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Turkey: Anayasa Mahkemesi İcra Edilebilir Kesinleşmiş Alacağın Bir Mülk Olduğuna Ve Böyle Bir Alacağın Kamu Kurumunca Ödenmemesi Veya Ödenmesinin Uzun Sürmesinin Mülkiyet Hakkını İhlal Edeceğine Hükmetti

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2 Nisan 2022 tarihli ve 31797 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Anayasa Mahkemesi kararina konu basvuru, bir kamu kurumu aleyhine baslatilan icra takibinde, kesinlesen alacagin uzun bir süreden beri ödenmemesi ve kamu mallarinin haczedilemeyecegi uygulamasiyla kamu kurumunun alacaklarina konan hacizlerin de kaldirilmasi nedeniyle esitlik, adil yargilanma ve mülkiyet haklarinin ihlal edildigi iddiasina iliskindir.

Basvurucu (" Basvurucu ") medikal sihhi araç ve gereç satimi isiyle istigal eden bir tüzel kisi olup bir devlet üniversitesine (" Üniversite ") farkli tarihlerde satis yapmistir.

") medikal sihhi araç ve gereç satimi isiyle istigal eden bir tüzel kisi olup bir devlet üniversitesine (" ") farkli tarihlerde satis yapmistir. Üniversite tarafindan satin alinan mallarin ücreti ödenmediginden, Basvurucu tarafindan 2014 yilinda icra takibi baslatilmis ve Üniversite itiraz etmediginden takip kesinlesmistir.

Bunun üzerine Üniversite'nin üçüncü kisiler nezdindeki hak ve alacaklarina haciz konulmasi amaciyla Basvurucu tarafindan haciz ihbarnamesi gönderilmesi talep edilmis ve bu talep icra dairesi tarafindan kabul edilmistir. Buna ragmen, Üniversite tarafindan 2004 sayili Icra ve Iflas Kanunu'nun 82. maddesi uyarinca devlet mallarinin haczedilemeyeceginden bahisle söz konusu hacze karsi sikayet yoluna basvurulmus ve haciz islemi mahkeme tarafindan iptal edilmistir.

Basvurucu iptal kararini temyiz etmis ve karar temyiz incelemesi sonunda onanarak kesinlesmistir. Bunun üzerine Basvurucu konuyu, Anayasa Mahkemesi'ne tasimistir.

Anayasa Mahkemesi tarafindan yapilan incelemede, Basvurucu'nun alacaginin icra edilebilir, kesin ve Üniversite tarafindan da inkâr edilmeyen bir alacak olmasi dolayisiyla bir mülk teskil ettigi, böyle bir alacagin ödenmemesi veya ödenmesinin uzun sürmesinin mülkiyetten barisçil yararlanma hakkina müdahale olusturdugu, bu müdahale nedeniyle meydana gelen belirsizligin ise mülkiyet hakkinin ihlaline neden oldugu sonucuna varmistir.

Bu dogrultuda, Anayasa Mahkemesi, Basvurucu'nun alacaginin, Üniversite tarafindan varliginin kabul edilmesine ragmen yedi yili askin süredir ödenmemesinin mülkiyet hakkini ihlal ettigine ve mülkiyet hakkinin ihlalinin sonuçlarinin giderilmesi için kararin Üniversite rektörlügüne gönderilmesine karar vermistir.

2 Nisan 2022 tarihli ve 31797 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan 2018/33348 basvuru numarali Anayasa Mahkemesi kararinin tam metninebaglantidanulasabilirsiniz.

Yazi ilk olarak, Moroglu Arseven'in iki haftada bir yayimlanan bülteni MA | Gazette'de yer almistir.

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