesinin icra edilebilirligine iliskin serhin verilmesiyle ilgili diger hususlar hakkinda 18 inci madde hükmü uygulanir.

6325 sayili Kanunun 18/A maddesinin yedinci fikrasina üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere ''Avukati bulunsa bile asil tarafi da bilgilendirir." cümlesi eklenmistir. Bu dogrultuda, 18/A maddesinin yedinci fikrasinin güncel hali asagidaki sekildedir:

MADDE 18/A

Taraflara ait iletisim bilgileri, görevlendirilen arabulucuya büro tarafindan verilir. Arabulucu bu iletisim bilgilerini esas alir, ihtiyaç duydugunda kendiliginden arastirma da yapabilir. Elindeki bilgiler itibariyla her türlü iletisim vasitasini kullanarak görevlendirme konusunda taraflari bilgilendirir ve ilk toplantiya davet eder. Bilgilendirme ve davete iliskin islemlerini belgeye baglar. Avukati bulunsa bile asil tarafi da bilgilendirir.

6325 sayili Kanunun 18/A maddesinin onaltinci fikrasina ekleme yapilmis olup 18/A maddesinin onaltinci fikrasi asagidaki sekildedir:

MADDE 18/A

Dava açilmadan önce ihtiyati tedbir karari verilmesi hâlinde 6100 sayili Kanunun 397 nci maddesinin birinci fikrasinda, ihtiyati haciz karari verilmesi hâlinde ise 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayili Icra ve Iflas Kanununun 264 üncü maddesinin birinci fikrasinda düzenlenen dava açma süresi, arabuluculuk bürosuna basvurulmasindan son tutanagin düzenlendigi tarihe kadar islemez. Arabuluculuk bürosuna basvurulmasindan sonra, basvuran taraf aleyhine uyusmazlik konusuyla ilgili olarak icra takibi yapilmasi durumunda, basvuran tarafin bu takibe karsi son tutanagin düzenlendigi tarihten itibaren iki hafta içinde 2004 sayili Kanunun 72 nci maddesi uyarinca menfi tespit davasi açmasi ve talep etmesi halinde 2004 sayili Kanunun 72 nci maddesinin ikinci fikrasi hükmü uygulanir.

12/10/2017 tarihli ve 7036 sayili Is Mahkemeleri Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fikrasina ''Bu alacak ve tazminatla ilgili itirazin iptali, menfi tespit ve istirdat davalari hakkinda birinci cümle hükmü uygulanir'' cümlesi eklenmistir. Bu dogrultuda, Is Mahkemeleri Kanununun 3.maddesinin birinci fikrasinin güncel hali asagidaki sekildedir:

MADDE 3

Kanuna, bireysel veya toplu is sözlesmesine dayanan isçi veya isveren alacagi ve tazminati ile ise iade talebiyle açilan davalarda, arabulucuya basvurulmus olmasi dava sartidir. Bu alacak ve tazminatla ilgili itirazin iptali, menfi tespit ve istirdat davalari hakkinda birinci cümle hükmü uygulanir.

6102 sayili Kanunun 5/A maddesinin birinci fikrasi ile 7036 sayili Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fikrasina eklenen menfi tespit ve istirdat davalari hakkindaki hükmün, 01.09.2023 tarihinde ve sonrasinda açilacak davalar hakkinda uygulanacagina iliskin hüküm geçici madde 1 olarak 7445 Sayili Kanuna eklenmistir. Geçici Madde 1 asagidaki sekildedir:

GEÇICI MADDE 1

6102 sayili Kanunun 5/A maddesinin birinci fikrasi ile 7036 sayili Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fikrasina eklenen menfi tespit ve istirdat davalari hakkindaki hüküm, 01.09.2023 tarihinde ve sonrasinda açilacak davalar hakkinda uygulanacaktir.

7445 Sayili Kanunun 31, 34, 36, 38 ve 41. Maddeleri 01.9.2023 tarihinde, diger maddeleri yayimi tarihinde yürürlüge girecegine iliskin madde 43 asagidaki sekildedir:

MADDE 43

7445 Sayili Kanunun 31, 34, 36, 38 ve 41. Maddeleri 01.9.2023 tarihinde, diger maddeleri yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Konuya iliskin olarak Resmi Gazete'ye asagidaki linkten ulasabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230405-3.htm

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